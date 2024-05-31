Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв - 31.05.2024 Украина.ру
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Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв - 31.05.2024 Украина.ру
Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Киевский режим полностью находится на содержании Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-05-31T04:15
2024-05-31T04:15
новости
россия
запад
всу
вс рф
сво
мобилизация
украина
киевский режим
экономика
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Некоторые эксперты стали выступать с тревожными оценками по поводу того, что киевский режим и Запад пытаются поставить Россию перед болезненным выбором: провести еще одну мобилизацию, чтобы ускорить темп СВО (а это может вызвать недовольство общества и проблемы в экономике), или смириться с тем, что Украина выигрывает 2025 год для перевооружения.Если посмотреть с военной точки зрения, то мобилизация — это хорошо, потому что она расширяет возможности российской армии для ведения боевых действий, рассказал политолог.Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Невозможно разрушить то, что уже разрушено, указал военный.Украина полностью находится на содержании Запада. Киевский режим может мобилизовать всех, потому что финансы и продукты населению все равно дадут. Россия же не может позволить себе "дикую мобилизацию", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руНасколько сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
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новости, россия, запад, всу, вс рф, сво, мобилизация, украина, киевский режим, экономика, спецоперация
Новости, Россия, Запад, ВСУ, ВС РФ, СВО, мобилизация, Украина, киевский режим, экономика, Спецоперация

Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв

04:15 31.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Киевский режим полностью находится на содержании Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Некоторые эксперты стали выступать с тревожными оценками по поводу того, что киевский режим и Запад пытаются поставить Россию перед болезненным выбором: провести еще одну мобилизацию, чтобы ускорить темп СВО (а это может вызвать недовольство общества и проблемы в экономике), или смириться с тем, что Украина выигрывает 2025 год для перевооружения.
Если посмотреть с военной точки зрения, то мобилизация — это хорошо, потому что она расширяет возможности российской армии для ведения боевых действий, рассказал политолог.
"В войска придет личный состав, из которого можно формировать новые части и соединения. Но есть одно но. Увеличивая количество военнослужащих, мы неизбежно сокращаем число работающих на предприятиях ОПК", - отметил Подлесный.
Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Невозможно разрушить то, что уже разрушено, указал военный.
Украина полностью находится на содержании Запада. Киевский режим может мобилизовать всех, потому что финансы и продукты населению все равно дадут. Россия же не может позволить себе "дикую мобилизацию", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
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