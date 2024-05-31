Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Церемония проходила в Стокгольме, куда Зеленский прибыл с визитом
Зеленский назвал "уникальной частью соглашения" предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспективу передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
"Мы также будем развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране", - сказал Зеленский.
В пятницу в Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Некоторые европейские страны, в том числе Германия, также разрешили бить своим оружием по РФ.
13:22Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружиемВ Берлине убеждены, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт