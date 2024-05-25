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"Слонов" используют избирательно: Липовой назвал в каком случае ВС РФ применят ФАБ-9000 на СВО

"Слонов" используют избирательно: Липовой назвал в каком случае ВС РФ применят ФАБ-9000 на СВО - 25.05.2024 Украина.ру

"Слонов" используют избирательно: Липовой назвал в каком случае ВС РФ применят ФАБ-9000 на СВО

В зоне спецоперации российские военнослужащие не используют авиационные бомбы ФАБ-9000 ("Слоны"), так как их применение вызовет разрушения и, возможно, поражение гражданского населения, которым прикрываются ВСУ, считает председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-25T07:00

2024-05-25T07:00

2024-05-25T07:00

россия

харьков

офицеры россии

сво

харьковская область

авиабомбы

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По мнению эксперта, применение крупнотоннажного, крупнокалиберного бомбардировочного вооружения зависит от выбранной цели.“Если цель глубоко забетонирована, находится под землей либо она площадная — выбирается соответствующий тип оружия для ее уничтожения или нейтрализации. Сегодня мы в основном применяем бомбы 500-килограммовые, в отдельных случаях — весом полторы тонны. Конечно же, если необходимо будет уничтожить стратегические цели, мы используем ФАБы более крупного калибра и тоннажа”, - полагает Липовой.По словам эксперта, сегодня ВС РФ в основном применяет бомбы 500-килограммовые, в отдельных случаях — весом полторы тонны. Однако, если будет необходимо уничтожить стратегические цели, то российские военнослужащие используют ФАБы более крупного калибра и тоннажа, полагает Липовой.К слову, эксперт, напомнил о том, что наши войска использовали "Слонов" в Афганистане, и были в основном по пещерам, где у боевиков были склады и базы.“Мне самому приходилось ликвидировать такие укрепрайоны. Их оттуда было не достать. Поэтому мы успешно применяли 500-килограммовые бомбы. Мы засыпали выходы таким образом, что боевики в этих пещерах оставались. После этого обстрелы колонн прекращались, и наступал мир”, - заключил экспертКак ранее отметил в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов украинских боевиков. "Об этом свидетельствуют тактико-технические характеристики боеприпасов. Они просто несут больше взрывчатки, чем снаряды. Они приводят к большим разрушениям: как местности, так и самих укрепрайонов. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят", - уточнил он.Какие планы у российской армии на Харьков, вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье.

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россия, харьков, офицеры россии, сво, харьковская область, авиабомбы