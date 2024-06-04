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Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников

Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников - 04.06.2024 Украина.ру

Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников

Любые французские военнослужащие на Украине, в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для РФ, заявил 4 июня на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-06-04T15:51

2024-06-04T15:51

2024-06-04T15:51

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сергей лавров

эммануэль макрон

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"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил", – сказал глава МИД.Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что прибытие французских военных инструкторов на Украину можно ожидать в ближайшие недели.Первого июня полиция Парижа столкнулась с нестандартной проблемой: возле Эйфелевой башни появились гробы, обернутые во французские флаги, а рядом с ними установили плакат с надписью: "Солдаты Франции, погибшие на Украине".В результате расследования были задержаны граждане Болгарии, Германии и Украины. Против них заведено уголовное дело о "преднамеренном совершении насилия".Больше информации об эскалации конфликта со стороны Франции – в материале Павла Котова "Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, иностранные наемники