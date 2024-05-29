https://ukraina.ru/20240529/1055355169.html

Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета

Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета - 29.05.2024 Украина.ру

Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета

Бывший губернатор Тульской области и помощник президента Алексей Дюмин стал секретарем Госсовета. Об этом 29 мая сообщили на сайте Кремля

2024-05-29T13:52

2024-05-29T13:52

2024-05-29T13:52

алексей дюмин

новости

кремль

дмитрий песков

владимир путин

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе.Он добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".Ранее в мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.

https://ukraina.ru/20240517/1055133189.html

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алексей дюмин, новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин