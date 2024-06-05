https://ukraina.ru/20240605/1055475278.html

Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режим

Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режим - 05.06.2024 Украина.ру

Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режим

Операция в Харьковской области не только создает буферную зону для наших территорий, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-06-05T03:30

2024-06-05T03:30

2024-06-05T03:30

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оборона

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На днях стало известно, что уже более десяти стран НАТО разрешили Киеву бить своим оружием по территории "старой" России. Эскалация усилилась, потому что со стороны официального Вашингтона была дана команда, чтобы ни в коем случае не поддаваться на ответные действия России, рассказал политолог.При этом есть один очень важный момент – это быстрое продвижение ВС РФ как в Харьковской области, так и на Донецком направлении, уточнил эксперт.Продвижение армии ВФ доводит до истерики не только киевский режим, но и коллективный Запад. Сейчас западными странами озвучено намерение бить по территории России всеми имеющимися средствами, отметил он."По сути, все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад объявил нам уже войну открыто. И, прежде всего, мирным жителям России. Ракеты будут бить не только по военным объектам, но и по вполне гражданским", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

https://ukraina.ru/20240604/1055471582.html

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новости, россия, запад, александр перенджиев, харьковская область, вс рф, наступление, украина, резервы, оборона