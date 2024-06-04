https://ukraina.ru/20240604/1055463536.html

Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политики

Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политики - 04.06.2024 Украина.ру

Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политики

То, что на Украине нет уже даже той сомнительной свободы слова, которая существовала до 2022 года, очевидно уже всем. Даже Госдеп США в опубликованном в апреле докладе о состоянии прав человека на Украине был вынужден признать, что информационный телемарафон "обеспечил беспрецедентный уровень контроля властей Украины над телевизионными новостями"

2024-06-04T13:47

2024-06-04T13:47

2024-06-04T13:48

мнения

украина

игорь коломойский

вооруженные силы украины

офис президента

мобилизация

пропаганда

военком

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Тем не менее, не всё так гладко. Просматривая вполне благонамеренные телеграм-каналы, вроде УНИАН или "Трухи", постоянно наталкиваешься на весьма странную подачу информации. Особенно часто это касается хода мобилизации.Вот, например, командование Сухопутных войск 2 июня выдаёт темник, согласно которому "значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооружённых Сил, якобы служащие ТЦК (т.е., служащие ТЦК – поддельные, а вот военнослужащие – самые настоящие, можете не сомневаться – Авт.) и конфликты с ними – продукты вражеских подразделений психологических операций. Мы получаем данные об организации съёмок таких сюжетов на временно оккупированных территориях".Отметим, кстати, что съёмки такого типа действительно проводятся и регулярно публикуются в российском сегменте социальных сетей – речь идёт об оперативных видеозаписях действий сотрудников российских спецслужб по нейтрализации украинской агентуры на освобождённых территориях. Обращаются с ней лишь немногим более жёстко, чем сотрудники ТЦК с "ухилянтами" (уклонистами от мобилизации) на Украине. Ну и конфликтов как правило не возникает.Тут же идут новости о суровых буднях ТЦК. 3 июня по большинству каналов проходит видео, демонстрирующее вопиющий случай – сотрудники ТЦК преследуют мужчину на автомобиле, сбивают его (к счастью – на низкой скорости), после чего машина заваливается в какую-то канаву, а ТЦКашники преследуют пешим порядком (закончилось всё happy end’ом – мужик удрал).Казалось бы – явный пример бесчинства "российских ипсо". Но нет – через некоторое время опубликовавшие видео каналы представляют изумлённым читателям отчёт о произошедшем Львовского областного ТЦК.В описании военкомов дело было так – ехали они, никого не трогали, тут как Пилип из конопель на них выезжает неустановленная личность на велосипеде, отказывается предъявить документы, ведет себя "дерзко и агрессивно", "использует нецензурную лексику", мимикой и жестами демонстрирует неверие в перемогу европейской державы над ордами Мордора… Исполненные благородного гнева "участники боевых действий на службе в РТЦК" "не справились с эмоциями"… Короче – всё было именно так, как показали "российские ипсо". Факт имел место в реальности, надо только правильно трактовать увиденное (трактовка, прямо скажем, хромает на обе ноги).И это ведь не единичный случай. По каждому факту публикации видеозаписей о конфликтах граждан с сотрудниками ТЦК всегда составляется объяснительная записка, в которой, понятно, сотрудники ТЦК белые и пушистые (в данном случае, кстати, признаётся, что они вели себя некорректно, правда факт наезда, отлично видимый в сюжете, отрицается), а граждане несознательные и ведут себя агрессивно. Причём отчёты эти публикуются теми же каналами в более или менее полном виде. Более того, насколько нам известно, соответствующая документация составляется по поводу вообще любых конфликтов с населением – только публикуется не всё.Не то, чтобы мы специально следили за провалами украинской пропаганды, но ни одного факта работы "российских ипсо" мы не зафиксировали – во всех случаях ТЦК признают факты конфликтов. А о чём же тогда предупреждало командование Сухопутных войск? Неужели оно соврало? Ну не может же такого быть – у них развединформация и вообще.Ситуация очень странная. С одной стороны СМИ под контролем. Более того, даже по стилю написания новостей видно, что пишут их люди, стоявшие на Майдане (скорее всего – физически), преданные идеям "отражения российской агрессии" и инстинктивно ненавидящие всё русское (в том числе язык, на котором работает телеграм-канал УНИАН).По логике, таких проколов вообще не должно было быть – материалы о конфликтах населения и сотрудников ТЦК можно было бы вообще не пропускать. Это вполне решается на уровне самоцензуры журналиста и контролируется редакцией. А ролик, якобы снятый "российским ипсо", с последующим разоблачением, редакция УНИАН и сама может сварганить – дурное дело не хитрое.Тем не менее, всё работает именно так, как оно работает.Ещё одна подобная же ситуация – целый Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБОУ (по нашим наблюдениям – организация скорее вредная, чем полезная) 3 июня сообщает, что "Ru-пропаганда манипулирует информацией, выдав личные мысли отдельного человека за позицию украинского государства. Таким образом, Кремль пытается посеять среди украинцев панические настроения, спровоцировать раскол внутри украинского общества и настроить гражданских против военных".Речь идёт об опубликованном в этот же день (какова оперативность!) интервью командира батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрия Федоренко, в котором он говорит:"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными – мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года – это именно то, что должно быть. К этому времени каждый должен иметь военно-учётную специальность, понимать, как оно работает".Как видим, опровергать тут нечего – во-первых, это интервью, во-вторых, приведена цитата, в которой Федоренко подчёркивает, специально для тупых сотрудников ЦПД, что это его личная точка зрения.Но может ЦПД реагирует не на публикацию УНИАН, а на публикации российских каналов? Смотрим, что пишет по этому поводу "российская пропаганда". RT: "Комбат 92-й отдельной штурмбригады ранее предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет, а на фронт отправлять с 23. Украинцы выразили возмущение в сети".Резюме – "нарративы российской пропаганды" распространяет не "российские пропагандистские СМИ", а непосредственно комбат Федоренко. Тут не опровергать надо, тут надо заткнуть рот военному, который несёт несогласованную отсебятину по крайне болезненному вопросу (кстати – решается, опять же, на уровне редакции). И СБУ привлечь к этому делу – ну не может же быть такого, чтобы Федоренко "транслировал нарративы" по собственной глупости, а не по поручению ФСБ. Или может?Мы, откровенно говоря, не знаем, чем вызваны такие странные сбои работы украинской пропагандисткой машины, которая в принципе считается довольно эффективной.Можно предположить, что тут содержится и политическая составляющая – всё же УНИАН находится в собственности Игоря Коломойского, который сейчас находится в украинской тюрьме. По оппозиционной логике почему бы не подрывать по мелочи позиции власти, которая занимается мобилизацией? То, что это вредит мобилизации к делу отношения не имеет – украинским националистам со времён Бандеры политическая борьба всегда была важнее актуальных потребностей государства.Правда, в этом случае непонятно – куда смотрит Офис президента со своими темниками, которые публикуют уже в западных СМИ? Вообще мышей не ловят…Более логичной выглядит версия, согласно которой редакция УНИАН исходит из необходимости подавать такие новости, чтобы сохранить доверие читателей – ведь стычки между ТЦК и гражданами действительно происходят. То, что при этом дискредитируется работа ТЦК и военное командование вообще – меньшее зло. А в Офисе президента смотрят на это сквозь пальцы, поскольку знают, что доверие к украинской пропаганде падает.Между тем, картина-то создаётся искажённая – возникает впечатление, что сопротивление мобилизации носит массовый характер (просто по тому месту, которое уделено этим фактам в СМИ), а на самом деле доля их не так высока, большая часть мобилизованных сопротивления не оказывает. Последнее не удивительно – как правило в облавах ТЦК принимают участие полицейские, а сопротивление им чревато само по себе. Так ненавязчиво УНИАН работает в интересах России, подрывая доверие к ВСУ. Потом, кстати, будут говорить, что специально так делали в ожидании освобождения от диктатуры Зеленского… Как пить дать.

https://ukraina.ru/20240527/1055310725.html

https://ukraina.ru/20240522/1055207796.html

https://ukraina.ru/20240522/1055224650.html

https://ukraina.ru/20231027/1050530204.html

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мнения, украина, игорь коломойский, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, пропаганда, военком