"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
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"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом
"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом
Вопрос продвижения ВС РФ на Харьковском направлении - это про соотношение сил. Они примерно равны, поэтому бои ожесточенные, однако даже в этих условиях российские силы выдавливают противника
2024-06-02T06:15
2024-06-02T06:15
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай отметил, что рассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Всем, кто с этим не согласен, Бородай предложил приехать на линию боевого соприкосновения и показать там мастер-класс.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
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новости, алексей подберезкин, харьков, россия, вс рф, всу, украина.ру
Новости, Алексей Подберезкин, Харьков, Россия, ВС РФ, ВСУ, Украина.ру

"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом

06:15 02.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вопрос продвижения ВС РФ на Харьковском направлении - это про соотношение сил. Они примерно равны, поэтому бои ожесточенные, однако даже в этих условиях российские силы выдавливают противника
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"У нас не было там особенных резервов. Мы начали эту операцию теми ресурсами, которые были в распоряжении. А Украина использует все свои резервы. Туда были брошены стратегические резервы из Запорожья и даже Часова Яра, с самых напряжённых участков. То есть соотношение сил примерно одинаково. Там идут очень тяжелые бои. Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - подчеркнул Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай отметил, что рассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Всем, кто с этим не согласен, Бородай предложил приехать на линию боевого соприкосновения и показать там мастер-класс.
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.
ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
 
НовостиАлексей ПодберезкинХарьковРоссияВС РФВСУУкраина.ру
 
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