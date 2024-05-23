На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады - 23.05.2024 Украина.ру
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На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады
На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады - 23.05.2024 Украина.ру
На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады
На Украине со времен распада СССР не смогли создать образ живого человека. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
2024-05-23T10:37
2024-05-23T10:37
новости
украина
максим бужанский
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На Украине отмечают 145-летие со дня рождения украинского националиста, лидера УНР Семена Петлюры."За 33 года Независимости, образ живого человека создать так и не удалось", - отметил Бужанский.Он добавил, что украинские власти пытались ввести ещё чьи-то цитаты, в частности, Михаила Грушевского. Однако объяснить, кто это, не смогли.Бужанский констатирует, что на Украине нет культуры создания живых и противоречивых образов. По его словам, все должны быть или приторно хорошие, или отвратительно плохие.
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Новости, Украина, Максим Бужанский, Симон Петлюра, Киев, УНР

На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады

10:37 23.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
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На Украине со времен распада СССР не смогли создать образ живого человека. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
На Украине отмечают 145-летие со дня рождения украинского националиста, лидера УНР Семена Петлюры.
"За 33 года Независимости, образ живого человека создать так и не удалось", - отметил Бужанский.
Он добавил, что украинские власти пытались ввести ещё чьи-то цитаты, в частности, Михаила Грушевского. Однако объяснить, кто это, не смогли.
Бужанский констатирует, что на Украине нет культуры создания живых и противоречивых образов. По его словам, все должны быть или приторно хорошие, или отвратительно плохие.
Петлюра коллаж - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 16:00История
Петлюра и революция"Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой", – писал в "Белой гвардии" Михаил Булгаков
 
НовостиУкраинаМаксим БужанскийСимон ПетлюраКиевУНР
 
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