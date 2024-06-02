https://ukraina.ru/20240602/1055333835.html

Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова

Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова - 02.06.2024 Украина.ру

Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова

Удар по харьковскому строительному гипермаркету "Эпицентр" имеет огромное значение: ТЦ уже несколько недель не работал, и ВСУ хранили там ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы. Также ВСУ могли использовать здание как логистический хаб, ведь Липцы всего в 20 минутах езды

2024-06-02T05:00

2024-06-02T05:00

2024-06-02T05:00

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украина.ру

геннадий алехин

харьков

вооруженные силы украины

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он добавил, что также ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ в районе Парка Горького, а также промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии."Короче говоря, мы эффективно работаем по логистической инфраструктуре ВСУ в самом Харькове", - резюмировал Алехин интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.В прошлую субботу, 25 мая, украинские СМИ запестрели сообщениями о взрывах в ТЦ "Эпицентр".Российская Армия активно бьет по военным объектам ВСУ в Харькове с 22 февраля. В тот день российскими военными в этом городе была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.Чуть позже в интервью изданию Украина.ру военный историк Кирилл Копылов отметил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь теперь Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс."Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.Подтверждает эти слова и военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. В интервью изданию Украина.ру он подчеркнул, что в военном деле спешки быть не может."В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Я не очень люблю эту формулировку, но большая часть города находится под нашим контролем. Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - сказал Алехин в интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.

https://ukraina.ru/20240525/1055288228.html

https://ukraina.ru/20240428/1054700891.html

https://ukraina.ru/20240527/1055309665.html

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новости, украина.ру, геннадий алехин, харьков, вооруженные силы украины