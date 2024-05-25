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Как на Западной Украине народных депутатов СССР избирали

Как на Западной Украине народных депутатов СССР избирали - 25.05.2024 Украина.ру

Как на Западной Украине народных депутатов СССР избирали

По мнению многих авторитетных политологов в ближайшие годы традиционная демократия начнёт сдавать свои позиции в пользу различных мер чрезвычайного управления. Если и более экстремальная точка зрения – демократия вообще устарела. Но 35 лет назад Советский Союз только вступал в эпоху демократии…

2024-05-25T08:11

2024-05-25T08:11

2024-05-25T08:11

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25 мая 1989 года начал свою работу I Съезд народных депутатов СССР. Впервые в работе высшего представительского органа Советского Союза приняли участие оппозиционеры, в том числе избранные на Украине.Своеобразным штампом для украинских журналистов и политологов является фраза о том, что "первые демократические выборы на Украине состоялись в марте 1990 года, это были выборы Верховной Рады УССР". Но такое утверждение – явная натяжка.Во-первых, потому, что первыми выборами с элементами состязательности были выборы народных депутатов СССР весной 1989 года. А во-вторых – выборы депутатов областных советов на Западной Украине, особенно во Львовской области, также состоявшиеся в марте 1990-го, были куда более демократичными, чем парламентские. Более того, именно по их результатам национал-демократы получили большинство в областных советах Галичины, которое во Львовском облсовете стало подавляющим.Технологии, позволившие им год спустя победить, украинские противники советской власти отработали во время выборов народных депутатов СССР в марте-апреле 1989 года. Именно тогда они создали первые команды агитаторов, членов избирательных комиссий и т.п.Правда, в 1989-м даже стадию регистрации удалось преодолеть немногим потенциальным оппозиционерам: во-первых, приоритет при выдвижении имели КПСС, ВЛКСМ и профсоюзы, а во-вторых – окончательный перечень кандидатов утверждали "окружные предвыборные собрания". На них выдвиженца трудового коллектива вполне советского учреждения могли "зарубить".К примеру, так случилось во Львовско-Железнодорожном округе №487, где отказали в регистрации писателю Ростиславу Братуню, которого выдвинул коллектив Института проблем механики и математики Академии Наук УССР. В качестве причины было указано "отсутствие чёткой регистрации участников собрания трудового коллектива и нарушение процедуры голосования во время выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР, в результате чего нет возможности установить правомочность собрания".Примечательно, что подобная манипуляция не помогла коммунистическим властям: голосование 26 марта 1989-го в округе №487 не выявило победителя (тогда для этого кандидату нужно было получить больше голосов "за", чем "против"). На повторные выборы, состоявшиеся 14 мая, Братуня всё же зарегистрировали, и он победил с огромным отрывом.Кстати, именно Ростислава Братуня во Львове называют "первым демократическим депутатом от Западной Украины", хотя в открытии I Съезда народных депутатов СССР он участия не принимал, – к тому времени избирательная комиссия ещё подводила итоги выборов по округу №478.Однако в составе Межрегиональной депутатской группы, объединившей оппозиционеров различного толка, всё же был представитель Львова. По Ленинскому округу №486 выборы выиграл заведующий кафедрой Львовского университета Иван Вакарчук, будущий министр образования Украины, отец певца и политика Святослава Вакарчука. Кстати, победил тогда профессор Вакарчук ректора Львовского медицинского института Михаила Павловского, которого поддерживал Львовский обком Компартии Украины.Именно на выборах 1989 года началось использование технологий, которые в значительной мере в ходу и сейчас, причём не только на Украине. С одной стороны, Украинский Хельсинский Союз (УХС) призывал граждан к бойкоту выборов, в крайнем случае – порче бюллетеней или их выносу за пределы избирательных участков. С другой – Львовский обком КПУ обвинял анонимных "экстремистов" в "противоправных действиях", в частности, в "угрозах лицам неукраинской национальности, призывах к вооружённой борьбе, глумлении над государственным гербом и флагом".Кроме этого, для агитации за кандидатов от правящей ещё Коммунистической партии в проблемный регион прибыл лично первый человек в стране – Михаил Горбачёв. Как вспоминал тогдашний первый секретарь Львовского обкома КПУ Ярослав Погребняк, до этого руководители такого ранга на Галичину не приезжали."Только в 1939-м первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв принимал участие в Народном Собрании, проголосовавшем за установление советской власти в Западной Украине. И однажды проездом останавливался Брежнев. И всё. Хотя Львов – крупнейший политический и экономический центр Украины" – написал Погребняк в своих воспоминаниях.Причём Горбачёв прилетел на день раньше запланированного – 21 февраля 1989 года. Как вспоминал Погребняк, утром того дня в его кабинете раздался звонок спецсвязи: "Товарищ Погребняк? Будете говорить с бортом самолета…" Я успел только подумать: может, какой-то космонавт или американский президент? Как вдруг услышал в трубке голос Щербицкого: "Здравствуй! Знаешь, из-за сильного тумана Донецк не принимает, поэтому мы меняем курс на Львов". Я опешил: ведь встреча планировалась на завтрашний день! А Владимир Васильевич продолжил: "Михаил Сергеевич передаёт привет и уверен, что Погребняк примет нас на должном уровне. Так что через час будем во Львове".Обычно в поездку с генеральным секретарем отправлялись его помощники, охранники, стенографистки и другой обслуживающий персонал – всего около 30 человек. В Киеве к ним присоединилось руководство Украины: первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий с супругой, председатель Президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко и председатель Совета министров республики Виталий Масол."Всё завертелось в бешеном темпе. В аварийном порядке нашли для встречи других девушек с хлебом-солью и рушниками. Оказалось проблемой даже запечатлеть визит – все аккредитованные на поездку фотокорреспонденты и телеоператоры программы "Время" ожидали Горбачёва в Донецке. Я посадил секретарей обзванивать директоров львовских оборонного завода, телевизионного завода "Электрон", картинной галереи, чтобы готовились принимать гостей, а сам помчался в аэропорт.Хотя все дороги были перекрыты, на езду потребовалось 20 минут. Правительственный "Ту-154" уже приземлился и рулил по лётному полю.Здороваясь, Михаил Сергеевич пошутил: "Ну что, успели?" А ведь альтернативы ни у кого не было. В центре Львова кортеж встречали толпы людей – машины даже не могли развернуться на узеньких улочках. Уезжали Горбачевы довольные. Наверное, приём им понравился", – хвалил сам себя Погребняк.По крайней мере, "картинку" для генерального секретаря никто из местных диссидентов не испортил: накануне визита были задержаны активисты УХС Ирина Калинец, Богдан Горынь, Иван Гель. Остальные намёк поняли, и встреча Горбачева с представителями творческой и научной интеллигенции Львова прошла без инцидентов.Позже вышло поручение Совета министров СССР по некоторым вопросам поездки Горбачева во Львовскую область. Оно ограничивало строительство промышленных предприятий в регионе, решало ряд наболевших социальных вопросов. Однако на результаты выборов народных депутатов СССР в области оно особо не повлияло.Так, первый секретарь Львовского обкома КПУ Ярослав Погребняк был выдвинут кандидатом по Дрогобычскому округу №488 трудовым коллективом колхоза имени Кирова, Самборского района Львовской области. Однако на выборах он получил 108 тысяч голосов "за" при 147 тысячах "против", и депутатский мандат не получил. Единственным представителем власти, ставшим народным депутатом СССР от Львовской области, оказался министр лесного хозяйства УССР Валерий Самоплавский, который выиграл выборы в Старосамборском округе №490.После завершения выборов народных депутатов СССР во Львовской области Ярослав Погребняк раскритиковал учёных Института общественных наук АН УССР, "которые вместо предоставления конкретной помощи областной парторганизации в изучении общественного мнения, решении наболевших проблем в перестройке идеологической работы, конструктивных рекомендаций, глубоко научных работ по актуальным вопросам, становятся детонаторами конфронтационных по отношению к партийным и советским органам настроений".В общем, учёные как были назначены ответственными за провалы власти на выборах в 1989-м, так и остаются поныне. Разве что политтехнологи к ним добавились, но 34 года назад такого слова в СССР просто не существовало.

https://ukraina.ru/20230409/1045060217.html

https://ukraina.ru/20230430/1045800704.html

https://ukraina.ru/20220825/1037996625.html

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львовская область

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Олег Хавич

история, история украины, история ссср, выборы, михаил горбачёв, львовская область, демократия, съезд, народные депутаты