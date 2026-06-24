https://ukraina.ru/20260624/russkaya-propaganda-so-znakom-kachestva-85-let-s-momenta-sozdaniya-sovinformbyuro-1080455281.html

Русская пропаганда со знаком качества: 85 лет с момента создания Совинформбюро

Русская пропаганда со знаком качества: 85 лет с момента создания Совинформбюро - 24.06.2026 Украина.ру

Русская пропаганда со знаком качества: 85 лет с момента создания Совинформбюро

24 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров (правительство) СССР приняли совместное постановление*, в которым говорилось: "в целях сосредоточения руководства всей работой по освещению международных событий, внутренней жизни страны, а также освещения военных событий – образовать Советское Информационное Бюро"

2026-06-24T08:00

2026-06-24T08:00

2026-06-24T08:00

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На Совинформбюро было возложено "руководство освещением международных событий и внутренней жизни Советского Союза в печати и по радио" и "организация пропаганды против немецкой и другой вражеской пропаганды".Решение о создании Совинформбюро было принято именно в связи с началом войны и с учётом её всеобщего характера – до этого СССР вполне обходился уже существующими информационными агентствами, тут же потребовался "голос Кремля" как он есть.Отметим, что словосочетание "руководство освещением" подразумевало именно информационное руководство – административных полномочий бюро не имело, да и не могло оно подменять собой партийные и государственные инстанции. Речь шла о том, что информацию получали и публиковали разные СМИ, но официальный характер имели только сведения, передаваемые Совинформбюро. В применении к информации с фронта это был аналог нынешних сводок Минобороны, но с учётом совершенно иного информационного пространства и жёсткого контроля со стороны партийных органов и НКВД – сейчас так сделать не получится.Во главе Софинформбюро встал Александр Щербаков – фигура не первой величины, но очень значительная – он с 1938 года возглавлял Московские городской и областной комитеты ВКП(б) (столичная партийная организация всегда имела особый статус, приближающийся по значению к национальным компартиям), с 1939 года – член ЦК ВКП(б), а с февраля 1941 года – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Помимо руководства Совинформбюро он во время войны был начальником Главного политуправления Красной армии (информационно-идеологическая инстанция, проводившая в армии политику партии через замполитов/комиссаров), некоторое время был заместителем наркома обороны, заведующим отделом международной информации ЦК ВКП(б). Он пользовался огромным доверием Иосифа Сталина, который называл его "маршалом пропаганды". Умер он 10 мая 1945 года…Фамилия Юрия Левитана в постановлении не упомянута, но нет никаких сомнений, что его работа именно в этой организации была утверждена на самом высоком уровне – Левитан с 1934 года был официальным "голосом Сталина". 22 июня он зачитал заявление советского правительства о начале войны, а 25 – первую сводку Совинформбюро. Последняя сводка вышла 15 мая 1945 года, большую их часть (около 2 тысяч) читал именно Левитан.В изначальную структуру агентства входили: военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный отдел и другие. В литературном отделе работали писатели Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Борис Полевой, Александр Фадеев, Корней Чуковский и многие другие. У военкоров военной поры были громкие литературные имена… Одним из этих имён, правда – не официально, был Иосиф Сталин, не гнушавшийся своей рукой править сводки.Естественно, пропаганда есть пропаганда и задачей Совинформбюро была не только передача информации, но и поддержание боевого духа граждан. Иногда это приводило к инцидентам. Так, например, 28 ноября 1941 года Совинформбюро сообщило об освобождении советскими войсками Ростова-на-Дону. Советские войска и правда его освободили, но о том, что город взяли немцы советские граждане узнали из этого же сообщения, в то время как город был потерян неделей раньше… Впрочем, подобные казусы случаются и сейчас – на высшем государственном уровне.Казусы казусами, но во время войны именно сводки Совинформбюро были для советских граждан главным источником информации о ситуации на фронте. Их зачитывали в воинских частях, заводских цехах, партизанских отрядах. Их расклеивали на стенах и заборах на оккупированных территориях. Левитан же просто стал народным героем – послушать его сообщения по радио собирались толпы. 9 мая 1945 года толпа на Красной площади была так велика, что он не смог попасть на рабочее место – пришлось вещать из запасной студии в Кремле…В 1944 году в составе Совинформбюро было создано бюро по пропаганде на зарубежные страны, которое распространяло новости через 1171 газету, 523 журнала и 18 радиостанций в 23 странах мира.После окончания войны значение Совинформбюро снизилось, однако разгонять сложившийся коллектив с наработанным именем никому в голову не пришло. Отметим, что для сталинского периода в принципе была характерна достаточно острая конкуренция между вполне государственными структурами (наиболее ярко это видно по работе авиационных конструкторских бюро).Постепенно наметилась специализация по освещению внешней политики СССР и событий в странах народной демократии. При этом снижался и уровень подчиненности Совинформбюро – от правительства бюро перешло в ведение министерства культуры, а от него – к госкомитету по культурным связям с зарубежными странами при Совмине СССР.В "Википедии" написано, что "Совинформбюро" прекратило существование 5 января 1961 года, что формально правильно, но фактически речь шла о реорганизации – на его базе сразу же было создано Агентство печати "Новости" (АПН).Опять таки, интересный аспект внутренней политики СССР. СМИ, вроде бы, были все государственные, под жёстким партийно-государственным контролем, но именно что вроде бы – АПН не было государственной организацией! Учредителями агентства стали общественные организации – Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и общество "Знание".Чтобы понять смысл этого надо вспомнить политэкономию социализма – в СССР существовало несколько форм собственности. В частности, по Конституции 1936 года их было четыре – государственная (общенародная), колхозно-кооперативная, личная и… частная (Ст. 9 допускала мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей – при условии, что оно исключает эксплуатацию чужого труда).В хрущёвские времена частную собственность замели под половичок, где она благополучно пребывала до создания горбачёвских "кооперативов", и делались попытки избавиться также и от колхозно-кооперативной собственности – коммунизм же на носу! Зато появилась совершенно новая форма – собственность общественных организаций (партии, комсомола, профсоюзов, творческих союзов и т.п.) Формально её появление было закреплено в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых в декабре 1961 года и вступившего в силу 1 мая 1962-го (в 1977 году эта новелла была внесена в новую Конституцию). Фактически закон закреплял уже сложившиеся отношения собственности.Задачей АПН было "распространение за рубежом правдивой информации о СССР и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран". Представительства агентства располагались в 120 странах мира.В 1964 году в АПН был создан издательский отдел. Со временем агентство начало издавать 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом до 4,3 млн экземпляров.Помимо регулярных изданий печатались книги – до 250 наименований книг и брошюр в год, общим тиражом более 20 млн экземпляров. В основном это была научно-популярная, мемуарная и публицистическая литература. Например, именно АПН издало в 1970 году мемуары маршала Георгия Жукова "Воспоминания и размышления", которые на протяжении многих десятилетий были (да и сейчас остаются) важнейшим источником по истории Великой Отечественной войны. Отдельными изданиями и в серии "Библиотечка АПН" выходили публицистические работы таких известных в советские времена авторов как Всеволод Овчинников, Генрих Боровик и до сих пор популярных Константина Симонова и Евгения Евтушенко.Ориентированность АПН на зарубежную аудиторию предполагала тесные связи с советской разведкой. Многие разведчики после выполнения ответственных заданий получали места структуре АПН. Так, например, полковник ГРУ Георгий Большаков, бывший неофициальным посредником между руководством СССР и США во время Берлинского и Карибского кризисов, стал создателем отдела теле- и киноновостей в агентстве.27 июля 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва на базе АПН было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН). В сентябре 1991 года на его базе было создано Российское информационное агентство "Новости" (РИА Новости).9 декабря 2013 года на основе РИАН создано Международное информационное агентство "Россия сегодня", руководителями которого стали Дмитрий Киселёв (генеральный директор) и Маргарита Симоньян (главный редактор).Деятельность агентства охватывает сейчас множество направлений, работают специализированные проекты – агентство экономической информации "ПРАЙМ", российское информационное агентство науки и технологий "РИА Наука", российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), агентство спортивных новостей "Р-Спорт", портал переводных материалов зарубежных СМИ ИноСМИ.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио с мультимедийными информационными центрами Sputnik.Ну а с 18 июня 2014 года в составе агентства существует наше издание "Украина.ру", главным редактором которого с 2016 года является Искандер Хисамов. Находится редакция в том самом здании, где раньше работал легендарный Юрий Левитан…P.S.: Пропаганда – это плохо. Этому учили и учат нас столпы западной пропаганды. Так же как тому, что у государства не должно быть идеологии нас учат идеологи западных государств. Кажется, давно уже пора перестать стесняться и пропаганды, и идеологии. Надо признать очевидный факт – не имеет своей идеологии и не пропагандирует её только несуществующее государство.* По тем временам – обычная практика. Более того, в советский период любые решения органов государственной власти (Верховного Совета и правительства) только оформляли решения, уже принятые органами власти партийной.

https://ukraina.ru/20241002/1057821870.html

https://ukraina.ru/20260529/vystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-otkrylas-v-nyu-yorke-1079554970.html

https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-kultura-sokhranitsya-kak-chast-russkogo-mira-programmnoe-zayavlenie-dmitriya-kiseleva-o-1062509142.html

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