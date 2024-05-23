Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой - 23.05.2024 Украина.ру
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Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой - 23.05.2024 Украина.ру
Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
Если ВСУ попытаются остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков, у них возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T06:20
2024-05-23T06:20
новости
россия
киев
авдеевка
ростислав ищенко
всу
вс рф
запорожье
днепропетровск
кременчуг
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Совершить манёвр имеющимися на левобережье силами киевскому командованию не позволяет непрерывное давление ВС РФ по всему фронту. ВСУ нужны подкрепления практически на каждом участке, рассказал эксперт.Авдеевский прорыв российских сил становится всё глубже. Считая с Авдеевкой, войска за месяц прорывают уже третью позицию ВСУ, нигде не давая им серьёзно закрепиться, отметил он.С Юга к переправам Запорожья и Днепропетровска даже ближе, чем от Авдеевки, а результат тот же – необходимость для украинских войск как можно быстрее, теряя людей и технику, бежать с левого (восточного) берега к оставшимся переправам в Киеве и Кременчуге, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему нашествие Зеленского на Киев оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго можно прочитать в интервью Руслана Калинчука ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
https://ukraina.ru/20240522/1055223205.html
россия
киев
авдеевка
запорожье
днепропетровск
кременчуг
запорожское направление
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новости, россия, киев, авдеевка, ростислав ищенко, всу, вс рф, запорожье, днепропетровск, кременчуг, наступление, запорожское направление, прорыв
Новости, Россия, Киев, Авдеевка, Ростислав Ищенко, ВСУ, ВС РФ, Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг, наступление, Запорожское направление, прорыв

Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой

06:20 23.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Если ВСУ попытаются остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков, у них возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Совершить манёвр имеющимися на левобережье силами киевскому командованию не позволяет непрерывное давление ВС РФ по всему фронту. ВСУ нужны подкрепления практически на каждом участке, рассказал эксперт.
Авдеевский прорыв российских сил становится всё глубже. Считая с Авдеевкой, войска за месяц прорывают уже третью позицию ВСУ, нигде не давая им серьёзно закрепиться, отметил он.
"Но если попытаться остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков фронта, тут же возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ", - подчеркнул Ищенко.
С Юга к переправам Запорожья и Днепропетровска даже ближе, чем от Авдеевки, а результат тот же – необходимость для украинских войск как можно быстрее, теряя людей и технику, бежать с левого (восточного) берега к оставшимся переправам в Киеве и Кременчуге, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
О том, почему нашествие Зеленского на Киев оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго можно прочитать в интервью Руслана Калинчука ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 17:16
Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до ЧугуеваСейчас российская армия активные действия ведет на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия.
 
НовостиРоссияКиевАвдеевкаРостислав ИщенкоВСУВС РФЗапорожьеДнепропетровскКременчугнаступлениеЗапорожское направлениепрорыв
 
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Заголовок открываемого материала
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07:00Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
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06:50Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
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06:28Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО
06:20Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
06:10Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
06:02Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
06:00"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
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05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
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