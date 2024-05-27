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Орбан предупредил о возможной реализации худших сценариев с ядерным оружием

Орбан предупредил о возможной реализации худших сценариев с ядерным оружием - 27.05.2024 Украина.ру

Орбан предупредил о возможной реализации худших сценариев с ядерным оружием

Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta

2024-05-27T07:50

2024-05-27T07:50

2024-05-27T08:13

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"По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии", - сказал Орбан.Он отметил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется.По его словам, стать участником конфликта на Украине хочет НАТО и "шансы, что альянс удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали".Он также указал, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ отметил, что Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны.

https://ukraina.ru/20240526/1055293693.html

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ядерное, ядерное оружие, новости, украина, россия, европа, виктор орбан, нато, совбез, дмитрий медведев