https://ukraina.ru/20240531/1055381177.html

Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв

Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв - 31.05.2024 Украина.ру

Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв

Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Киевский режим полностью находится на содержании Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-05-31T04:15

2024-05-31T04:15

2024-05-31T04:15

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Некоторые эксперты стали выступать с тревожными оценками по поводу того, что киевский режим и Запад пытаются поставить Россию перед болезненным выбором: провести еще одну мобилизацию, чтобы ускорить темп СВО (а это может вызвать недовольство общества и проблемы в экономике), или смириться с тем, что Украина выигрывает 2025 год для перевооружения.Если посмотреть с военной точки зрения, то мобилизация — это хорошо, потому что она расширяет возможности российской армии для ведения боевых действий, рассказал политолог.Украина может позволить себе дикую мобилизацию без ущерба для экономики, потому что ее собственная экономика уже фактически прекратила существование. Невозможно разрушить то, что уже разрушено, указал военный.Украина полностью находится на содержании Запада. Киевский режим может мобилизовать всех, потому что финансы и продукты населению все равно дадут. Россия же не может позволить себе "дикую мобилизацию", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руНасколько сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко

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новости, россия, запад, всу, вс рф, сво, мобилизация, украина, киевский режим, экономика, спецоперация