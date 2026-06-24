"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/tramp-vyskochil-iz-iranskogo-kapkana-obodrannym-no-zhivym--ekspert-o-vozvraschenii-ssha-k-ukraine-1080556011.html
"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине
"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине - 24.06.2026 Украина.ру
"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине
Дональд Трамп вынужден вернуться к украинскому вопросу после событий вокруг Ирана. Вашингтон попытается добиться от России уступок через угрозы санкций, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов одержать политическую победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T05:15
2026-06-24T05:15
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
кир стармер
миа "россия сегодня"
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076996900_0:66:1366:834_1920x0_80_0_0_5736621d54a9e6454f83c887a569304f.jpg
Отвечая на вопрос о намерениях Трампа, эксперт заявил, что президент США попытается реализовать свои угрозы.Ищенко заявил, что Трамп попытается реализовать то, что сказал. По мнению политолога, американский лидер выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым."И он стоял перед выбором: либо продолжать эскалацию с Китаем, либо вернуться на российское направление. После того, как его раздавил маленький Иран, идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно", — пояснил он.По словам эксперта, лидер США вынужден был вернуться на российское направление, чтобы за пять месяцев до выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал".При этом Ищенко отметил, что еще месяц назад Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявляли, что США уходят от переговоров и не собираются возвращаться к ним.Он подчеркнул, что США будут давить на Россию. "Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
иран
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076996900_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_6fc00083d14a83442acd63342405a00f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, кир стармер, миа "россия сегодня", нато, главные новости, главное, марко рубио, украина аналитика, иран, война в иране, мир без границ, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Кир Стармер, МИА "Россия сегодня", НАТО, Главные новости, главное, Марко Рубио, Украина аналитика, Иран, война в Иране, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине

05:15 24.06.2026
 
© AP / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP / Mario Tama
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп вынужден вернуться к украинскому вопросу после событий вокруг Ирана. Вашингтон попытается добиться от России уступок через угрозы санкций, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов одержать политическую победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о намерениях Трампа, эксперт заявил, что президент США попытается реализовать свои угрозы.
Ищенко заявил, что Трамп попытается реализовать то, что сказал. По мнению политолога, американский лидер выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым.
"И он стоял перед выбором: либо продолжать эскалацию с Китаем, либо вернуться на российское направление. После того, как его раздавил маленький Иран, идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно", — пояснил он.
По словам эксперта, лидер США вынужден был вернуться на российское направление, чтобы за пять месяцев до выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал".
При этом Ищенко отметил, что еще месяц назад Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявляли, что США уходят от переговоров и не собираются возвращаться к ним.
Он подчеркнул, что США будут давить на Россию. "Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.руКир СтармерМИА "Россия сегодня"НАТОГлавные новостиглавноеМарко РубиоУкраина аналитикаИранвойна в ИранеМир без границмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне
05:18Пентагон более чем в два раза увеличил контракт на производство ракет для HIMARS
05:15"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине
05:00"Сдерживание через обнаружение": Гриняев про милитаризацию Арктики и угрозы для России
04:54Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен
04:45Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ
04:30Ищенко про инцидент в Ла-Манше: "Если оппонент хочет, чтобы вы воевали, он спровоцирует войну"
04:20Рейтинг одобрения Трампа вновь упал до минимума
04:15ВС РФ освободили Рясное, ВСУ усиливают удары в глубину России: эксперт о ситуации в зоне СВО
03:59Ким Чен Ын заявил о строительстве кораблей и "ядерном обновлении" флота КНДР
03:13Рябков рассказал о консультациях России и США по устранению "раздражителей"
02:48Германия не построит серию самых больших военных кораблей со времен Второй мировой войны — Spiegel
02:21"Нож в спину украинским пропагандистам": Netflix продлил лицензию на мультфильм "Маша и Медведь"
01:59Сводка событий 23 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:29Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием
01:13Фронтовая сводка за 23 июня
00:52Украинские "патриоты" возмутились возвращением русской классики на Запад
00:32ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня
21:16Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу
20:59Наши ребята практически забирают Константиновку — Путин
Лента новостейМолния