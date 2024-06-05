Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055502496.html
Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня
Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня
Доносы, языковой барьер, демобилизация пленных, избиения и пытки: новости мобилизации на Украине; Зеленская снова разыскивает "украденных" детей
2024-06-05T18:17
2024-06-05T18:18
эксклюзив
хроники
россия
украина
владимир зеленский
тарас креминь
аргентина
игорь клименко
мвд
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036965255_160:162:542:377_1920x0_80_0_0_88dc207abf41d0f629c1a346b99618e4.jpg.webp
Украинская мобилизацияУтро 5 июня в украинских СМИ началось с новости, которая всех взбудоражила:"Военная полиция, вероятно, сможет заходить в ваше жилье. Также планируется ввести доносы на уклонистов за награду", – написали одновременно многие издания, сославшись на новый законопроект, поданный на рассмотрение в Верховную Раду.Появились и фото упомянутого законопроекта. В графе "оперативно-розыскные мероприятия" военной полиции среди прочего был и такой пункт:"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе и должностными лицами, придерживаясь условий добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально заинтересовывать лиц, которые помогают в предотвращении, выявлении, пресечении уголовных правонарушенией."То есть буквально платить доносчикам, сдающим "уклонистов".После волны критики, Рада сняла законопроект с рассмотрения и пообещала вернуть его после дополнительных консультаций.Кроме того, украинское издание "СтранаUA" обратило внимание на текст решения Апелляционной палаты ВАКС по делу экс-главы Фонда госимущества Дмтирия Сенниченко."IP-адреса, которые использовались Лицо_6 для входа в систему "Дію", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", – сказано в документе.Таким образом, очевидно, что сотрудники правоохранительных органов могут, и, вероятно, отслеживают передвижения граждан Украины через приложение "Дія", которое практически у каждого установлено на телефоне.Мобилизационных новостей в течение дня было много, и почти все – скандальные. Информация о том, что освобожденных из плена военнослужащих могут снова отправить на фронт, вызвала такую сильную реакцию, что ее пришлось экстренно комментировать главе МВД Игорю Клименко.Он назвал информацию "недоразумением в трактовке" между МВД и Национальной гвардии. Бывшие пленные будут освобождены от возвращения на фронт, успокоил он."Соответствующая норма применяется для всех военнослужащих, которые имеют статус освобождённых из плена. Независимо от даты обмена", – написал Клименко в своем телеграм-канале.Не меньшие волнения вызывала в последние дни и тема 17-летних подростков, проживающих за границей: от них потребовали приехать на Украину и заранее обновить учетные данные в военкомате.Успокаивать пришлось вице-премьеру Ирине Верещук: по ее словам, Кабмин готовит постановление об отсрочке для них."Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВЛК (военно-лечебная комиссия – ред.) и ничем не поможет в мобилизации", - пишет она.В то же время в украинских тюрьмах, где активно рекрутируют заключенных на фронт, а в СМИ то и дело публикуют видео пыток и издевательств над заключенными, тоже не все так гладко: правозащитник и руководитель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый рассказал изданию "СтранаUA", что администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться по новому закону."Если у заключенного нет денег ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии. Также заключенные сообщают, что дано негласное распоряжение, что на войну отпускают тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев", - рассказывает Цвилый.Языковой вопрос и митинг после похоронЕще две новости о ТЦК – территориальных центрах комплектования – всколыхнули Украину 5 июня.Во-первых, языковой омбудсмен Тарас Креминь, регулярно ругающий военных за использование русского языка, призвал и военкомов говорить исключительно на государственном языке, украинском."Это является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", – считает Креминь – его обращение опубликовал офис омбудсмена.Сам Креминь, как вспоминают депутаты, в частности – Максим Бужанский, всегда говорил по-русски и придерживался прямо противоположной позиции, а в быту, вероятно, и теперь остается русскоязычным.У главного врага русскоязычных военных в ВСУ – Ирины Фарион – в эти дни другие заботы: она до глубины души потрясена законом об английском языке, принятом накануне. По нему соискатели на некоторые должности на Украине будут обязаны владеть английским языком. Фарион сравнила закон с Валуевским циркуляром 1863 года, когда в Российской империи были запрещены публикации газет и религиозной литературы на украинском языке.Едва ли только все эти вопросы волнуют женщин, вышедших в среду на митинг к Барановскому ТЦК в Житомире. Родные и близкие, убитого военкомами местного жителя, а также неравнодушные друзья и соседи проклинают сотрудников ТЦК, требуя возмездия. Митинг разгоняла полиция.По данным журналистов, 32-летнего Сергея Ковальчука в Барановском ТЦК избили до смерти, в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы."Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — говорит его отец Николай Ковальчук в комментарии "СтранаUA".Ковальчук не был военнообязанным, так как был болен эпилепсией, но военкомы забрали его из дома.В больнице подтверждают, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами".В Житомирском областном ТЦК заявили, что "никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", а в больницу доставили для прохождения ВЛК."Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сказано в сообщении ТЦК.Это не первый подобный случай. Раньше стало известно о смерти прямо в помещении ТЦК от эпилептического приступа львовского дальнобойщика, которого комиссия признала годным к службе.В западноукраинских СМИ тем временем расходится видео из Тернополя: очередного выловленного на улице местного жителя, женщинам удалось отбить.Зеленская ищет детейРассказывать о "похищенных Россией украинских детях" Первая леди Украины Елена Зеленская на этот раз прилетела в Латинскую Америку.По ее словам, 19 тысяч "насильственно вывезенных детей" сейчас разыскивает международная комиссия. Послушать Зеленскую пришли журналисты из Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.Аргентина, как утверждает Зеленская, накануне присоединилась к этой комиссии.Накануне Дня защиты детей, 31 мая, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.Среди прочего омбудсмен рассказала, что недавно при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной: зафиксирован список из 29 детей, из которых 6 уже вернули на родину. Эти дети жили в России со своими родственниками.Но среди тех детей, которых так усердно ищет украинская власть, далеко не все оказываются, и тем более находятся в РФ.В апреле на встрече с президентом Федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгером Мюнхом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что на территории ФРГ нашли 150 детей, которые считались "похищенными".
https://ukraina.ru/20240605/1055471230.html
https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html
https://ukraina.ru/20240605/1055490062.html
россия
украина
аргентина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036965255_0:48:557:465_1920x0_80_0_0_7cd8b8445a615931208f15002f95be96.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир зеленский, тарас креминь, аргентина, игорь клименко, мвд, верховная рада, мобилизация
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Тарас Креминь, Аргентина, Игорь Клименко, МВД, Верховная Рада, мобилизация

Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня

18:17 05.06.2024 (обновлено: 18:18 05.06.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская Vogue
Зеленская Vogue
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Доносы, языковой барьер, демобилизация пленных, избиения и пытки: новости мобилизации на Украине; Зеленская снова разыскивает "украденных" детей
Украинская мобилизация
Утро 5 июня в украинских СМИ началось с новости, которая всех взбудоражила:
"Военная полиция, вероятно, сможет заходить в ваше жилье. Также планируется ввести доносы на уклонистов за награду", – написали одновременно многие издания, сославшись на новый законопроект, поданный на рассмотрение в Верховную Раду.
Появились и фото упомянутого законопроекта. В графе "оперативно-розыскные мероприятия" военной полиции среди прочего был и такой пункт:
"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе и должностными лицами, придерживаясь условий добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально заинтересовывать лиц, которые помогают в предотвращении, выявлении, пресечении уголовных правонарушенией."
То есть буквально платить доносчикам, сдающим "уклонистов".
После волны критики, Рада сняла законопроект с рассмотрения и пообещала вернуть его после дополнительных консультаций.
Кроме того, украинское издание "СтранаUA" обратило внимание на текст решения Апелляционной палаты ВАКС по делу экс-главы Фонда госимущества Дмтирия Сенниченко.
"IP-адреса, которые использовались Лицо_6 для входа в систему "Дію", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", – сказано в документе.
Таким образом, очевидно, что сотрудники правоохранительных органов могут, и, вероятно, отслеживают передвижения граждан Украины через приложение "Дія", которое практически у каждого установлено на телефоне.
Мобилизационных новостей в течение дня было много, и почти все – скандальные. Информация о том, что освобожденных из плена военнослужащих могут снова отправить на фронт, вызвала такую сильную реакцию, что ее пришлось экстренно комментировать главе МВД Игорю Клименко.
Он назвал информацию "недоразумением в трактовке" между МВД и Национальной гвардии. Бывшие пленные будут освобождены от возвращения на фронт, успокоил он.
"Соответствующая норма применяется для всех военнослужащих, которые имеют статус освобождённых из плена. Независимо от даты обмена", – написал Клименко в своем телеграм-канале.
киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
06:07
Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозвратаВ украинском экспертном сообществе обсуждают неизбежные последствия эскалации и ударов западным оружием по российской территории для самой Украины и думают над тем, не сломалась ли уже украинская пенсионная система
Не меньшие волнения вызывала в последние дни и тема 17-летних подростков, проживающих за границей: от них потребовали приехать на Украину и заранее обновить учетные данные в военкомате.
Успокаивать пришлось вице-премьеру Ирине Верещук: по ее словам, Кабмин готовит постановление об отсрочке для них.
"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВЛК (военно-лечебная комиссия – ред.) и ничем не поможет в мобилизации", - пишет она.
В то же время в украинских тюрьмах, где активно рекрутируют заключенных на фронт, а в СМИ то и дело публикуют видео пыток и издевательств над заключенными, тоже не все так гладко: правозащитник и руководитель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый рассказал изданию "СтранаUA", что администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться по новому закону.
"Если у заключенного нет денег ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии. Также заключенные сообщают, что дано негласное распоряжение, что на войну отпускают тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев", - рассказывает Цвилый.
Языковой вопрос и митинг после похорон
Еще две новости о ТЦК – территориальных центрах комплектования – всколыхнули Украину 5 июня.
Во-первых, языковой омбудсмен Тарас Креминь, регулярно ругающий военных за использование русского языка, призвал и военкомов говорить исключительно на государственном языке, украинском.
"Это является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", – считает Креминь – его обращение опубликовал офис омбудсмена.
Сам Креминь, как вспоминают депутаты, в частности – Максим Бужанский, всегда говорил по-русски и придерживался прямо противоположной позиции, а в быту, вероятно, и теперь остается русскоязычным.
У главного врага русскоязычных военных в ВСУ – Ирины Фарион – в эти дни другие заботы: она до глубины души потрясена законом об английском языке, принятом накануне. По нему соискатели на некоторые должности на Украине будут обязаны владеть английским языком. Фарион сравнила закон с Валуевским циркуляром 1863 года, когда в Российской империи были запрещены публикации газет и религиозной литературы на украинском языке.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
17:15
Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобииООН под давлением недружественных к РФ стран отказывает российским компаниям в участии в программе поставок продовольствия в страны с высокой долей голодающего населения. Неизвестно чего в этом больше: русофобской идеологии или банальных коммерческих интересов конкурентов, зато итог ясен: миллионы людей ждет настоящий, а не выдуманный голодомор
Едва ли только все эти вопросы волнуют женщин, вышедших в среду на митинг к Барановскому ТЦК в Житомире. Родные и близкие, убитого военкомами местного жителя, а также неравнодушные друзья и соседи проклинают сотрудников ТЦК, требуя возмездия. Митинг разгоняла полиция.
По данным журналистов, 32-летнего Сергея Ковальчука в Барановском ТЦК избили до смерти, в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы.
"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — говорит его отец Николай Ковальчук в комментарии "СтранаUA".
Ковальчук не был военнообязанным, так как был болен эпилепсией, но военкомы забрали его из дома.
В больнице подтверждают, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами".
В Житомирском областном ТЦК заявили, что "никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", а в больницу доставили для прохождения ВЛК.
"Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сказано в сообщении ТЦК.
Это не первый подобный случай. Раньше стало известно о смерти прямо в помещении ТЦК от эпилептического приступа львовского дальнобойщика, которого комиссия признала годным к службе.
В западноукраинских СМИ тем временем расходится видео из Тернополя: очередного выловленного на улице местного жителя, женщинам удалось отбить.
Зеленская ищет детей
Рассказывать о "похищенных Россией украинских детях" Первая леди Украины Елена Зеленская на этот раз прилетела в Латинскую Америку.
По ее словам, 19 тысяч "насильственно вывезенных детей" сейчас разыскивает международная комиссия. Послушать Зеленскую пришли журналисты из Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.
Аргентина, как утверждает Зеленская, накануне присоединилась к этой комиссии.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
14:31
Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил ДжабаровПосле завершения специальной военной операции украинские беженцы начнут переезжать из Европы в Россию. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 5 июня
Накануне Дня защиты детей, 31 мая, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
Среди прочего омбудсмен рассказала, что недавно при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной: зафиксирован список из 29 детей, из которых 6 уже вернули на родину. Эти дети жили в России со своими родственниками.
Но среди тех детей, которых так усердно ищет украинская власть, далеко не все оказываются, и тем более находятся в РФ.
В апреле на встрече с президентом Федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгером Мюнхом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что на территории ФРГ нашли 150 детей, которые считались "похищенными".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийТарас КреминьАргентинаИгорь КлименкоМВДВерховная Радамобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых
19:00Константин Блохин о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
18:34Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
18:17Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня
17:55Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
17:45Киев настаивает на участии КНР в "саммите мира", несмотря на официальный отказ
17:45Раньше кормил Путина, а теперь помогает детям Донбасса не терять надежду: история итальянца Антонио Рицци
17:15Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии
17:14Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло
17:11Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии
16:52Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
16:50Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
16:20ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
15:55Как легитимизироваться Зеленскому?
15:40Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку
15:40Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус
15:18Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
15:04США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
14:57Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
14:33Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
Лента новостейМолния