Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
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Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом
Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом
Продвижение российской армии в Харьковской области имеет задачу создать зону безопасности, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-06-02T04:33
2024-06-02T04:33
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РФ начала операцию в Харьковской области теми силами, которыми она располагала на этом участке фронта, особых резервов там сосредоточено не было. Украина, напротив, бросила туда дополнительные силы, рассказал эксперт. "Там идут очень тяжелые бои. Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - заявил он.По словам Подберезкина, задача группировки под Харьковом - расширение зоны безопасности, которая бы контролировалась бы огневыми средствами ВС РФ, с которой нельзя было бы наносить удары по регионам России.Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, россия, украина, вс рф, сво, алексей подберезкин
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, ВС РФ, СВО, Алексей Подберезкин

Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом

04:33 02.06.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Продвижение российской армии в Харьковской области имеет задачу создать зону безопасности, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
РФ начала операцию в Харьковской области теми силами, которыми она располагала на этом участке фронта, особых резервов там сосредоточено не было. Украина, напротив, бросила туда дополнительные силы, рассказал эксперт.
"Там идут очень тяжелые бои. Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - заявил он.
По словам Подберезкина, задача группировки под Харьковом - расширение зоны безопасности, которая бы контролировалась бы огневыми средствами ВС РФ, с которой нельзя было бы наносить удары по регионам России.
Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаВС РФСВОАлексей Подберезкин
 
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