"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Украина сейчас делает буквально все, чтобы остановить группировку "Север". Киевский режим очень напрягает, что он потерял под Харьковом большие территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российский Генштаб в ходе СВО делает нетривиальные, грамотные и хитрые ходы. Мы видим их результаты. Действия группировки войск "Север" показывают, что российское командование мыслит очень гибко, рассказал историк.
ВС РФ начали продвижение на Липцы и Волчанск всего пятью-шестью батальонно-тактическими группами. Большая часть российских сил оставалась во втором эшелоне, добавил он.
"То есть группировка "Север" на Белгородском приграничье — это, по сути, второй эшелон ВС Белоруссии, на случай если Польша вдруг решит, что она что-то в этой жизни может. Неполный ввод "Севера" в бой и его наличие в Белоруссии — это очень хороший козырь", - отметил Полищук.
Украина делает буквально все, чтобы остановить группировку войск "Север". Киевский режим очень "напрягает", что он потерял большие территории. Как ни странно, Москва тоже умеет устраивать хороший пиар, указал эксперт.
Российское продвижение показало, что представляет собой хваленая линия обороны ВСУ под Харьковом. Из-за сваленных в кучу "зубов дракона" на Украине произошли скандалы и снятия руководителей, которые отвечали за это направление, заключил собеседник издания.
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