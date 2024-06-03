Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском - 03.06.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском
Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском - 03.06.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском
За последние три недели, пока длится Харьковская операция армия РФ получила довольно внушительные территориальные приобретения, учитывая характер всей СВО. Противник уже не может поддерживать проваливающиеся участки фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-06-03T04:50
2024-06-03T04:50
новости
россия
волчанск
харьков
пётр скоробогатый
нато
вс рф
наступление
сво
харьковская область
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Волчанская операция позволила ВС РФ связать большое количество фронтовых резервов, которые противник может перекидывать с Донецкого направления. Это дает возможность войскам более-менее продвигаться вперед, рассказал эксперт.За последние три недели, пока длится Харьковская операция армия РФ получила довольно внушительные территориальные приобретения, учитывая характер всей СВО. Противник связан маневрами своих резервов, которые стянуты к Харькову, и не может поддерживать проваливающиеся участки фронта, отметил политолог.И тем более, если ВС РФ найдут дополнительные резервы на открытие новых фронтов, то это может создать довольно серьёзные проблемы для ВСУ, добавил он.Второй момент: всё-таки важно обеспечение войск противника. Это даже важнее, чем количество личного состава. Для купирования Харьковского или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое продолжают выбивать ВС РФ, указал специалист."И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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россия
волчанск
харьков
харьковская область
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новости, россия, волчанск, харьков, пётр скоробогатый, нато, вс рф, наступление, сво, харьковская область, оборона, купянское направление
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, Пётр Скоробогатый, НАТО, ВС РФ, наступление, СВО, Харьковская область, оборона, Купянское направление

Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском

04:50 03.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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За последние три недели, пока длится Харьковская операция армия РФ получила довольно внушительные территориальные приобретения, учитывая характер всей СВО. Противник уже не может поддерживать проваливающиеся участки фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Волчанская операция позволила ВС РФ связать большое количество фронтовых резервов, которые противник может перекидывать с Донецкого направления. Это дает возможность войскам более-менее продвигаться вперед, рассказал эксперт.
За последние три недели, пока длится Харьковская операция армия РФ получила довольно внушительные территориальные приобретения, учитывая характер всей СВО. Противник связан маневрами своих резервов, которые стянуты к Харькову, и не может поддерживать проваливающиеся участки фронта, отметил политолог.
"Как мне кажется, всё-таки мы рассчитывали на то, что Волчанск мы возьмём, и с опорой на эту базу сможем более гибко проводить наши операции на этом направлении, создавая серьёзные риски для всей обороны противника как на Купянском, так и на Харьковском направлении", - подчеркнул Скоробогатый.
И тем более, если ВС РФ найдут дополнительные резервы на открытие новых фронтов, то это может создать довольно серьёзные проблемы для ВСУ, добавил он.
Второй момент: всё-таки важно обеспечение войск противника. Это даже важнее, чем количество личного состава. Для купирования Харьковского или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое продолжают выбивать ВС РФ, указал специалист.
"И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
О соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковПётр СкоробогатыйНАТОВС РФнаступлениеСВОХарьковская областьоборонаКупянское направление
 
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