НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ

"Это другое". Столтенберг против Байдена Статья, опубликованная в британском издании The Economist 24 мая называется не так, но начинается именно с такого утверждения: "чёткой, хотя и неназванной целью г-на Столтенберга была политика, проводимая Джо Байденом, президентом Америки, по контролю за тем, что Украина может и не может атаковать с помощью систем, поставляемых Америкой"