Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал решение стран ОПЕК+ о продлении квот на 2025 год, а также рассказал об энергетической стратегии России и об интересе российских нефтяных компаний к островному королевству Бахрейн:
00:23 - ОПЕК+ продлевает квоты: что это значит?
03:42 - О "теневом" флоте газовозов России;
07:52 - О наличии неледовых газовозов на рынке;
08:37 - Об энергетической стратегии России;
12:28 - О двустороннем интересе к нефтяному рынку Бахрейна;
14:47 - О запрете на экспорт бензина и о квотах для нефтяников.
00:23 - ОПЕК+ продлевает квоты: что это значит?
03:42 - О "теневом" флоте газовозов России;
07:52 - О наличии неледовых газовозов на рынке;
08:37 - Об энергетической стратегии России;
12:28 - О двустороннем интересе к нефтяному рынку Бахрейна;
14:47 - О запрете на экспорт бензина и о квотах для нефтяников.