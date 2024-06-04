https://ukraina.ru/20240604/1055473613.html

Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают

Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают - 04.06.2024 Украина.ру

Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают

Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

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украина

укрэнерго

дефицит

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электроснабжение

электроэнергия

сво

спецоперация

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В компании также предупредили, что перебои с подачей электроэнергии могут быть и на украинских объектах критической инфраструктуры. Ранее руководство оборонных предприятий Украины сообщало, что из-за перебоев в энергоснабжении проблем отрасль не избежит. Дефицит электроэнергии влияет, в первую очередь, на энергоемкие литейные предприятия, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем. В результате российских ракетных обстрелов по состоянию на конец мая на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.Накануне украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии

https://ukraina.ru/20240604/1055466646.html

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новости, украина, укрэнерго, дефицит, энергосистема украины, электроснабжение, электроэнергия, сво, спецоперация