На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады

Петлюра и революция "Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой", – писал в "Белой гвардии" Михаил Булгаков