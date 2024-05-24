https://ukraina.ru/20240524/1055266073.html

Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая

Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая - 24.05.2024 Украина.ру

Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая

Французского офицера попытались убить бойцы ВСУ, чтобы француз не попал в плен. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-05-24T13:13

2024-05-24T13:13

2024-05-24T13:13

эксклюзив

хроники

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Ряд телеграм-каналов сообщил о том, как украинцы попытались не допустить попадания в плен французского офицера."Иностранный офицер французского легиона попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки (ДНР). Он находится в очень тяжёлом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации", - сообщил утром 24 мая телеграм-канал "Военное дело".До этого о попадании в плен французского офицера сообщил телеграм-канал "Сводки и аналитика"."В н.п. Клещеевка взят в плен тяжелораненый инструктор французского военного легиона. По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло", - указывалось в публикации.Точных подробностей о том, является ли пленный наёмником или кадровым офицером французского Иностранного легиона нет. Официальной информации о пленении француза нет.Ранее, 6 мая, министерство иностранных дел Франции опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Украину направлены бойцы французского Иностранного легиона."Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", - указывалось в публикации на странице министерства в Х.К записи также были прикреплены скриншоты статьи бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, который в своей статье в издании Asia Times сообщил о том, что французы якобы отправили своих военных на Украину."Первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек. Это лишь первый транш из примерно 1500 солдат французского Иностранного легиона, который должен прибыть на Украину. Эти войска размещаются непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России на Донбассе. Первые 100 человек — специалисты по артиллерии и наблюдению", - отметил Брайен.Он также рассказал, где дислоцированы французы."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — отметил он.По его словам, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в районе Донбасса.Брайен указал, что решение отправить бойцов Иностранного легиона "само по себе является своеобразным французским компромиссом"."Франция не развёртывает свою армию, и, помимо небольшого числа офицеров, посланные люди не являются гражданами Франции", - отметил он.По его словам, решение Франции имеет два значения, помимо очевидного, которое потенциально может спровоцировать общеевропейскую войну."Прежде всего, это позволяет Макрону отправить войска в Украину и действовать как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны. Это потому, что солдат французской армии не посылают, и в ближайшем будущем не будет никакого последующего призыва на военную службу или других мер. Это явно снижает потенциальную ярость политических оппонентов Макрона. Вторая причина — гнев Макрона по поводу того, что французские войска, почти все из Легиона, выгоняются из Сахельской Африки и заменяются русскими. Контроль над франкоязычной Африкой и богатством, которое она приносит французским политикам, был сломлен восстанием и революциями в Африке, а также решительным переворотом в сторону России – либо напрямую, либо через ЧВК "Вагнера ("Группу Вагнера")", - указал Брайен.Его статья появилась на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления войск НАТО на Украину.В профессиональном сообществе информацию Брайена подвергли сомнению, отметив, что 3-й полк Легиона находится в Гвиане и подготовлен для ведения войны в джунглях, а его численность не превышает 500-600 человек.В то же время, неоднократно появлялась информация об участии западных кадровых военных в боевых действиях на стороне Украины в качестве инструкторов, военных советников или спецназовцев и диверсантов.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 24 удара.На донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, на авдеевском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили 13 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение, 3 автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки — 5 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 мая по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - по ул. Салтыкова-Щедрина у магазина "Авоська" ранен водитель "Донаква" - мужчина 1986 года рождения", - сообщило также представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 19 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Топалевка — 4; Цукуры — 5; Старая Збурьевка — 3; Любимовка — 4", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Козачьи Лагеря.Также днём 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об атаке украинских беспилотников."Утром украинские террористы атаковали дронами частный дом в пгт. Днепряны Новокаховского городского округа. Дом получил сильные повреждения от взрывов и возникшего пожара. Без жертв и пострадавших", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.К записи он прикрепил фотографию сгоревшего дома.Утром, в 06:49 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил о запуске сирены ракетной опасности в регионе. Позже, в 07:18 Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.В 07:27 министерство обороны России сообщило об уничтожении двух БпЛА над территорией Белгородской области. Позднее стало известно об уничтожении ещё одного дрона."Около 10:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны России в 10:40.В 12:26 губернатор Гладков рассказал о том, что Украина выпустила по региону 25 снарядов из РСЗО."25 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается - информация по разрушениям уточняется", - отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240524/1055261086.html

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https://ukraina.ru/20240523/1055238318.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники