https://ukraina.ru/20240604/1055475150.html

Военнослужащие украинской армии бьют тревогу из-за бессмысленных действий командования на Харьковщине

Военнослужащие украинской армии бьют тревогу из-за бессмысленных действий командования на Харьковщине - 04.06.2024 Украина.ру

Военнослужащие украинской армии бьют тревогу из-за бессмысленных действий командования на Харьковщине

Командование украинской армии недооценивает силы российских подразделений и то, какими средствами для ведения боя располагают ВС РФ. Об этом в соцсетях сообщил военнослужащий ВСУ Олег Ткаченко, передает "Политика страны"

2024-06-04T17:34

2024-06-04T17:34

2024-06-04T17:40

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Он пожаловался на "необдуманные штурмовые действия, неправильное планировании и донесении оперативной информации". В качестве примера привел ситуацию, когда роту ВСУ отправили штурмовать село Ивановка Купянского района. Ткаченко указал, что предварительно военнослужащим сообщили, что там находится до 15 солдат ВС РФ без тяжелой техники. Помимо этого, командование обещало подавлять российские беспилотники при помощи средств радиолокационной борьбы. Он добавил, что, будучи под непрерывным огнем артиллерии, выжившие военнослужащие ВСУ забирали тела погибших, но эвакуировали их только на четвертые сутки после звонков к высшему руководству и огласки указанной ситуации. В качестве подтверждения Ткаченко называет имена и публикует фото погибших. Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ. Автор указывает, что сегодня не редки случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. С 24 мая петиция набрала 1458 подписей из 25 тысяч необходимых. О том, как в ближайшие недели произойдет обрушение фронта ВСУ читайте в интервью директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина

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новости, вооруженные силы украины, командование, всу, сво