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Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием
Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием - 30.05.2024 Украина.ру
Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием
Украинская армия должна иметь право атаковать оружием союзников территорию России, заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином
2024-05-30T00:02
2024-05-30T00:02
2024-05-30T00:02
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Своему американскому коллеге он пожаловался на то, что Россия часто применяет авиабомбы, в то время как Украине вновь не достает систем противовоздушной обороны. "Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории", – сказал он. В ответ Остин объявил о новых пакетах военной помощи США Украине, в том числе напомнил, что накануне, 24 мая, Вашингтон объявлял о передаче 275 миллионов долларов на вооружение ВСУ.В последнее время не проходит и дня, чтобы спикеры Банковой не обозначили свое стремление атаковать Россию, хоть прежде это уже происходило и нередко приводило к жертвам среди мирного населения. Рвение Киева уже публично поддержали десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.
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новости, ллойд остин, рустем умеров, пентагон, украинская армия, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Пентагон, украинская армия, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ
Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием
Украинская армия должна иметь право атаковать оружием союзников территорию России, заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином