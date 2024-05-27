Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме - 27.05.2024 Украина.ру
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Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме
Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме - 27.05.2024 Украина.ру
Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме
Из-за ударов российских военных в энергосистеме Украины большую часть суток фиксируют дефицит, привлекается помощь из пяти стран. Об этом 27 мая сообщает в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго"
2024-05-27T12:17
2024-05-27T12:17
украина
словакия
укрэнерго
румыния
польша
энергетика
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"Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6.00 до 24.00... При превышении лимитов потребления, облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в материале компании.По данным "Укрэнерго", в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.Как сообщает министерство энергетики Украины, накануне к энергосистеме после планового ремонта был подключен атомный блок одной из АЭС. При этом несколько атомных блоков готовится к выходу в ремонт. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.
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украина, словакия, укрэнерго, румыния, польша, энергетика
Украина, Словакия, Укрэнерго, Румыния, Польша, энергетика

Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме

12:17 27.05.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Из-за ударов российских военных в энергосистеме Украины большую часть суток фиксируют дефицит, привлекается помощь из пяти стран. Об этом 27 мая сообщает в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго"
"Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6.00 до 24.00... При превышении лимитов потребления, облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в материале компании.
По данным "Укрэнерго", в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.
"Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - подчеркнули в компании.
Как сообщает министерство энергетики Украины, накануне к энергосистеме после планового ремонта был подключен атомный блок одной из АЭС. При этом несколько атомных блоков готовится к выходу в ремонт. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.
Владимир Зеленский
18 апреля, 16:29
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"
 
УкраинаСловакияУкрэнергоРумынияПольшаэнергетика
 
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