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Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием

Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием - 30.05.2024 Украина.ру

Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием

Украинская армия должна иметь право атаковать оружием союзников территорию России, заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином

2024-05-30T00:02

2024-05-30T00:02

2024-05-30T00:02

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Своему американскому коллеге он пожаловался на то, что Россия часто применяет авиабомбы, в то время как Украине вновь не достает систем противовоздушной обороны. "Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории", – сказал он. В ответ Остин объявил о новых пакетах военной помощи США Украине, в том числе напомнил, что накануне, 24 мая, Вашингтон объявлял о передаче 275 миллионов долларов на вооружение ВСУ.В последнее время не проходит и дня, чтобы спикеры Банковой не обозначили свое стремление атаковать Россию, хоть прежде это уже происходило и нередко приводило к жертвам среди мирного населения. Рвение Киева уже публично поддержали десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

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новости, ллойд остин, рустем умеров, пентагон, украинская армия, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, военная помощь, военная техника, всу