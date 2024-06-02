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"Держись, Федя!": Подберёзкин о террористической роли Запада в конфликте на Украине

"Держись, Федя!": Подберёзкин о террористической роли Запада в конфликте на Украине - 02.06.2024 Украина.ру

"Держись, Федя!": Подберёзкин о террористической роли Запада в конфликте на Украине

Запад понимает, что обрушение ВСУ уже близко, но не может допустить этого как минимум до сентября, а лучше - до конца года. Поэтому коллективный Вашингтон выбрал оборонительную тактику, в которую сходит оснащение Киева оружием повышенной дальности и терроризм

2024-06-02T04:30

2024-06-02T04:30

2024-06-02T04:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Ранее 12 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ, включая Францию, Британию, Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Польшу и Канаду.В четверг, 30 мая, к этому списку добавились и Соединенные Штаты, а в пятницу американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции и список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesПараллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что НАТО ответит за удары Украины западным оружием по территории РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

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