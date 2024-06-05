Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
16:52 05.06.2024 (обновлено: 17:19 05.06.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Российские войска беспрерывно атакуют позиции украинских войск, чтобы прорвать их оборону в Харьковской области. Об ожесточенной ситуации, связанной с наступлением ВС РФ, сообщил главком ВСУ Александр Сырский
"Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Идут ожесточенные бои. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", – сказано в его телеграм-канале.
Помимо этого, Сырский назвал и другие участки фронта на которых российские войска развивают наступление: Кураховское, Красноармейское. Активные штурмовые действия проходят в Волчанске и на подступах к Часов Яру.
"Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", – добавил главнокомандующий.
Накануне украинский военный аналитический ресурс Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений на Запорожском, Угледарском и Красноармейском направлениях.
Тем временем солдаты ВСУ жалуются на бессмысленные действия командования в Харьковской области, где силы и средства ВС РФ явно недооценивают.
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