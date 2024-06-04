https://ukraina.ru/20240604/1055468559.html

Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте

Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте - 04.06.2024 Украина.ру

Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал решение... Украина.ру, 04.06.2024

2024-06-04T14:21

2024-06-04T14:21

2024-06-04T14:21

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россия

сша

игорь юшков

опек

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал решение стран ОПЕК+ о продлении квот на 2025 год, а также рассказал об энергетической стратегии России и об интересе российских нефтяных компаний к островному королевству Бахрейн: 00:23 - ОПЕК+ продлевает квоты: что это значит? 03:42 - О "теневом" флоте газовозов России; 07:52 - О наличии неледовых газовозов на рынке; 08:37 - Об энергетической стратегии России; 12:28 - О двустороннем интересе к нефтяному рынку Бахрейна; 14:47 - О запрете на экспорт бензина и о квотах для нефтяников.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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