https://ukraina.ru/20240523/1055249189.html

Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций

Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций - 23.05.2024 Украина.ру

Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин разрешил изымать американское имущество для компенсации ущерба, нанесенного антироссийскими санкциями. Соответствующий указ о специальном порядке восполнения ущерба, причиненного РФ и Центробанку в связи с недружественными действиями США глава государства подписал 23 мая, его текст опубликован на сайте Кремля

2024-05-23T16:22

2024-05-23T16:22

2024-05-23T16:28

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владимир путин

сша

россия

кремль

антироссийские санкции

сво

замороженные активы

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Так, теперь могут конфисковать находящееся в России движимое и недвижимое имущество Соединенных Штатов Америки или лиц США; принадлежащие Америке или ее гражданам ценные бумаги, доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц; имущественные права, принадлежащие Штатам или лицам США. Российский обладатель активов сможет обращаться в суд с заявлением с просьбой установить факт "необоснованного лишения его прав на имущество" в США. В ответ, суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с "учетом принципа соразмерности" будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба. В документе прописано поручение российскому Правительству, которое в четырехмесячный срок должно обеспечить внесение в законодательство изменения, направленные на реализацию указа президента, который вступил в силу со дня его официального опубликования.Ранее Еврокомиссия объявила о том, когда состоится первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков. Эксперт объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.

https://ukraina.ru/20240427/1054792347.html

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новости, владимир путин, сша, россия, кремль, антироссийские санкции, сво, замороженные активы