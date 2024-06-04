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На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях СВО

На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях СВО - 04.06.2024 Украина.ру

На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях СВО

На Запорожском, Угледарском и Красноармейском направлениях украинский военный аналитический ресурс Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений

2024-06-04T22:33

2024-06-04T22:33

2024-06-04T22:38

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Уточняется, что ВС РФ успешно наступают в южной части Работино на Запорожском фронте к югу от села Победа под Марьинкой, самая напряженная остановка для украинских войск сложилась к западу от Парасковиевки у села Константиновка и к северо-западу от Очеретино, которое перешло под контроль российских бойцов 5 мая, на Красноармейском направлении. Судя по карте Deep State, ВС РФ вошли на окраины села Новооалександровка. Согласно данным Генштаба украинской армии, количество боевых столкновений увеличилось до 80, больше всего наши бойцы атаковали ВСУ на Красноармейском фронте. Также попытки прорвать оборону противника зафиксированы на Купянском и Кураховском направлениях. Ситуация контролируемая, особых изменений на линии фронта не произошло, сказано в сводке украинского Генштаба.Ранее военнослужащие украинской армии пожаловались на бессмысленные действия командования в Харьковской области, где силы и средства ВС РФ явно недооценивают. О том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс читайте в интервью с экспертом на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240530/1055362632.html

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, работино, запорожское направление, угледар, сво, новости украины, донбасс