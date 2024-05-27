Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине - 27.05.2024 Украина.ру
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Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине
Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине - 27.05.2024 Украина.ру
Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине
Венгрия продолжает блокировать военную помощь ЕС Украине. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб
2024-05-27T14:56
2024-05-27T14:56
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Министр иностранных дел Бельгии констатировала напряженную обстановку на заседании глав МИД Евросоюза.Она озвучила позицию Бельгии, которая не допускает, чтобы одна страна блокировала помощь Киеву, после того как дала согласие на это ранее.Европейский союз в феврале согласовал решение о выделении денег из Европейского фонда мира для Украины. ЕС собирается передать Киеву пять миллиардов евро военной помощи. Деньги пойдут как на летальную, так и на нелетальную помощь Украине.В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение помощи для Украины. Он допустил, что Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
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новости, украина, венгрия, бельгия, виктор орбан, ес, помощь, зарубежье, деньги
Новости, Украина, Венгрия, Бельгия, Виктор Орбан, ЕС, помощь, Зарубежье, деньги

Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине

14:56 27.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Венгрия продолжает блокировать военную помощь ЕС Украине. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб
Министр иностранных дел Бельгии констатировала напряженную обстановку на заседании глав МИД Евросоюза.
"Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается", - заявила Лябиб.
Она озвучила позицию Бельгии, которая не допускает, чтобы одна страна блокировала помощь Киеву, после того как дала согласие на это ранее.
Европейский союз в феврале согласовал решение о выделении денег из Европейского фонда мира для Украины. ЕС собирается передать Киеву пять миллиардов евро военной помощи. Деньги пойдут как на летальную, так и на нелетальную помощь Украине.
В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение помощи для Украины. Он допустил, что Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
Визит президента РФ В.Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 17:33
Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем Стремление Венгрии развивать отношения с Россией и Китаем у США вызывает обеспокоенность. Об этом британскому изданию The Guardian рассказал 25 апреля посол США в Венгрии Дэвид Прессман
 
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