Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Киевский режим полностью находится на содержании Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Некоторые эксперты стали выступать с тревожными оценками по поводу того, что киевский режим и Запад пытаются поставить Россию перед болезненным выбором: провести еще одну мобилизацию, чтобы ускорить темп СВО (а это может вызвать недовольство общества и проблемы в экономике), или смириться с тем, что Украина выигрывает 2025 год для перевооружения.
Если посмотреть с военной точки зрения, то мобилизация — это хорошо, потому что она расширяет возможности российской армии для ведения боевых действий, рассказал политолог.
"В войска придет личный состав, из которого можно формировать новые части и соединения. Но есть одно но. Увеличивая количество военнослужащих, мы неизбежно сокращаем число работающих на предприятиях ОПК", - отметил Подлесный.
Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Невозможно разрушить то, что уже разрушено, указал военный.
Украина полностью находится на содержании Запада. Киевский режим может мобилизовать всех, потому что финансы и продукты населению все равно дадут. Россия же не может позволить себе "дикую мобилизацию", заключил собеседник издания.
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