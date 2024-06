https://ukraina.ru/20240602/1055407412.html

Заявления западных политиков о том, что они будут бить по городам России руками ВСУ - не более, чем демагогия, ведь никаких других рычагов воздействия на ВС РФ, активно продвигающихся под Харьковом, у них нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053798687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ca77370223efad5b92f7f4f63b18379.jpg

В последние дни коллективный Запад активно обсуждает вопрос о том, что нужно "разрешить" Киеву бить натовским оружием по территории России.Реальность такова, подчеркнул эксперт, что Франция может направить на восточный фронт только один корпус, который по факту является дивизией. А Польша располагает всего двумя относительно укомплектованными бригадами."Это все, причем без авиации, без средств ПВО. Сил и возможностей, чтобы воевать с системой, которую представляют вооруженные силы Российской Федерации, у них нет. Они хотят это сделать в 2025–27 годах. Сейчас у них нет ни оружия, ни боеприпасов. Это все есть у американцев на складах. Но американцы не хотят своими войсками рисковать на фронте, они прекрасно понимают, чем все это заканчивается", - резюмировал собеседник издания в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.Ранее 12 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ, включая Францию, Британию, Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Польшу и Канаду.В четверг, 30 мая, к этому списку добавились и Соединенные Штаты, а в пятницу американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции и список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesПараллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что НАТО ответит за удары Украины западным оружием по территории РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

2024

