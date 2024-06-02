Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова - 02.06.2024 Украина.ру
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Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова
Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова - 02.06.2024 Украина.ру
Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова
Удар по харьковскому строительному гипермаркету "Эпицентр" имеет огромное значение: ТЦ уже несколько недель не работал, и ВСУ хранили там ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы. Также ВСУ могли использовать здание как логистический хаб, ведь Липцы всего в 20 минутах езды
2024-06-02T05:00
2024-06-02T05:00
новости
украина.ру
геннадий алехин
харьков
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он добавил, что также ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ в районе Парка Горького, а также промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии."Короче говоря, мы эффективно работаем по логистической инфраструктуре ВСУ в самом Харькове", - резюмировал Алехин интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.В прошлую субботу, 25 мая, украинские СМИ запестрели сообщениями о взрывах в ТЦ "Эпицентр".Российская Армия активно бьет по военным объектам ВСУ в Харькове с 22 февраля. В тот день российскими военными в этом городе была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.Чуть позже в интервью изданию Украина.ру военный историк Кирилл Копылов отметил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь теперь Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс."Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.Подтверждает эти слова и военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. В интервью изданию Украина.ру он подчеркнул, что в военном деле спешки быть не может."В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Я не очень люблю эту формулировку, но большая часть города находится под нашим контролем. Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - сказал Алехин в интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.
https://ukraina.ru/20240525/1055288228.html
https://ukraina.ru/20240428/1054700891.html
https://ukraina.ru/20240527/1055309665.html
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новости, украина.ру, геннадий алехин, харьков, вооруженные силы украины
Новости, Украина.ру, Геннадий Алехин, Харьков, Вооруженные силы Украины

Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова

05:00 02.06.2024
 
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Удар по харьковскому строительному гипермаркету "Эпицентр" имеет огромное значение: ТЦ уже несколько недель не работал, и ВСУ хранили там ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы. Также ВСУ могли использовать здание как логистический хаб, ведь Липцы всего в 20 минутах езды
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Украинская пропаганда утверждает, что в результате прилета погибло 200 мирных жителей, часть из которых еще находятся под завалами. Ничего подобного. Видеоматериалы подтверждают, что было хорошее попадание, которое привело к двум-трем детонациям в течение одного светового дня. Никакого потока машин скорой помощи там не было", - заявил эксперт.
Он добавил, что также ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ в районе Парка Горького, а также промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии.
"Короче говоря, мы эффективно работаем по логистической инфраструктуре ВСУ в самом Харькове", - резюмировал Алехин интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.
В прошлую субботу, 25 мая, украинские СМИ запестрели сообщениями о взрывах в ТЦ "Эпицентр".
пожар в Эпицентре в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
25 мая, 18:10
"Эпицентр" в Харькове. Итоги 25 мая на УкраинеВ Харькове прогремели взрывы, стало известно о пожаре в строительном гипермаркете "Эпицентр"
Российская Армия активно бьет по военным объектам ВСУ в Харькове с 22 февраля. В тот день российскими военными в этом городе была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.
Чуть позже в интервью изданию Украина.ру военный историк Кирилл Копылов отметил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь теперь Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.
харьковская телевышка
28 апреля, 07:46
"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняРабота ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 14:59
Российские войска освободили еще два населенных пунктаРоссийские войска освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщили 27 мая в Минобороны РФ
По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс.
"Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.
Подтверждает эти слова и военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. В интервью изданию Украина.ру он подчеркнул, что в военном деле спешки быть не может.
"В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Я не очень люблю эту формулировку, но большая часть города находится под нашим контролем. Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - сказал Алехин в интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.
 
НовостиУкраина.руГеннадий АлехинХарьковВооруженные силы Украины
 
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