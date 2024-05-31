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Арно Девелей: кто он

Арно Девелей: кто он - 31.05.2024 Украина.ру

Арно Девелей: кто он

Международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)

2024-05-31T10:19

2024-05-31T10:19

2024-05-31T10:19

новости

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Арно Девелей получил образование юриста как во Франции, так и в Соединенных Штатах. Под руководством бывшего генерального прокурора США Рэмси Кларка он помогал координировать юридические действия, связанные с Высшим трибуналом Ирака, выступал в качестве соадвоката по уголовным делам и делам о терроризме, а также предоставлял юридические консультации дипломатическим представительствам. Представлял интересы и участвовал в защите Илича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал, и следил за действием режима санкций Сизара в разоренной войной Сирии. Участвовал в защите бывшего президента Саддама Хусейна вместе с бывшим генеральным прокурором США Рэмси Кларком. После принятия "Закона Цезаря" он документировал незаконный режим санкций, введенный против Сирии, живя в Дамаске. В настоящее время Арно проживает в Москве.Его статьи широко публикуются в Интернете.

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новости