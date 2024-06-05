https://ukraina.ru/20240605/1055499183.html

Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений

Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений - 05.06.2024 Украина.ру

Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений

Российские войска беспрерывно атакуют позиции украинских войск, чтобы прорвать их оборону в Харьковской области. Об ожесточенной ситуации, связанной с наступлением ВС РФ, сообщил главком ВСУ Александр Сырский

2024-06-05T16:52

2024-06-05T16:52

2024-06-05T17:19

новости

харьковская область

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

купянск

наступление

вс рф

сво

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Помимо этого, Сырский назвал и другие участки фронта на которых российские войска развивают наступление: Кураховское, Красноармейское. Активные штурмовые действия проходят в Волчанске и на подступах к Часов Яру. "Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", – добавил главнокомандующий. Накануне украинский военный аналитический ресурс Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений на Запорожском, Угледарском и Красноармейском направлениях.Тем временем солдаты ВСУ жалуются на бессмысленные действия командования в Харьковской области, где силы и средства ВС РФ явно недооценивают.Что поможет российским войскам создать риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском читайте в интервью редактора отдела политики журнала "Монокль" Петра Скоробогатого.

https://ukraina.ru/20240605/1055475278.html

харьковская область

россия

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новости, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, купянск, наступление, вс рф, сво