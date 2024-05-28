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"Бенеш – это голова": 140 лет политику, сдавшему Гитлеру Судеты, а Сталину – Подкарпатскую Русь

"Бенеш – это голова": 140 лет политику, сдавшему Гитлеру Судеты, а Сталину – Подкарпатскую Русь - 28.05.2024 Украина.ру

"Бенеш – это голова": 140 лет политику, сдавшему Гитлеру Судеты, а Сталину – Подкарпатскую Русь

28 мая 1884 года родился Эдвард Бенеш, который стал одним из "отцов" независимой Чехословакии и её вторым президентом. Именно Бенеш согласился с передачей Судетов Германии, а нынешнего Закарпатья – СССР

2024-05-28T08:00

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Эдвард Бенеш родился 28 мая 1884 года в крестьянской семье в деревне Koжланы, тогда в австрийской провинции Богемия, – сегодня это Пльзеньский край Чехии. Семья была многодетной, Эдвард став последним, десятым ребенком.Эдек, которого соседские мальчишки дразнили за полноту, с самого детства помогал родителям на поле и в магазине. Мать хотела, чтобы младший сын стал священником, но старшие братья быстро растолковали мальчику, что религия – это "опиум для народа".В Прагу Эдвард Бенеш приехал в 1896 году ради учебы в гимназии, где отмечали его интеллект, трудолюбие и организованность, а также заинтересованность историей. Во время учёбы в гимназии Бенеш впервые повстречался с Томашем Масариком, который тогда был профессором Пражского университета.После окончания гимназии Бенеш поступил на философский факультет Пражского университета. Однако через год, в 1904 году, по рекомендации Масарика поступил в Свободную школу политических и социальных наук в Сорбонне – Эдвард блестяще владел французским, он даже перевел на чешский язык роман Эмиля Золя "Западня". Учебу он завершил Праге, став доктором философии.Во время учебы в Сорбонне Бенеша заприметила его будущая жена Анна Влчкова. Несмотря на то, что создание семьи не входило в планы амбициозного юноши, Анна не отступалась, и в 1909 году пара сочеталась браком. При этом Бенеш попросил, чтобы Анна сменила имя и стала Ганой, поскольку имя Анна вызывало у него какие-то неприятные воспоминания. Сам же Бенеш сменил свое настоящее имя Эдуард на Эдвард. Оно более короткое и сочное, позднее объяснял политик.Но поначалу о занятии политикой речь не шла. Эдвард Бенеш зарабатывал на жизнь преподаванием, публиковал множество статей о реформировании системы образования и продолжительности рабочего дня. При этом Масарик очень лестно отозвался о роли жены своего соратника: "святая правда заключается в том, что без пани Ганы Бенешовой у нас бы не было нашего упорного, несгибаемого и в высшей степени успешного Бенеша".Дорогу в политику Бенешу открыла Первая мировая война. В 1915 году он последовал за находившимся в эмиграции Масариком, стал его ближайшим соратником и многое сделал для признания независимости Чехословакии ведущими европейскими державами. Вместе с Миланом Штефаником он также способствовал созданию Чехословацких легионов, принимавших участие в боях Первой мировой на стороне Антанты.Именно Эдварду Бенешу 14 октября 1918 года было суждено в Париже произнести: "национальный совет в Париже, признанный как временное чешское правительство, следуя воле своего народа, берет в свои руки управление судьбой чехословацких земель". А через четыре дня, 18 октября, Томаш Масарик в Вашингтоне торжественно провозгласил независимость Чехословакии. При этом он неоднократно заявлял, что "без Бенеша нашей республики не было бы".Политика стала подлинной страстью Эдварада Бенеша. "У человека не должно быть более одной страсти. Кто-то пьет, кто-то увлекается женщинами, иной играет в карты. Я одержим политикой", – признавался он позже. министр иностранных дел. В ноябре 1918 года он стал министром иностранных дел в первом чехословацком правительстве.Бенеш оставался главой чехословацкой дипломатии до 1935 года, а в 1921-22 годах был ещё и премьер-министром страны. При этом на Парижской мирной конференции ему удалось добиться того, чтобы в состав Чехословакии были включены области, где чехов и словаков было куда меньше, чем, к примеру, немцев, венгров или русинов.Но позже именно его настойчивость в вопросе границ сыграла с Чехословакией злую шутку. Когда в 1935 первый президент страны Томаш Масарик ушёл в отставку, Эдвард Бенеш был избран его преемником. "Клянусь своей честью и совестью, что буду работать на благо республики и народа и соблюдать Конституцию и другие законы", – присягнул Бенеш во время инаугурации в декабре 1935-го, но менее чем через три года нарушил Конституцию Чехословакии.В ночь на 30 сентября 1938 года лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции подписали в Мюнхене соглашение, согласно которому населенные в основном этническими немцами приграничные области Чехословакии (Судеты) должны были быть переданы Третьему рейху. Чехословацких представителей на переговоры не пригласили – им лишь сообщили о результате.Одновременно ультиматум Праге предъявили правительства Польши и Венгрии. Первая добивалась передачи ей части Тешинской области, по поводу которой у неё был конфликт с Чехословакией в 1919–20 годах, вторая – присоединения южной Словакии и части Подкарпаской Руси (Закарпатья), где проживало венгерское этническое меньшинство.Вопреки мнению ряда ведущих политиков и армейского командования и без необходимого по Конституции созыва парламента президент Бенеш, поддержанный большинством министров, согласился принять условия, продиктованные в Мюнхене. Армии был отдан приказ – очистить передаваемые Германии области без сопротивления.Несмотря на всё это, Гитлер потребовал отставки Бенеша, пообещав уменьшить территориальные претензии к Чехословакии. Однако, когда 5 октября 1938 года Бенеш ушёл в покинул свой пост и улетел в Лондон, никаких изменений в позиции Берлина не произошло. Чехословакия потеряла 38% её территории, на которой находились её главные оборонительные сооружения и основные промышленные центры, включая объекты оборонного комплекса. Велики были и демографические потери: помимо немецкого населения на отторгнутой Германией территории осталось, по разным оценкам, от 500 до 750 тысяч чехов.А 15 марта 1939 года даже такая Чехословакия перестала существовать: чешские земли оккупировала нацистская Германия, Подкарпатскую Русь – Венгрия, а Словакия была провозглашена независимым государством, которое полностью ориентировалось на Берлин. Эдвард Бенеш, который в это время находился в Британии как частное лицо, выразил формальный протест против этого, который остался незамеченным.Однако в октябре 1939 года Эдвард Бенеш создал в Лондоне Чехословацкий комитет национального освобождения, который сразу же провозгласил себя Временным правительством Чехословакии, а самого Бенеша признал президентом республики в изгнании. Великобритания и Франция отказались от полного признания этих решений, хотя неофициальные контакты с Бенешем происходили.Бенеш поставил перед собой цель первым делом аннулировать Мюнхенское соглашение, и добился этого в 1942 году. В 1943 году он отправился в Москву, где подписал договор о дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом.Милан Стеглик, декан философского факультета Карлова университета, отмечает, что "мюнхенская травма" и понимание того, что Советский Союз будет иметь сильное влияние в Европе, привели Бенеша к заключению, что Чехословакия должна опираться как на Запад, так и на Восток. Кстати, Великобритания протестовала против заключения сепаратного договора с СССР, но Бенеш не послушался и всё-таки отправился в Москву.Рассказывают, что Сталин во время приема чехословацкой делегации демонстративно оказывал знаки внимания не Бенешу, а другому чеху – Зденеку Нейедлы, одному из лидеров чехословацких коммунистов, которых в марте 1939 года эмигрировал в СССР. Сталин явно намекал, что легко может заменить главу Чехословакии другим человеком, и Бенеш этот намёк понял.После возвращения в Чехословакию он, во-первых, в мае 1945 года, объявил национализацию промышленности, запретил большинство партий и назначил правительство так называемого "Народного фронта", в котором ключевую роль играли коммунисты. Во-вторых, Бенеш смирился с потерей Подкарпатской Руси, территорию которой советские войска де-факто отказывались передавать под контроль Праги и упорно называли "Закарпатской Украиной".Правда, второй раз ошибку с нарушением Конституции Чехословакии Эдвард Бенеш не повторил. 29 июня 1945 года чехословацкая делегация подписала с СССР соглашение о включении "Закарпатской Украины" в состав Украинской ССР. 1 сентября 1945-го Бенеш на основании этого документа издал соответствующий указ, а 22 ноября того же года Временное Национальное Собрание (парламент) Чехословакии ратифицировало соглашение о передаче СССР Подкарпатской Руси.Кроме этого, Советский Союз получил территории в окрестностях железнодорожного узла Чоп, которые никогда в состав Подкарпатской Руси не входили, а принадлежали к словацкому краю Земплин. Президиум ВС СССР ратифицировал документ 27 ноября 1945 года, а Указом Президиума ВС СССР от 22 января 1946-го в составе УССР была создана Закарпатская область.Кроме этого, сразу после войны Бенеш принял свои знаменитые декреты. С согласия СССР, США и Великобритании из Чехословакии выдворили немцев и венгров, их имущество было конфисковано. Выселение немцев впоследствии назвали "диким", поскольку оно сопровождалось погромами и убийствами представителей немецкого меньшинства.Историческая оправданность выселения с родных мест трех миллионов человек и роль, которую сыграл в этом Эдвард Бенеш, остается очень спорным вопросом – как и то, мог ли президент предотвратить приход к власти коммунистов в феврале 1948 года. Известно, что Бенеш уступил давлению коммунистов во главе с Клементом Готвальдом, принял отставку министров демократических партий, в результате чего все рычаги власти в стране оказались в руках компартии. В июне 1948 года Эдвард Бенеш подал в отставку, а 3 сентября того же года он скончался в городе Сезимово-Усти.Лишь в 2004-м, к 120-летию со дня рождения политика, парламент Чешской Республики признал, что "Эдвард Бенеш имеет заслуги перед государством". В 2005 году в Праге перед Чернинским дворцом, где находится Министерство иностранных дел Чехии, появился памятник второму президенту Чехословакии.Его открытие критиковали лидеры организаций судетских немцев, причём памятник время от времени оскверняют. Так, в сентябре 2020 года на его постаменте красной краской написали "Расист" и "Массовый убийца". Вандалов так и не нашли.P.S.: Совершенно точно известно, что Эдвард Бенеш никогда не требовал объявления Черноморска вольным городом.

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история, европа, восточная европа, ссср, австро-венгрия, чехословакия, закарпатье