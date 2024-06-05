https://ukraina.ru/20240605/1055502496.html

Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня

Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру

Языковые проблемы людоловов из ТЦК и мобилизация пленных, Зеленская ищет детей. Итоги 5 июня

Доносы, языковой барьер, демобилизация пленных, избиения и пытки: новости мобилизации на Украине; Зеленская снова разыскивает "украденных" детей

2024-06-05T18:17

2024-06-05T18:17

2024-06-05T18:18

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мвд

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Украинская мобилизацияУтро 5 июня в украинских СМИ началось с новости, которая всех взбудоражила:"Военная полиция, вероятно, сможет заходить в ваше жилье. Также планируется ввести доносы на уклонистов за награду", – написали одновременно многие издания, сославшись на новый законопроект, поданный на рассмотрение в Верховную Раду.Появились и фото упомянутого законопроекта. В графе "оперативно-розыскные мероприятия" военной полиции среди прочего был и такой пункт:"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе и должностными лицами, придерживаясь условий добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально заинтересовывать лиц, которые помогают в предотвращении, выявлении, пресечении уголовных правонарушенией."То есть буквально платить доносчикам, сдающим "уклонистов".После волны критики, Рада сняла законопроект с рассмотрения и пообещала вернуть его после дополнительных консультаций.Кроме того, украинское издание "СтранаUA" обратило внимание на текст решения Апелляционной палаты ВАКС по делу экс-главы Фонда госимущества Дмтирия Сенниченко."IP-адреса, которые использовались Лицо_6 для входа в систему "Дію", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", – сказано в документе.Таким образом, очевидно, что сотрудники правоохранительных органов могут, и, вероятно, отслеживают передвижения граждан Украины через приложение "Дія", которое практически у каждого установлено на телефоне.Мобилизационных новостей в течение дня было много, и почти все – скандальные. Информация о том, что освобожденных из плена военнослужащих могут снова отправить на фронт, вызвала такую сильную реакцию, что ее пришлось экстренно комментировать главе МВД Игорю Клименко.Он назвал информацию "недоразумением в трактовке" между МВД и Национальной гвардии. Бывшие пленные будут освобождены от возвращения на фронт, успокоил он."Соответствующая норма применяется для всех военнослужащих, которые имеют статус освобождённых из плена. Независимо от даты обмена", – написал Клименко в своем телеграм-канале.Не меньшие волнения вызывала в последние дни и тема 17-летних подростков, проживающих за границей: от них потребовали приехать на Украину и заранее обновить учетные данные в военкомате.Успокаивать пришлось вице-премьеру Ирине Верещук: по ее словам, Кабмин готовит постановление об отсрочке для них."Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВЛК (военно-лечебная комиссия – ред.) и ничем не поможет в мобилизации", - пишет она.В то же время в украинских тюрьмах, где активно рекрутируют заключенных на фронт, а в СМИ то и дело публикуют видео пыток и издевательств над заключенными, тоже не все так гладко: правозащитник и руководитель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый рассказал изданию "СтранаUA", что администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться по новому закону."Если у заключенного нет денег ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии. Также заключенные сообщают, что дано негласное распоряжение, что на войну отпускают тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев", - рассказывает Цвилый.Языковой вопрос и митинг после похоронЕще две новости о ТЦК – территориальных центрах комплектования – всколыхнули Украину 5 июня.Во-первых, языковой омбудсмен Тарас Креминь, регулярно ругающий военных за использование русского языка, призвал и военкомов говорить исключительно на государственном языке, украинском."Это является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", – считает Креминь – его обращение опубликовал офис омбудсмена.Сам Креминь, как вспоминают депутаты, в частности – Максим Бужанский, всегда говорил по-русски и придерживался прямо противоположной позиции, а в быту, вероятно, и теперь остается русскоязычным.У главного врага русскоязычных военных в ВСУ – Ирины Фарион – в эти дни другие заботы: она до глубины души потрясена законом об английском языке, принятом накануне. По нему соискатели на некоторые должности на Украине будут обязаны владеть английским языком. Фарион сравнила закон с Валуевским циркуляром 1863 года, когда в Российской империи были запрещены публикации газет и религиозной литературы на украинском языке.Едва ли только все эти вопросы волнуют женщин, вышедших в среду на митинг к Барановскому ТЦК в Житомире. Родные и близкие, убитого военкомами местного жителя, а также неравнодушные друзья и соседи проклинают сотрудников ТЦК, требуя возмездия. Митинг разгоняла полиция.По данным журналистов, 32-летнего Сергея Ковальчука в Барановском ТЦК избили до смерти, в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы."Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — говорит его отец Николай Ковальчук в комментарии "СтранаUA".Ковальчук не был военнообязанным, так как был болен эпилепсией, но военкомы забрали его из дома.В больнице подтверждают, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами".В Житомирском областном ТЦК заявили, что "никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", а в больницу доставили для прохождения ВЛК."Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сказано в сообщении ТЦК.Это не первый подобный случай. Раньше стало известно о смерти прямо в помещении ТЦК от эпилептического приступа львовского дальнобойщика, которого комиссия признала годным к службе.В западноукраинских СМИ тем временем расходится видео из Тернополя: очередного выловленного на улице местного жителя, женщинам удалось отбить.Зеленская ищет детейРассказывать о "похищенных Россией украинских детях" Первая леди Украины Елена Зеленская на этот раз прилетела в Латинскую Америку.По ее словам, 19 тысяч "насильственно вывезенных детей" сейчас разыскивает международная комиссия. Послушать Зеленскую пришли журналисты из Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.Аргентина, как утверждает Зеленская, накануне присоединилась к этой комиссии.Накануне Дня защиты детей, 31 мая, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.Среди прочего омбудсмен рассказала, что недавно при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной: зафиксирован список из 29 детей, из которых 6 уже вернули на родину. Эти дети жили в России со своими родственниками.Но среди тех детей, которых так усердно ищет украинская власть, далеко не все оказываются, и тем более находятся в РФ.В апреле на встрече с президентом Федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгером Мюнхом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что на территории ФРГ нашли 150 детей, которые считались "похищенными".

https://ukraina.ru/20240605/1055471230.html

https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир зеленский, тарас креминь, аргентина, игорь клименко, мвд, верховная рада, мобилизация