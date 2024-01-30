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Орбан согласился дать Украине €50 млрд, но с условием - СМИ

Орбан согласился дать Украине €50 млрд, но с условием - СМИ - 30.01.2024 Украина.ру

Орбан согласился дать Украине €50 млрд, но с условием - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов принять общее с остальными 26 странами Евросоюза решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля. Об этом он заявил 30 января, передает издание Point

2024-01-30T13:24

2024-01-30T13:24

2024-01-30T13:24

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"Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным", - предложил Орбан.Сейчас Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ukraina.ru/20240129/1052950995.html

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венгрия, виктор орбан, украина, ес, новости, зарубежье