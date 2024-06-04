https://ukraina.ru/20240604/1055473613.html
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают - 04.06.2024 Украина.ру
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают
Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник
2024-06-04T16:17
2024-06-04T16:17
2024-06-04T16:17
новости
украина
укрэнерго
дефицит
энергосистема украины
электроснабжение
электроэнергия
сво
спецоперация
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В компании также предупредили, что перебои с подачей электроэнергии могут быть и на украинских объектах критической инфраструктуры. Ранее руководство оборонных предприятий Украины сообщало, что из-за перебоев в энергоснабжении проблем отрасль не избежит. Дефицит электроэнергии влияет, в первую очередь, на энергоемкие литейные предприятия, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем. В результате российских ракетных обстрелов по состоянию на конец мая на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.Накануне украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
https://ukraina.ru/20240604/1055466646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, укрэнерго, дефицит, энергосистема украины, электроснабжение, электроэнергия, сво, спецоперация
Новости, Украина, Укрэнерго, дефицит, Энергосистема Украины, электроснабжение, электроэнергия, СВО, Спецоперация
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают
Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник