Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета - 29.05.2024 Украина.ру
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Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета
Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета - 29.05.2024 Украина.ру
Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета
Бывший губернатор Тульской области и помощник президента Алексей Дюмин стал секретарем Госсовета. Об этом 29 мая сообщили на сайте Кремля
2024-05-29T13:52
2024-05-29T13:52
алексей дюмин
новости
кремль
дмитрий песков
владимир путин
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе.Он добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".Ранее в мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.
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алексей дюмин, новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин
Алексей Дюмин, Новости, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета

13:52 29.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей НикольскийАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Бывший губернатор Тульской области и помощник президента Алексей Дюмин стал секретарем Госсовета. Об этом 29 мая сообщили на сайте Кремля
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе.

"Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин", - сказал Песков.

Он добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".
Ранее в мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 16:24
Алексей Дюмин, биографияПомощник президента России
 
Алексей ДюминНовостиКремльДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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