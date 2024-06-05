Киевляне дольше всех в стране сидят без света, в энергокомпании назвали причины - 05.06.2024 Украина.ру
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Киевляне дольше всех в стране сидят без света, в энергокомпании назвали причины
Киевляне дольше всех в стране сидят без света, в энергокомпании назвали причины - 05.06.2024 Украина.ру
Киевляне дольше всех в стране сидят без света, в энергокомпании назвали причины
Отключения света в украинской столице длятся дольше, чем в остальных регионах Украины, потому что в Киеве работает много объектов инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко
2024-06-05T20:44
2024-06-05T20:48
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По его словам, пока ситуация с генерацией остается без изменений. С учетом ремонтов блоков и масштабных разрушений Украине "катастрофически не хватает электроэнергии на свои нужды". Комментируя длительное отсутствие электроэнергии в Киеве (7 часов без света – два со светом), Коваленко объяснил, что из-за большого количества критической инфраструктуры от установленных лимитов потребления вычитается объем критической, а уже остаток распределяется между киевлянами. Директор энергокомпании надеется на то, что ситуация нормализуется в ближайшее время. Тем временем, киевляне начали использовать подъезды в качестве пауэрбанка – с учетом того, что света в квартирах нет, но есть в парадных, жители столицы выносят электроприборы из дома (микроволновки, чайники, телефоны) и используют их. По данным энергохолдинга ДТЭК завтра, 6 июня, отключения света в Киеве будут и в серой, и в светло-серой зонах, то есть по графику "7 часов без света – два со светом". В Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областям ДТЭК обещает графики с обычными отключениями.
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новости, украина, киев, дтэк, укрэнерго, энергосистема украины, сво
Новости, Украина, Киев, ДТЭК, Укрэнерго, Энергосистема Украины, СВО

Киевляне дольше всех в стране сидят без света, в энергокомпании назвали причины

20:44 05.06.2024 (обновлено: 20:48 05.06.2024)
 
© pixabay.comдверь свет мрак
дверь свет мрак
© pixabay.com
Читать в
Отключения света в украинской столице длятся дольше, чем в остальных регионах Украины, потому что в Киеве работает много объектов инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко
По его словам, пока ситуация с генерацией остается без изменений. С учетом ремонтов блоков и масштабных разрушений Украине "катастрофически не хватает электроэнергии на свои нужды".
"Ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", – уточнил он.
Комментируя длительное отсутствие электроэнергии в Киеве (7 часов без света – два со светом), Коваленко объяснил, что из-за большого количества критической инфраструктуры от установленных лимитов потребления вычитается объем критической, а уже остаток распределяется между киевлянами.
Директор энергокомпании надеется на то, что ситуация нормализуется в ближайшее время.
Тем временем, киевляне начали использовать подъезды в качестве пауэрбанка – с учетом того, что света в квартирах нет, но есть в парадных, жители столицы выносят электроприборы из дома (микроволновки, чайники, телефоны) и используют их.
По данным энергохолдинга ДТЭК завтра, 6 июня, отключения света в Киеве будут и в серой, и в светло-серой зонах, то есть по графику "7 часов без света – два со светом". В Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областям ДТЭК обещает графики с обычными отключениями.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 16:17
Жители семи областей Украины без предупреждения лишились электроэнергии, графики не работают Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник
 
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