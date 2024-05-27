Пять стран пытаются помочь Украине справиться с дефицитом в энергосистеме
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Из-за ударов российских военных в энергосистеме Украины большую часть суток фиксируют дефицит, привлекается помощь из пяти стран. Об этом 27 мая сообщает в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго"
"Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6.00 до 24.00... При превышении лимитов потребления, облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в материале компании.
По данным "Укрэнерго", в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.
"Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - подчеркнули в компании.
Как сообщает министерство энергетики Украины, накануне к энергосистеме после планового ремонта был подключен атомный блок одной из АЭС. При этом несколько атомных блоков готовится к выходу в ремонт. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.
18 апреля, 16:29Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"