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Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану

Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану - 24.06.2026 Украина.ру

Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что принятая сенатом "бессмысленная" резолюция об ограничении его военных полномочий в конфликте против Ирана усложнит ему переговоры с Тегераном

2026-06-24T07:24

2026-06-24T07:24

2026-06-24T07:24

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"Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" Эти сенаторы только что усложнили мою работу", – написал американский лидер.Трамп заверил, что Иран был у него "на крючке", а сенат решил провести "несвоевременную и бессмысленную встречу".Как он заявил, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий своего лидера, и тем самым помогли иранским властям и утешили их.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.Сенат США одобрил резолюцию, которая требует, чтобы Трамп прекратил начатые без одобрения конгресса боевые действия Штатов против Ирана. Белый дом заявил, что резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента.Подробнее - в материале "Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана на сайте Украина.ру.

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