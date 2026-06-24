https://ukraina.ru/20260624/tramp-vyskochil-iz-iranskogo-kapkana-obodrannym-no-zhivym--ekspert-o-vozvraschenii-ssha-k-ukraine-1080556011.html

"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине

"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине - 24.06.2026 Украина.ру

"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине

Дональд Трамп вынужден вернуться к украинскому вопросу после событий вокруг Ирана. Вашингтон попытается добиться от России уступок через угрозы санкций, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов одержать политическую победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T05:15

2026-06-24T05:15

2026-06-24T05:15

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

украина.ру

кир стармер

миа "россия сегодня"

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076996900_0:66:1366:834_1920x0_80_0_0_5736621d54a9e6454f83c887a569304f.jpg

Отвечая на вопрос о намерениях Трампа, эксперт заявил, что президент США попытается реализовать свои угрозы.Ищенко заявил, что Трамп попытается реализовать то, что сказал. По мнению политолога, американский лидер выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым."И он стоял перед выбором: либо продолжать эскалацию с Китаем, либо вернуться на российское направление. После того, как его раздавил маленький Иран, идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно", — пояснил он.По словам эксперта, лидер США вынужден был вернуться на российское направление, чтобы за пять месяцев до выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал".При этом Ищенко отметил, что еще месяц назад Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявляли, что США уходят от переговоров и не собираются возвращаться к ним.Он подчеркнул, что США будут давить на Россию. "Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, кир стармер, миа "россия сегодня", нато, главные новости, главное, марко рубио, украина аналитика, иран, война в иране, мир без границ, международные отношения, международная политика