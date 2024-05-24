https://ukraina.ru/20240524/1055261086.html

Комбинированная атака на Крым, подробности по теракту в "Крокусе". Главное на Украине на утро 24 мая

Комбинированная атака на Крым, подробности по теракту в "Крокусе". Главное на Украине на утро 24 мая - 24.05.2024 Украина.ру

Комбинированная атака на Крым, подробности по теракту в "Крокусе". Главное на Украине на утро 24 мая

Украина нанесла удар по Крыму, погибли два человека. Глава ФСБ Александр Бортников раскрыл новые детали в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

2024-05-24T09:35

2024-05-24T09:35

2024-05-24T10:37

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В ночь на 24 мая СМИ сообщили о взрывах в Крыму."Жители Крыма сообщают о большом количестве взрывов над полуостровом. Предварительно, система ПВО отражает очередную массированную атаку, сообщается о сбитии нескольких воздушных целей. Как рассказали SHOT подписчики, взрывы слышны в Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории, а также в районе Джанкоя. Известно, что в Севастополе временно остановлено движение морского транспорта. Официальной информации пока не было", — написал в 22:40 телеграм-канал Shot.В 22:46 телеграм-канал Mash на волне опубликовал видео из Алушты."Предварительно, ВСУ попытались атаковать Алушту и южный берег Крыма. Официальных комментариев пока нет", — указывалось в подписи к видео.В 23:17 появились официальные комментарии."В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал в своём телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Спустя несколько часов появилась информация об уничтожении украинских безэкипажных катеров рядом с Севастополем."В Севастополе несколько минут назад были слышны громкие взрывы, которые многие ошибочно приняли за прилет украинских ракет. Однако дело несколько в другом: российские лётчики морской авиации осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров, действующих неподалеку от берегов Крыма", - писал в 02:38 проект "Рыбарь".До этого украинские СМИ опубликовали новые видео с безэкипажными катерами Sea Baby, оснащёнными неуправляемыми ракетами."Специально для тех, кто втирал что нурами с катера можно стрелять прицельно, украинцы выложили видосик", - прокомментировал украинское видео телеграм-канал "Разработчик БПЛА".На видео катер при сильной качке выпускал ракеты куда-то к линии горизонта.Это же видео прокомментировал и инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."О чём и речь. Но медийная суть режима Зели требует перемог, да и обстрелы по принципу "куда то туда" с 2014 го года у ВСУ вполне обычная практика. Донецк, Белгород не дадут соврать. Поэтому угроза для приморских городов вполне серьёзная, десяток таких БЭКов могут погубить немало мирных людей. Так что надежда лишь на то, что наши ребята научились засекать и уничтожать БЭКи с воздуха, задолго до подхода к нашим берегам", - отметил Васильев.Вечером 23 мая пресс-служба СБУ распространила заявление главы этой спецслужбы Василия Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."При помощи дронов, оснащённых РСЗО, спецслужба может существенно увеличить список потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей Василий Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) называет и Крымский мост, который уже дважды был поражён СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", - отмечалось в сообщении спецслужбы.Малюк на саммите платформы UNITED24 поблагодарил тех, кто жертвует украинским спецслужбам и армии, а также пообещал новые атаки на полуостров."Впереди очень и очень много "сюрпризом". Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут", - заявил глава СБУ.Утром 07:27 Минобороны России сообщило новые подробности о ночной атаке на Крым."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ", - отмечалось в сообщении российского министерства обороны.Украина продолжает регулярно атаковать Крым.Подробности о терактеПо делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке."В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — рассказал он.Глава ФСБ напомнил, что двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда 4 марта. По его словам, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей.Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в соцсети фотографии из Стамбула. Восемь снимков датированы одним днем — 23 февраля, почти на всех указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Среди них есть и фото самого Шамсиддина, и кадры, снятые, предположительно, в мечети Фатих.Как выяснилось в результате расследования, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны, добавил Бортников."По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", — рассказал Бортников.Он также подчеркнул, что уже можно с уверенностью говорить о том, что непосредственное отношение к теракту имела военная разведка Украины.По мнению Бортникова, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов."Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — отметил Бортников.Он выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, которые оказали России всемерное содействие в расследовании теракта.Бортников заверил, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, крым, украина, севастополь, александр бортников, василий малюк, сбу, фсб