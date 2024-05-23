Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций
16:22 23.05.2024 (обновлено: 16:28 23.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
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Президент России Владимир Путин разрешил изымать американское имущество для компенсации ущерба, нанесенного антироссийскими санкциями. Соответствующий указ о специальном порядке восполнения ущерба, причиненного РФ и Центробанку в связи с недружественными действиями США глава государства подписал 23 мая, его текст опубликован на сайте Кремля
"Комиссия организует выявление имущества, которое с учетом принципа соразмерности может быть использовано в целях компенсации ущерба. Перечень такого имущества представляется Комиссией в суд", – сказано в документе.
Так, теперь могут конфисковать находящееся в России движимое и недвижимое имущество Соединенных Штатов Америки или лиц США; принадлежащие Америке или ее гражданам ценные бумаги, доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц; имущественные права, принадлежащие Штатам или лицам США.
Российский обладатель активов сможет обращаться в суд с заявлением с просьбой установить факт "необоснованного лишения его прав на имущество" в США. В ответ, суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с "учетом принципа соразмерности" будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба.
В документе прописано поручение российскому Правительству, которое в четырехмесячный срок должно обеспечить внесение в законодательство изменения, направленные на реализацию указа президента, который вступил в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Еврокомиссия объявила о том, когда состоится первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков.
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