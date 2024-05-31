https://ukraina.ru/20240531/1055410697.html

Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве

Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве - 31.05.2024 Украина.ру

Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Церемония проходила в Стокгольме, куда Зеленский прибыл с визитом

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

германия

джо байден

владимир зеленский

швеция

украина

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самолет

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Зеленский назвал "уникальной частью соглашения" предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспективу передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.В пятницу в Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Некоторые европейские страны, в том числе Германия, также разрешили бить своим оружием по РФ.

https://ukraina.ru/20240531/1055405063.html

германия

швеция

украина

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германия, джо байден, владимир зеленский, швеция, украина, россия, новости, зарубежье, самолет