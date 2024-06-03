https://ukraina.ru/20240603/1055450607.html

Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона

Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона - 03.06.2024 Украина.ру

Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона

Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тщательно препарировал вопрос о том, на чем стоит государственность на Украине после 20 мая

2024-06-03T16:44

2024-06-03T16:44

2024-06-03T16:44

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Президентские полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая, а конституция Украины не допускает их продления. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 2 июня 2024 года стала легитимность нынешней украинской власти. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тщательно препарировал вопрос о том, на чем стоит государственность на Украине после 20 мая.Дмитрий Киселев считает, что после окончания пятилетних президентских полномочий Владимира Зеленского, которые завершились 20 мая, Украиной фактически рулит самозванец. Конституция Украины не допускает продления полномочий без выборной процедуры, а выборы "каким-то левым, незаконным закончиком" отменены.Президент Владимир Путин, отвечая журналистам, объяснил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Кроме того, закон Украины о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что срок полномочий президента пролонгируется."Они не проводятся, но кто сказал, что они [полномочия — прим.ред.] должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", – сказал Путин.В случае невозможности президентом исполнять свои обязанности его полномочия передаются спикеру Верховной рады – Руслану Стефанчуку. Публично от положенной ему президентской власти Стефанчук отказывается, хотя закон на его стороне.Владимир Путин считает, что нелегитимный Зеленский – это некая уловка нынешних хозяев Украины.Ведущий передачи "Вести недели" Дмитрий Киселев поговорил с экспертами о том, как долго может продолжаться это самозванство Зеленского.С таким вопросом журналисты "Вестей недели" обратились к Искандеру Хисамову– главному редактору интернет-ресурса "Украина.Ру", в прошлом — издателю украинской версии журнала "Эксперт".Впрочем, на Украине население взято в заложники бандеровцами, а вынужденное смирение, по мнению Киселева, – не более, чем стокгольмский синдром, когда жертва и захвативший ее террорист становятся в какой-то момент заодно."Конечно, настроение там очень тяжелое, — подтвердил Искандер Хисамов. — Я знаю это не только из публичных источников, у меня жена с Украины, и у нее там родственники, сестры, тетки и так далее. Она разговаривает с ними каждый день, и подруги тоже. Они рассказывают, как их мужья прячутся, не знают, что делать с бизнесом, не знают, куда уехать. Это уже очень массово. Просто этот режим сейчас отменил демократию, отменил общественные протесты, и выборы, и прочие вещи, и им некуда податься. Если бы сейчас поднялась какая-нибудь избирательная компания, возникли бы какие-то другие претенденты, они бы оседлали эти настроения и начали работать против Зеленского. Поэтому он выборы и не проводит".Киселев считает, что не проводить выборы Зеленский не имеет права. Он как бы ссылается на закон о военном положении, который вообще-то сам по себе нелегитимный и не может отменять положения Конституции. Такой точки зрения придерживается историк и публицист Дмитрий Табачник, в прошлом — украинский политик, член правительства, депутат Рады, сторонник Виктора Януковича."Я был членом конституционной комиссии Украины и автором целого ряда текстов конституции с первого дня создания комиссии до принятия Конституции в июне 1996 года. Хочу подчеркнуть, сама конституция Украины провозглашает, что конституция является законом прямого действия, то есть нормы конституции не подлежат разъяснению в других законах. Право имеет только Конституционный суд в случае спорных вопросов. Так вот, конституция Украины четко определяет хронологические рамки полномочий президента. Она четко их очерчивает – 5 лет. По истечении 5 лет, если не прошли выборы президента, естественно, президент как институт, а не только как физическое лицо, утрачивает свою легитимность", — сообщил Табачник.По его словам,, в соответствии с нормами конституции Украины, Зеленский является нелегитимным президентом, но, кроме того, утрачивает легитимность и вся вертикаль президентской власти. Президент по Конституции назначает глав районных и областных администраций, а во время военного положения также глав военно-гражданских администраций, как областного, так и районного, и городского уровня."Вся эта структура становится нелегитимной, что, в общем, подчеркнул и президент России Владимир Владимирович Путин, когда заявил, что Зеленский утратил легитимность", — объясняет Табачник.Дмитрий Киселев обращает внимание, что в "недемократичной" России губернаторов избирают, а в "демократичной" Украине областных начальников назначает своим указом президент. С утратой президентом легитимности "летит" и вся президентская вертикаль на Украине. То есть речь идет не просто о нелегитимности на своем посту какого-то одного человека, например, Зеленского, а о нелегитимности действующей государственной конструкции на Украине.

https://ukraina.ru/20230421/1045551828.html

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Зуев Сергей

украина, россия, дмитрий киселев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, эксклюзив, украина.ру, рада