На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
На Украине со времен распада СССР не смогли создать образ живого человека. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
На Украине отмечают 145-летие со дня рождения украинского националиста, лидера УНР Семена Петлюры.
"За 33 года Независимости, образ живого человека создать так и не удалось", - отметил Бужанский.
Он добавил, что украинские власти пытались ввести ещё чьи-то цитаты, в частности, Михаила Грушевского. Однако объяснить, кто это, не смогли.
Бужанский констатирует, что на Украине нет культуры создания живых и противоречивых образов. По его словам, все должны быть или приторно хорошие, или отвратительно плохие.
21 мая, 16:00ИсторияПетлюра и революция"Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой", – писал в "Белой гвардии" Михаил Булгаков