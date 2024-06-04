Военнослужащие украинской армии бьют тревогу из-за бессмысленных действий командования на Харьковщине
17:34 04.06.2024 (обновлено: 17:40 04.06.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Командование украинской армии недооценивает силы российских подразделений и то, какими средствами для ведения боя располагают ВС РФ. Об этом в соцсетях сообщил военнослужащий ВСУ Олег Ткаченко, передает "Политика страны"
Он пожаловался на "необдуманные штурмовые действия, неправильное планировании и донесении оперативной информации". В качестве примера привел ситуацию, когда роту ВСУ отправили штурмовать село Ивановка Купянского района.
Ткаченко указал, что предварительно военнослужащим сообщили, что там находится до 15 солдат ВС РФ без тяжелой техники. Помимо этого, командование обещало подавлять российские беспилотники при помощи средств радиолокационной борьбы.
"По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли 5 военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены", – сообщил источник.
Он добавил, что, будучи под непрерывным огнем артиллерии, выжившие военнослужащие ВСУ забирали тела погибших, но эвакуировали их только на четвертые сутки после звонков к высшему руководству и огласки указанной ситуации.
В качестве подтверждения Ткаченко называет имена и публикует фото погибших.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ. Автор указывает, что сегодня не редки случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. С 24 мая петиция набрала 1458 подписей из 25 тысяч необходимых.
О том, как в ближайшие недели произойдет обрушение фронта ВСУ читайте в интервью директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина
13:47Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политикиТо, что на Украине нет уже даже той сомнительной свободы слова, которая существовала до 2022 года, очевидно уже всем. Даже Госдеп США в опубликованном в апреле докладе о состоянии прав человека на Украине был вынужден признать, что информационный телемарафон "обеспечил беспрецедентный уровень контроля властей Украины над телевизионными новостями"