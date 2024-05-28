НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ - 28.05.2024 Украина.ру
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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ - 28.05.2024 Украина.ру
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ
НАТО отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости
2024-05-28T10:11
2024-05-28T10:11
новости
россия
нато
фсб
дмитрий песков
йенс столтенберг
пограничники
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"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", —заявил Кулишов.Такая ситуация, считает он, требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО повышает градус эскалации. А также напомнил, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт.
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новости, россия, нато, фсб, дмитрий песков, йенс столтенберг, пограничники
Новости, Россия, НАТО, ФСБ, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, пограничники

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ

10:11 28.05.2024
 
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства
Заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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НАТО отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости
"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", —заявил Кулишов.
Такая ситуация, считает он, требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО повышает градус эскалации. А также напомнил, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт.
Столтенберг и Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 06:04
"Это другое". Столтенберг против БайденаСтатья, опубликованная в британском издании The Economist 24 мая называется не так, но начинается именно с такого утверждения: "чёткой, хотя и неназванной целью г-на Столтенберга была политика, проводимая Джо Байденом, президентом Америки, по контролю за тем, что Украина может и не может атаковать с помощью систем, поставляемых Америкой"
 
НовостиРоссияНАТОФСБДмитрий ПесковЙенс Столтенбергпограничники
 
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