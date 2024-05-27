https://ukraina.ru/20240527/1055306014.html

Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме

Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме - 27.05.2024 Украина.ру

Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме

Из-за ударов российских военных в энергосистеме Украины большую часть суток фиксируют дефицит, привлекается помощь из пяти стран. Об этом 27 мая сообщает в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго"

2024-05-27T12:17

2024-05-27T12:17

2024-05-27T12:17

украина

словакия

укрэнерго

румыния

польша

энергетика

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"Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6.00 до 24.00... При превышении лимитов потребления, облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в материале компании.По данным "Укрэнерго", в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.Как сообщает министерство энергетики Украины, накануне к энергосистеме после планового ремонта был подключен атомный блок одной из АЭС. При этом несколько атомных блоков готовится к выходу в ремонт. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.

https://ukraina.ru/20240418/1054587877.html

украина

словакия

румыния

польша

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украина, словакия, укрэнерго, румыния, польша, энергетика