Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета
Бывший губернатор Тульской области и помощник президента Алексей Дюмин стал секретарем Госсовета. Об этом 29 мая сообщили на сайте Кремля
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе.
"Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин", - сказал Песков.
Он добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".
Ранее в мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.
17 мая, 16:24Алексей Дюмин, биографияПомощник президента России