https://ukraina.ru/20240603/1055418248.html

"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне

"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне - 03.06.2024 Украина.ру

"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне

Украина сейчас делает буквально все, чтобы остановить группировку "Север". Киевский режим очень напрягает, что он потерял под Харьковом большие территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T04:20

2024-06-03T04:20

2024-06-03T04:20

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Российский Генштаб в ходе СВО делает нетривиальные, грамотные и хитрые ходы. Мы видим их результаты. Действия группировки войск "Север" показывают, что российское командование мыслит очень гибко, рассказал историк.ВС РФ начали продвижение на Липцы и Волчанск всего пятью-шестью батальонно-тактическими группами. Большая часть российских сил оставалась во втором эшелоне, добавил он.Украина делает буквально все, чтобы остановить группировку войск "Север". Киевский режим очень "напрягает", что он потерял большие территории. Как ни странно, Москва тоже умеет устраивать хороший пиар, указал эксперт.Российское продвижение показало, что представляет собой хваленая линия обороны ВСУ под Харьковом. Из-за сваленных в кучу "зубов дракона" на Украине произошли скандалы и снятия руководителей, которые отвечали за это направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

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новости, украина, харьков, россия, александр полищук, сво, волчанск, граница, белгородская область, белоруссия, север, наступление