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"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом

"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру

"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом

Вопрос продвижения ВС РФ на Харьковском направлении - это про соотношение сил. Они примерно равны, поэтому бои ожесточенные, однако даже в этих условиях российские силы выдавливают противника

2024-06-02T06:15

2024-06-02T06:15

2024-06-02T06:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай отметил, что рассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Всем, кто с этим не согласен, Бородай предложил приехать на линию боевого соприкосновения и показать там мастер-класс.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

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новости, алексей подберезкин, харьков, россия, вс рф, всу, украина.ру