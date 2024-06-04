Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политики
13:47 04.06.2024 (обновлено: 13:48 04.06.2024)
© скриншотНа Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
© скриншот
То, что на Украине нет уже даже той сомнительной свободы слова, которая существовала до 2022 года, очевидно уже всем. Даже Госдеп США в опубликованном в апреле докладе о состоянии прав человека на Украине был вынужден признать, что информационный телемарафон "обеспечил беспрецедентный уровень контроля властей Украины над телевизионными новостями"
Тем не менее, не всё так гладко. Просматривая вполне благонамеренные телеграм-каналы, вроде УНИАН или "Трухи", постоянно наталкиваешься на весьма странную подачу информации. Особенно часто это касается хода мобилизации.
Вот, например, командование Сухопутных войск 2 июня выдаёт темник, согласно которому "значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооружённых Сил, якобы служащие ТЦК (т.е., служащие ТЦК – поддельные, а вот военнослужащие – самые настоящие, можете не сомневаться – Авт.) и конфликты с ними – продукты вражеских подразделений психологических операций. Мы получаем данные об организации съёмок таких сюжетов на временно оккупированных территориях".
Отметим, кстати, что съёмки такого типа действительно проводятся и регулярно публикуются в российском сегменте социальных сетей – речь идёт об оперативных видеозаписях действий сотрудников российских спецслужб по нейтрализации украинской агентуры на освобождённых территориях. Обращаются с ней лишь немногим более жёстко, чем сотрудники ТЦК с "ухилянтами" (уклонистами от мобилизации) на Украине. Ну и конфликтов как правило не возникает.
Тут же идут новости о суровых буднях ТЦК. 3 июня по большинству каналов проходит видео, демонстрирующее вопиющий случай – сотрудники ТЦК преследуют мужчину на автомобиле, сбивают его (к счастью – на низкой скорости), после чего машина заваливается в какую-то канаву, а ТЦКашники преследуют пешим порядком (закончилось всё happy end’ом – мужик удрал).
Казалось бы – явный пример бесчинства "российских ипсо". Но нет – через некоторое время опубликовавшие видео каналы представляют изумлённым читателям отчёт о произошедшем Львовского областного ТЦК.
27 мая, 16:31Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справитсяИ в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией
В описании военкомов дело было так – ехали они, никого не трогали, тут как Пилип из конопель на них выезжает неустановленная личность на велосипеде, отказывается предъявить документы, ведет себя "дерзко и агрессивно", "использует нецензурную лексику", мимикой и жестами демонстрирует неверие в перемогу европейской державы над ордами Мордора… Исполненные благородного гнева "участники боевых действий на службе в РТЦК" "не справились с эмоциями"… Короче – всё было именно так, как показали "российские ипсо". Факт имел место в реальности, надо только правильно трактовать увиденное (трактовка, прямо скажем, хромает на обе ноги).
И это ведь не единичный случай. По каждому факту публикации видеозаписей о конфликтах граждан с сотрудниками ТЦК всегда составляется объяснительная записка, в которой, понятно, сотрудники ТЦК белые и пушистые (в данном случае, кстати, признаётся, что они вели себя некорректно, правда факт наезда, отлично видимый в сюжете, отрицается), а граждане несознательные и ведут себя агрессивно. Причём отчёты эти публикуются теми же каналами в более или менее полном виде. Более того, насколько нам известно, соответствующая документация составляется по поводу вообще любых конфликтов с населением – только публикуется не всё.
Не то, чтобы мы специально следили за провалами украинской пропаганды, но ни одного факта работы "российских ипсо" мы не зафиксировали – во всех случаях ТЦК признают факты конфликтов. А о чём же тогда предупреждало командование Сухопутных войск? Неужели оно соврало? Ну не может же такого быть – у них развединформация и вообще.
Ситуация очень странная. С одной стороны СМИ под контролем. Более того, даже по стилю написания новостей видно, что пишут их люди, стоявшие на Майдане (скорее всего – физически), преданные идеям "отражения российской агрессии" и инстинктивно ненавидящие всё русское (в том числе язык, на котором работает телеграм-канал УНИАН).
22 мая, 03:57Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергииГлавная тема минувшей недели — вступление в силу нового закона о мобилизации. Он не только легализовал ранее ставшие массовыми практики отлова граждан на Украине, но и ввёл рабовладельческий строй на Украине
По логике, таких проколов вообще не должно было быть – материалы о конфликтах населения и сотрудников ТЦК можно было бы вообще не пропускать. Это вполне решается на уровне самоцензуры журналиста и контролируется редакцией. А ролик, якобы снятый "российским ипсо", с последующим разоблачением, редакция УНИАН и сама может сварганить – дурное дело не хитрое.
Тем не менее, всё работает именно так, как оно работает.
Ещё одна подобная же ситуация – целый Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБОУ (по нашим наблюдениям – организация скорее вредная, чем полезная) 3 июня сообщает, что "Ru-пропаганда манипулирует информацией, выдав личные мысли отдельного человека за позицию украинского государства. Таким образом, Кремль пытается посеять среди украинцев панические настроения, спровоцировать раскол внутри украинского общества и настроить гражданских против военных".
Речь идёт об опубликованном в этот же день (какова оперативность!) интервью командира батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрия Федоренко, в котором он говорит:
"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными – мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года – это именно то, что должно быть. К этому времени каждый должен иметь военно-учётную специальность, понимать, как оно работает".
22 мая, 16:57Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине На Украине впервые прошла массовая акция неповиновения военкомам, которые буквально забирают последних мужчин из населенных пунктов. В Николаевской области работников территориального центра комплектования (ТЦК) просто не впустили в село. Остается вопрос, что это было – разовая вспышка народного гнева или же предвестник будущих массовых протестов
Как видим, опровергать тут нечего – во-первых, это интервью, во-вторых, приведена цитата, в которой Федоренко подчёркивает, специально для тупых сотрудников ЦПД, что это его личная точка зрения.
Но может ЦПД реагирует не на публикацию УНИАН, а на публикации российских каналов? Смотрим, что пишет по этому поводу "российская пропаганда". RT: "Комбат 92-й отдельной штурмбригады ранее предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет, а на фронт отправлять с 23. Украинцы выразили возмущение в сети".
Резюме – "нарративы российской пропаганды" распространяет не "российские пропагандистские СМИ", а непосредственно комбат Федоренко. Тут не опровергать надо, тут надо заткнуть рот военному, который несёт несогласованную отсебятину по крайне болезненному вопросу (кстати – решается, опять же, на уровне редакции). И СБУ привлечь к этому делу – ну не может же быть такого, чтобы Федоренко "транслировал нарративы" по собственной глупости, а не по поручению ФСБ. Или может?
Мы, откровенно говоря, не знаем, чем вызваны такие странные сбои работы украинской пропагандисткой машины, которая в принципе считается довольно эффективной.
Можно предположить, что тут содержится и политическая составляющая – всё же УНИАН находится в собственности Игоря Коломойского, который сейчас находится в украинской тюрьме. По оппозиционной логике почему бы не подрывать по мелочи позиции власти, которая занимается мобилизацией? То, что это вредит мобилизации к делу отношения не имеет – украинским националистам со времён Бандеры политическая борьба всегда была важнее актуальных потребностей государства.
Правда, в этом случае непонятно – куда смотрит Офис президента со своими темниками, которые публикуют уже в западных СМИ? Вообще мышей не ловят…
Более логичной выглядит версия, согласно которой редакция УНИАН исходит из необходимости подавать такие новости, чтобы сохранить доверие читателей – ведь стычки между ТЦК и гражданами действительно происходят. То, что при этом дискредитируется работа ТЦК и военное командование вообще – меньшее зло. А в Офисе президента смотрят на это сквозь пальцы, поскольку знают, что доверие к украинской пропаганде падает.
Между тем, картина-то создаётся искажённая – возникает впечатление, что сопротивление мобилизации носит массовый характер (просто по тому месту, которое уделено этим фактам в СМИ), а на самом деле доля их не так высока, большая часть мобилизованных сопротивления не оказывает. Последнее не удивительно – как правило в облавах ТЦК принимают участие полицейские, а сопротивление им чревато само по себе. Так ненавязчиво УНИАН работает в интересах России, подрывая доверие к ВСУ. Потом, кстати, будут говорить, что специально так делали в ожидании освобождения от диктатуры Зеленского… Как пить дать.