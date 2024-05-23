Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций - 23.05.2024 Украина.ру
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Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций
Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций - 23.05.2024 Украина.ру
Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций
Президент России Владимир Путин разрешил изымать американское имущество для компенсации ущерба, нанесенного антироссийскими санкциями. Соответствующий указ о специальном порядке восполнения ущерба, причиненного РФ и Центробанку в связи с недружественными действиями США глава государства подписал 23 мая, его текст опубликован на сайте Кремля
2024-05-23T16:22
2024-05-23T16:28
новости
владимир путин
сша
россия
кремль
антироссийские санкции
сво
замороженные активы
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Так, теперь могут конфисковать находящееся в России движимое и недвижимое имущество Соединенных Штатов Америки или лиц США; принадлежащие Америке или ее гражданам ценные бумаги, доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц; имущественные права, принадлежащие Штатам или лицам США. Российский обладатель активов сможет обращаться в суд с заявлением с просьбой установить факт "необоснованного лишения его прав на имущество" в США. В ответ, суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с "учетом принципа соразмерности" будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба. В документе прописано поручение российскому Правительству, которое в четырехмесячный срок должно обеспечить внесение в законодательство изменения, направленные на реализацию указа президента, который вступил в силу со дня его официального опубликования.Ранее Еврокомиссия объявила о том, когда состоится первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков. Эксперт объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.
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новости, владимир путин, сша, россия, кремль, антироссийские санкции, сво, замороженные активы
Новости, Владимир Путин, США, Россия, Кремль, антироссийские санкции, СВО, замороженные активы

Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций

16:22 23.05.2024 (обновлено: 16:28 23.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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Президент России Владимир Путин разрешил изымать американское имущество для компенсации ущерба, нанесенного антироссийскими санкциями. Соответствующий указ о специальном порядке восполнения ущерба, причиненного РФ и Центробанку в связи с недружественными действиями США глава государства подписал 23 мая, его текст опубликован на сайте Кремля
"Комиссия организует выявление имущества, которое с учетом принципа соразмерности может быть использовано в целях компенсации ущерба. Перечень такого имущества представляется Комиссией в суд", – сказано в документе.
Так, теперь могут конфисковать находящееся в России движимое и недвижимое имущество Соединенных Штатов Америки или лиц США; принадлежащие Америке или ее гражданам ценные бумаги, доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц; имущественные права, принадлежащие Штатам или лицам США.
Российский обладатель активов сможет обращаться в суд с заявлением с просьбой установить факт "необоснованного лишения его прав на имущество" в США. В ответ, суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с "учетом принципа соразмерности" будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба.
В документе прописано поручение российскому Правительству, которое в четырехмесячный срок должно обеспечить внесение в законодательство изменения, направленные на реализацию указа президента, который вступил в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Еврокомиссия объявила о том, когда состоится первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков.
Эксперт объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 20:48
На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська
 
НовостиВладимир ПутинСШАРоссияКремльантироссийские санкцииСВОзамороженные активы
 
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