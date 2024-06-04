Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников - 04.06.2024 Украина.ру
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Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников
Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников - 04.06.2024 Украина.ру
Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников
Любые французские военнослужащие на Украине, в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для РФ, заявил 4 июня на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-06-04T15:51
2024-06-04T15:51
новости
украина
франция
сергей лавров
эммануэль макрон
иностранные наемники
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"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил", – сказал глава МИД.Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что прибытие французских военных инструкторов на Украину можно ожидать в ближайшие недели.Первого июня полиция Парижа столкнулась с нестандартной проблемой: возле Эйфелевой башни появились гробы, обернутые во французские флаги, а рядом с ними установили плакат с надписью: "Солдаты Франции, погибшие на Украине".В результате расследования были задержаны граждане Болгарии, Германии и Украины. Против них заведено уголовное дело о "преднамеренном совершении насилия".Больше информации об эскалации конфликта со стороны Франции – в материале Павла Котова "Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, иностранные наемники
Новости, Украина, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, иностранные наемники

Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников

15:51 04.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Любые французские военнослужащие на Украине, в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для РФ, заявил 4 июня на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил", – сказал глава МИД.
Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что прибытие французских военных инструкторов на Украину можно ожидать в ближайшие недели.
Первого июня полиция Парижа столкнулась с нестандартной проблемой: возле Эйфелевой башни появились гробы, обернутые во французские флаги, а рядом с ними установили плакат с надписью: "Солдаты Франции, погибшие на Украине".
В результате расследования были задержаны граждане Болгарии, Германии и Украины. Против них заведено уголовное дело о "преднамеренном совершении насилия".
Больше информации об эскалации конфликта со стороны Франции – в материале Павла Котова "Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияСергей ЛавровЭммануэль Макрониностранные наемники
 
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