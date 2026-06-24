Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану - 24.06.2026 Украина.ру
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Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану
Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану - 24.06.2026 Украина.ру
Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что принятая сенатом "бессмысленная" резолюция об ограничении его военных полномочий в конфликте против Ирана усложнит ему переговоры с Тегераном
2026-06-24T07:24
2026-06-24T07:24
новости
иран
сша
тегеран
дональд трамп
сенат
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"Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" Эти сенаторы только что усложнили мою работу", – написал американский лидер.Трамп заверил, что Иран был у него "на крючке", а сенат решил провести "несвоевременную и бессмысленную встречу".Как он заявил, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий своего лидера, и тем самым помогли иранским властям и утешили их.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.Сенат США одобрил резолюцию, которая требует, чтобы Трамп прекратил начатые без одобрения конгресса боевые действия Штатов против Ирана. Белый дом заявил, что резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента.Подробнее - в материале "Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, сенат, украина.ру
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, сенат, Украина.ру

Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану

07:24 24.06.2026
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что принятая сенатом "бессмысленная" резолюция об ограничении его военных полномочий в конфликте против Ирана усложнит ему переговоры с Тегераном
"Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" Эти сенаторы только что усложнили мою работу", – написал американский лидер.
Трамп заверил, что Иран был у него "на крючке", а сенат решил провести "несвоевременную и бессмысленную встречу".
Как он заявил, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий своего лидера, и тем самым помогли иранским властям и утешили их.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Сенат США одобрил резолюцию, которая требует, чтобы Трамп прекратил начатые без одобрения конгресса боевые действия Штатов против Ирана. Белый дом заявил, что резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента.
Подробнее - в материале "Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана на сайте Украина.ру.
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