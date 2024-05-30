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Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов

Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов - 30.05.2024 Украина.ру

Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов

Под видом красивых песен и дружных хороводов на Западной Украине еще в конце 70-80-х годов начали зарождаться пробандеровские идеи, которые неминуемо привели к боевым действиям с элементами гражданской войны. Об этом еще десятки лет назад предупреждал, а сегодня напомнил политолог, историк, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-05-30T17:33

2024-05-30T17:33

2024-05-30T17:38

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"В 1989 году я написал первую статью свою о дебандеризации Украины, когда все еще в ответ на нее крутили у виска – ну как это возможно? Когда перед 1 декабря 1991 года Интердвижение Донбасса издало листовку с предупреждением для Украины в случае обретения ею статуса "незалежной" – это приведет к развитию пробендеровских идей, а следом и к гражданской войне", – рассказал он в ходе выступления в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.Тогда даже союзники не поддержали эту точку зрения, однако все о чем говорили эксперты сбылось. Вспоминая президентство Виктора Януковича, Корнилов исключил его положительное влияние на общую тенденцию, приведя всего один пример. Депутат напомнил, что при власти Януковича за вопросы идеологии в стране отвечала уроженка Львовской области Анна Герман – известная "убежденная бандеровка", не скрывавшая это. В свое время, Администрация главы государства могла отменить скандальный закон о героизации Степана Бандеры, просто проигнорировав заседание суда по снятию этого статуса, организованного Корниловым, однако этого не произошло. Нацизм – это ненависть, которая имеет возможность себя поддерживать за счет мести и убийств, подчеркнул депутат Госдумы Олег Матвийчев. Он также дополнил свидетельства Корнилова своими воспоминаниями о том, как на Украине реабилитировали нацизм. "Мы в 2012 году имели возможность представить в Киеве фильм, где впервые был показан расстрел в Бабьем Яру, потому что как выяснилось его никто ни разу не показывал. Историческая правда требовала показать, что там действовала украинская полиция, помощники с желто-голубыми повязками. После этого в эфире украинского телеканала появилась партия "Свободы", в глазах депутатов я увидел желание нас убить", – рассказал он. Политик подчеркнул, что уже тогда, в 2012 году, желание убивать опережало возможности. Сегодня киевский режим обладает и тем, и другим.Ранее первый автор статьи о денацификации Тимофей Сергейцев объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации.

https://ukraina.ru/20240427/1054766313.html

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новости, западная украина, украина, владимир корнилов, степан бандера, донбасс, виктор янукович, миа "россия сегодня", госдума, сво, спецоперация, украинский неонацизм