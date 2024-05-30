https://ukraina.ru/20240530/1055393854.html
Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов
Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов - 30.05.2024 Украина.ру
Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов
Под видом красивых песен и дружных хороводов на Западной Украине еще в конце 70-80-х годов начали зарождаться пробандеровские идеи, которые неминуемо привели к боевым действиям с элементами гражданской войны. Об этом еще десятки лет назад предупреждал, а сегодня напомнил политолог, историк, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-05-30T17:33
2024-05-30T17:33
2024-05-30T17:38
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"В 1989 году я написал первую статью свою о дебандеризации Украины, когда все еще в ответ на нее крутили у виска – ну как это возможно? Когда перед 1 декабря 1991 года Интердвижение Донбасса издало листовку с предупреждением для Украины в случае обретения ею статуса "незалежной" – это приведет к развитию пробендеровских идей, а следом и к гражданской войне", – рассказал он в ходе выступления в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.Тогда даже союзники не поддержали эту точку зрения, однако все о чем говорили эксперты сбылось. Вспоминая президентство Виктора Януковича, Корнилов исключил его положительное влияние на общую тенденцию, приведя всего один пример. Депутат напомнил, что при власти Януковича за вопросы идеологии в стране отвечала уроженка Львовской области Анна Герман – известная "убежденная бандеровка", не скрывавшая это. В свое время, Администрация главы государства могла отменить скандальный закон о героизации Степана Бандеры, просто проигнорировав заседание суда по снятию этого статуса, организованного Корниловым, однако этого не произошло. Нацизм – это ненависть, которая имеет возможность себя поддерживать за счет мести и убийств, подчеркнул депутат Госдумы Олег Матвийчев. Он также дополнил свидетельства Корнилова своими воспоминаниями о том, как на Украине реабилитировали нацизм. "Мы в 2012 году имели возможность представить в Киеве фильм, где впервые был показан расстрел в Бабьем Яру, потому что как выяснилось его никто ни разу не показывал. Историческая правда требовала показать, что там действовала украинская полиция, помощники с желто-голубыми повязками. После этого в эфире украинского телеканала появилась партия "Свободы", в глазах депутатов я увидел желание нас убить", – рассказал он. Политик подчеркнул, что уже тогда, в 2012 году, желание убивать опережало возможности. Сегодня киевский режим обладает и тем, и другим.Ранее первый автор статьи о денацификации Тимофей Сергейцев объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации.
https://ukraina.ru/20240427/1054766313.html
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новости, западная украина, украина, владимир корнилов, степан бандера, донбасс, виктор янукович, миа "россия сегодня", госдума, сво, спецоперация, украинский неонацизм
Новости, Западная Украина, Украина, Владимир Корнилов, Степан Бандера, Донбасс, Виктор Янукович, МИА "Россия сегодня", Госдума, СВО, Спецоперация, украинский неонацизм
Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов
17:33 30.05.2024 (обновлено: 17:38 30.05.2024)
Под видом красивых песен и дружных хороводов на Западной Украине еще в конце 70-80-х годов начали зарождаться пробандеровские идеи, которые неминуемо привели к боевым действиям с элементами гражданской войны. Об этом еще десятки лет назад предупреждал, а сегодня напомнил политолог, историк, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
"В 1989 году я написал первую статью свою о дебандеризации Украины, когда все еще в ответ на нее крутили у виска – ну как это возможно? Когда перед 1 декабря 1991 года Интердвижение Донбасса издало листовку с предупреждением для Украины в случае обретения ею статуса "незалежной" – это приведет к развитию пробендеровских идей, а следом и к гражданской войне", – рассказал он в ходе выступления в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.
Тогда даже союзники не поддержали эту точку зрения, однако все о чем говорили эксперты сбылось. Вспоминая президентство Виктора Януковича, Корнилов исключил его положительное влияние на общую тенденцию, приведя всего один пример.
Депутат напомнил, что при власти Януковича за вопросы идеологии в стране отвечала уроженка Львовской области Анна Герман – известная "убежденная бандеровка", не скрывавшая это.
В свое время, Администрация главы государства могла отменить скандальный закон о героизации Степана Бандеры, просто проигнорировав заседание суда по снятию этого статуса, организованного Корниловым, однако этого не произошло.
"Защищали (закон о героизации Бендеры – Ред.) до последнего, официально представляя Администрацию президента (Януковича). (...) Когда мы говорим, что у современных украинцев очень хорошая агитация, то следует понимать, что так было всегда", – подчеркнул эксперт.
Нацизм – это ненависть, которая имеет возможность себя поддерживать за счет мести и убийств, подчеркнул депутат Госдумы Олег Матвийчев. Он также дополнил свидетельства Корнилова своими воспоминаниями о том, как на Украине реабилитировали нацизм.
"Мы в 2012 году имели возможность представить в Киеве фильм, где впервые был показан расстрел в Бабьем Яру, потому что как выяснилось его никто ни разу не показывал. Историческая правда требовала показать, что там действовала украинская полиция, помощники с желто-голубыми повязками. После этого в эфире украинского телеканала появилась партия "Свободы", в глазах депутатов я увидел желание нас убить", – рассказал он.
Политик подчеркнул, что уже тогда, в 2012 году, желание убивать опережало возможности. Сегодня киевский режим обладает и тем, и другим.
Ранее первый автор статьи о денацификации Тимофей Сергейцев объяснил
, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации.