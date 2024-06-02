https://ukraina.ru/20240602/1055411487.html

Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом

Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом

Продвижение российской армии в Харьковской области имеет задачу создать зону безопасности, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-02T04:33

2024-06-02T04:33

2024-06-02T04:33

новости

харьковская область

россия

украина

вс рф

сво

алексей подберезкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/99/1033839989_0:52:1394:836_1920x0_80_0_0_6be58a62e39a5c8b0140c296ca980156.jpg

РФ начала операцию в Харьковской области теми силами, которыми она располагала на этом участке фронта, особых резервов там сосредоточено не было. Украина, напротив, бросила туда дополнительные силы, рассказал эксперт. "Там идут очень тяжелые бои. Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - заявил он.По словам Подберезкина, задача группировки под Харьковом - расширение зоны безопасности, которая бы контролировалась бы огневыми средствами ВС РФ, с которой нельзя было бы наносить удары по регионам России.Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, украина, вс рф, сво, алексей подберезкин