Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве - 31.05.2024 Украина.ру
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Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве
Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве - 31.05.2024 Украина.ру
Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Церемония проходила в Стокгольме, куда Зеленский прибыл с визитом
2024-05-31T15:21
2024-05-31T15:21
германия
джо байден
владимир зеленский
швеция
украина
россия
новости
зарубежье
самолет
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Зеленский назвал "уникальной частью соглашения" предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспективу передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.В пятницу в Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Некоторые европейские страны, в том числе Германия, также разрешили бить своим оружием по РФ.
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германия, джо байден, владимир зеленский, швеция, украина, россия, новости, зарубежье, самолет
Германия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Швеция, Украина, Россия, Новости, Зарубежье, самолет

Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве

15:21 31.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Церемония проходила в Стокгольме, куда Зеленский прибыл с визитом
Зеленский назвал "уникальной частью соглашения" предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспективу передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
"Мы также будем развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране", - сказал Зеленский.
В пятницу в Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Некоторые европейские страны, в том числе Германия, также разрешили бить своим оружием по РФ.
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ГерманияДжо БайденВладимир ЗеленскийШвецияУкраинаРоссияНовостиЗарубежьесамолет
 
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