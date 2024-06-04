Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают - 04.06.2024 Украина.ру
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Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают - 04.06.2024 Украина.ру
Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают
Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник
2024-06-04T16:17
2024-06-04T16:17
новости
украина
укрэнерго
дефицит
энергосистема украины
электроснабжение
электроэнергия
сво
спецоперация
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В компании также предупредили, что перебои с подачей электроэнергии могут быть и на украинских объектах критической инфраструктуры. Ранее руководство оборонных предприятий Украины сообщало, что из-за перебоев в энергоснабжении проблем отрасль не избежит. Дефицит электроэнергии влияет, в первую очередь, на энергоемкие литейные предприятия, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем. В результате российских ракетных обстрелов по состоянию на конец мая на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.Накануне украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
https://ukraina.ru/20240604/1055466646.html
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новости, украина, укрэнерго, дефицит, энергосистема украины, электроснабжение, электроэнергия, сво, спецоперация
Новости, Украина, Укрэнерго, дефицит, Энергосистема Украины, электроснабжение, электроэнергия, СВО, Спецоперация

Жителей семи областей Украины без предупреждения лишили электроэнергии, графики не работают

16:17 04.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Аварийные отключения света введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице, информировали в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго" во вторник
"Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений", – сказано в опубликованном сообщении.
В компании также предупредили, что перебои с подачей электроэнергии могут быть и на украинских объектах критической инфраструктуры.
Ранее руководство оборонных предприятий Украины сообщало, что из-за перебоев в энергоснабжении проблем отрасль не избежит. Дефицит электроэнергии влияет, в первую очередь, на энергоемкие литейные предприятия, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем.
В результате российских ракетных обстрелов по состоянию на конец мая на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.
Накануне украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
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