Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055499183.html
Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений - 05.06.2024 Украина.ру
Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
Российские войска беспрерывно атакуют позиции украинских войск, чтобы прорвать их оборону в Харьковской области. Об ожесточенной ситуации, связанной с наступлением ВС РФ, сообщил главком ВСУ Александр Сырский
2024-06-05T16:52
2024-06-05T17:19
новости
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
купянск
наступление
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047525139_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d547390b46df8e85ed6441bcdad192fb.jpg.webp
Помимо этого, Сырский назвал и другие участки фронта на которых российские войска развивают наступление: Кураховское, Красноармейское. Активные штурмовые действия проходят в Волчанске и на подступах к Часов Яру. "Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", – добавил главнокомандующий. Накануне украинский военный аналитический ресурс Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений на Запорожском, Угледарском и Красноармейском направлениях.Тем временем солдаты ВСУ жалуются на бессмысленные действия командования в Харьковской области, где силы и средства ВС РФ явно недооценивают.Что поможет российским войскам создать риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском читайте в интервью редактора отдела политики журнала "Монокль" Петра Скоробогатого.
https://ukraina.ru/20240605/1055475278.html
харьковская область
россия
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047525139_108:0:960:639_1920x0_80_0_0_6f52cab112896f5ab9b6d2fe91f4c361.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, купянск, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Купянск, наступление, ВС РФ, СВО

Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений

16:52 05.06.2024 (обновлено: 17:19 05.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Читать в
Российские войска беспрерывно атакуют позиции украинских войск, чтобы прорвать их оборону в Харьковской области. Об ожесточенной ситуации, связанной с наступлением ВС РФ, сообщил главком ВСУ Александр Сырский
"Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Идут ожесточенные бои. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", – сказано в его телеграм-канале.
Помимо этого, Сырский назвал и другие участки фронта на которых российские войска развивают наступление: Кураховское, Красноармейское. Активные штурмовые действия проходят в Волчанске и на подступах к Часов Яру.
"Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", – добавил главнокомандующий.
Накануне украинский военный аналитический ресурс Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений на Запорожском, Угледарском и Красноармейском направлениях.
Тем временем солдаты ВСУ жалуются на бессмысленные действия командования в Харьковской области, где силы и средства ВС РФ явно недооценивают.
Что поможет российским войскам создать риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском читайте в интервью редактора отдела политики журнала "Монокль" Петра Скоробогатого.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
03:30
Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режимОперация в Харьковской области не только создает буферную зону для приграничных территорий, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияКупянскнаступлениеВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии
17:14Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло
17:11Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии
16:52Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
16:50Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
16:20ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
15:55Как легитимизироваться Зеленскому?
15:40Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус
15:40Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку
15:18Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
15:04США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
14:57Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
14:33Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
14:31Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
13:33МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
13:20Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
12:55Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
12:29"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
12:11Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
11:39В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством
Лента новостейМолния