https://ukraina.ru/20240530/1055389031.html

Первый автор статьи о денацификации объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации

Первый автор статьи о денацификации объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации - 30.05.2024 Украина.ру

Первый автор статьи о денацификации объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации

На перестройку сознания части украинцев, которым в течение 30 лет прививали ненависть к России, ее народу и истории, уйдет много лет, а сам процесс денацификации неизбежно приведет к деукраинизации, заявил автор первой статьи об одной из цели спецоперации, политтехнолог Тимофей Сергейцев

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:32

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В ходе дискуссии на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру., он напомнил, что первая статья о необходимости денацификации Украины была опубликована МИА "Россией сегодня" весной 2021 года, почти за год до начала СВО. Следующая публикация весной 2022 года уже привела в бешенство Владимира Зеленского.В этом отношении проблемную для осознания этого факта аудиторию представляют жители освобожденных регионов, население которых нацифицировано, считает политтехнолог. "Говорить о том, что украинское население изнасиловала украинская власть, а оно не хотело не получится, так как вся политическая история Украины этому не соответствует – их поддерживали. Люди, проживающие там считают, что с Россией нужно воевать, но лишь бы меня лично это не коснулось", – добавил он. По мнению Сергейцева, для того, чтобы изменить ситуацию, в первую очередь следует ликвидировать возможность на основании ненависти убивать, что включает в себя целый набор организационных мероприятий. Затем необходимо искоренить и такое желание. "С этим гораздо сложнее, так как желание коренится в других местах, за него отвечает система воспроизводства, сформированная за 30 лет. На это уйдет не один год. По большому счету реалистично ставить задачу чтобы выросло другое поколение, которое не будет питаться ненавистью", – подчеркнул эксперт. Представителям старшего поколения на Украине должна быть запрещена демонстрация ненависти, считает Тимофей Сергейцев, и это должно стать основой политической системы.Ранее Мария Захарова указала на необходимость денацификации украинского общества, ровно также, как это было в фашистской Германии.

https://ukraina.ru/20240529/1055356647.html

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новости, украина, россия, украина.ру, миа "россия сегодня", сво, денацификация, демилитаризация