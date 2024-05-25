Как на Западной Украине народных депутатов СССР избирали
По мнению многих авторитетных политологов в ближайшие годы традиционная демократия начнёт сдавать свои позиции в пользу различных мер чрезвычайного управления. Если и более экстремальная точка зрения – демократия вообще устарела. Но 35 лет назад Советский Союз только вступал в эпоху демократии…
25 мая 1989 года начал свою работу I Съезд народных депутатов СССР. Впервые в работе высшего представительского органа Советского Союза приняли участие оппозиционеры, в том числе избранные на Украине.
Своеобразным штампом для украинских журналистов и политологов является фраза о том, что "первые демократические выборы на Украине состоялись в марте 1990 года, это были выборы Верховной Рады УССР". Но такое утверждение – явная натяжка.
Во-первых, потому, что первыми выборами с элементами состязательности были выборы народных депутатов СССР весной 1989 года. А во-вторых – выборы депутатов областных советов на Западной Украине, особенно во Львовской области, также состоявшиеся в марте 1990-го, были куда более демократичными, чем парламентские. Более того, именно по их результатам национал-демократы получили большинство в областных советах Галичины, которое во Львовском облсовете стало подавляющим.
Технологии, позволившие им год спустя победить, украинские противники советской власти отработали во время выборов народных депутатов СССР в марте-апреле 1989 года. Именно тогда они создали первые команды агитаторов, членов избирательных комиссий и т.п.
Правда, в 1989-м даже стадию регистрации удалось преодолеть немногим потенциальным оппозиционерам: во-первых, приоритет при выдвижении имели КПСС, ВЛКСМ и профсоюзы, а во-вторых – окончательный перечень кандидатов утверждали "окружные предвыборные собрания". На них выдвиженца трудового коллектива вполне советского учреждения могли "зарубить".
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К примеру, так случилось во Львовско-Железнодорожном округе №487, где отказали в регистрации писателю Ростиславу Братуню, которого выдвинул коллектив Института проблем механики и математики Академии Наук УССР. В качестве причины было указано "отсутствие чёткой регистрации участников собрания трудового коллектива и нарушение процедуры голосования во время выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР, в результате чего нет возможности установить правомочность собрания".
Примечательно, что подобная манипуляция не помогла коммунистическим властям: голосование 26 марта 1989-го в округе №487 не выявило победителя (тогда для этого кандидату нужно было получить больше голосов "за", чем "против"). На повторные выборы, состоявшиеся 14 мая, Братуня всё же зарегистрировали, и он победил с огромным отрывом.
Кстати, именно Ростислава Братуня во Львове называют "первым демократическим депутатом от Западной Украины", хотя в открытии I Съезда народных депутатов СССР он участия не принимал, – к тому времени избирательная комиссия ещё подводила итоги выборов по округу №478.
Однако в составе Межрегиональной депутатской группы, объединившей оппозиционеров различного толка, всё же был представитель Львова. По Ленинскому округу №486 выборы выиграл заведующий кафедрой Львовского университета Иван Вакарчук, будущий министр образования Украины, отец певца и политика Святослава Вакарчука. Кстати, победил тогда профессор Вакарчук ректора Львовского медицинского института Михаила Павловского, которого поддерживал Львовский обком Компартии Украины.
Именно на выборах 1989 года началось использование технологий, которые в значительной мере в ходу и сейчас, причём не только на Украине. С одной стороны, Украинский Хельсинский Союз (УХС) призывал граждан к бойкоту выборов, в крайнем случае – порче бюллетеней или их выносу за пределы избирательных участков. С другой – Львовский обком КПУ обвинял анонимных "экстремистов" в "противоправных действиях", в частности, в "угрозах лицам неукраинской национальности, призывах к вооружённой борьбе, глумлении над государственным гербом и флагом".
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Кроме этого, для агитации за кандидатов от правящей ещё Коммунистической партии в проблемный регион прибыл лично первый человек в стране – Михаил Горбачёв. Как вспоминал тогдашний первый секретарь Львовского обкома КПУ Ярослав Погребняк, до этого руководители такого ранга на Галичину не приезжали.
"Только в 1939-м первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв принимал участие в Народном Собрании, проголосовавшем за установление советской власти в Западной Украине. И однажды проездом останавливался Брежнев. И всё. Хотя Львов – крупнейший политический и экономический центр Украины" – написал Погребняк в своих воспоминаниях.
Причём Горбачёв прилетел на день раньше запланированного – 21 февраля 1989 года. Как вспоминал Погребняк, утром того дня в его кабинете раздался звонок спецсвязи: "Товарищ Погребняк? Будете говорить с бортом самолета…" Я успел только подумать: может, какой-то космонавт или американский президент? Как вдруг услышал в трубке голос Щербицкого: "Здравствуй! Знаешь, из-за сильного тумана Донецк не принимает, поэтому мы меняем курс на Львов". Я опешил: ведь встреча планировалась на завтрашний день! А Владимир Васильевич продолжил: "Михаил Сергеевич передаёт привет и уверен, что Погребняк примет нас на должном уровне. Так что через час будем во Львове".
Обычно в поездку с генеральным секретарем отправлялись его помощники, охранники, стенографистки и другой обслуживающий персонал – всего около 30 человек. В Киеве к ним присоединилось руководство Украины: первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий с супругой, председатель Президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко и председатель Совета министров республики Виталий Масол.
"Всё завертелось в бешеном темпе. В аварийном порядке нашли для встречи других девушек с хлебом-солью и рушниками. Оказалось проблемой даже запечатлеть визит – все аккредитованные на поездку фотокорреспонденты и телеоператоры программы "Время" ожидали Горбачёва в Донецке. Я посадил секретарей обзванивать директоров львовских оборонного завода, телевизионного завода "Электрон", картинной галереи, чтобы готовились принимать гостей, а сам помчался в аэропорт.
Хотя все дороги были перекрыты, на езду потребовалось 20 минут. Правительственный "Ту-154" уже приземлился и рулил по лётному полю.
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Здороваясь, Михаил Сергеевич пошутил: "Ну что, успели?" А ведь альтернативы ни у кого не было. В центре Львова кортеж встречали толпы людей – машины даже не могли развернуться на узеньких улочках. Уезжали Горбачевы довольные. Наверное, приём им понравился", – хвалил сам себя Погребняк.
По крайней мере, "картинку" для генерального секретаря никто из местных диссидентов не испортил: накануне визита были задержаны активисты УХС Ирина Калинец, Богдан Горынь, Иван Гель. Остальные намёк поняли, и встреча Горбачева с представителями творческой и научной интеллигенции Львова прошла без инцидентов.
Позже вышло поручение Совета министров СССР по некоторым вопросам поездки Горбачева во Львовскую область. Оно ограничивало строительство промышленных предприятий в регионе, решало ряд наболевших социальных вопросов. Однако на результаты выборов народных депутатов СССР в области оно особо не повлияло.
Так, первый секретарь Львовского обкома КПУ Ярослав Погребняк был выдвинут кандидатом по Дрогобычскому округу №488 трудовым коллективом колхоза имени Кирова, Самборского района Львовской области. Однако на выборах он получил 108 тысяч голосов "за" при 147 тысячах "против", и депутатский мандат не получил. Единственным представителем власти, ставшим народным депутатом СССР от Львовской области, оказался министр лесного хозяйства УССР Валерий Самоплавский, который выиграл выборы в Старосамборском округе №490.
8 сентября 2019, 15:00Юбилей Руха. От массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группыВ этот день, в 1990 году, начался съезд Народного Руха* Украины. Это мы сейчас знаем, что Рух – националистическая партия. А тогда-то она была не партией (поскольку партия у его руководителей уже была – КПСС) и вообще, это было всенародное движение за перестройку.
После завершения выборов народных депутатов СССР во Львовской области Ярослав Погребняк раскритиковал учёных Института общественных наук АН УССР, "которые вместо предоставления конкретной помощи областной парторганизации в изучении общественного мнения, решении наболевших проблем в перестройке идеологической работы, конструктивных рекомендаций, глубоко научных работ по актуальным вопросам, становятся детонаторами конфронтационных по отношению к партийным и советским органам настроений".
В общем, учёные как были назначены ответственными за провалы власти на выборах в 1989-м, так и остаются поныне. Разве что политтехнологи к ним добавились, но 34 года назад такого слова в СССР просто не существовало.