https://ukraina.ru/20240523/1055233210.html

Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой

Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой - 23.05.2024 Украина.ру

Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой

Если ВСУ попытаются остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков, у них возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T06:20

2024-05-23T06:20

2024-05-23T06:20

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ростислав ищенко

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Совершить манёвр имеющимися на левобережье силами киевскому командованию не позволяет непрерывное давление ВС РФ по всему фронту. ВСУ нужны подкрепления практически на каждом участке, рассказал эксперт.Авдеевский прорыв российских сил становится всё глубже. Считая с Авдеевкой, войска за месяц прорывают уже третью позицию ВСУ, нигде не давая им серьёзно закрепиться, отметил он.С Юга к переправам Запорожья и Днепропетровска даже ближе, чем от Авдеевки, а результат тот же – необходимость для украинских войск как можно быстрее, теряя людей и технику, бежать с левого (восточного) берега к оставшимся переправам в Киеве и Кременчуге, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему нашествие Зеленского на Киев оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго можно прочитать в интервью Руслана Калинчука ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России

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новости, россия, киев, авдеевка, ростислав ищенко, всу, вс рф, запорожье, днепропетровск, кременчуг, наступление, запорожское направление, прорыв