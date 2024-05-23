Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Если ВСУ попытаются остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков, у них возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Совершить манёвр имеющимися на левобережье силами киевскому командованию не позволяет непрерывное давление ВС РФ по всему фронту. ВСУ нужны подкрепления практически на каждом участке, рассказал эксперт.
Авдеевский прорыв российских сил становится всё глубже. Считая с Авдеевкой, войска за месяц прорывают уже третью позицию ВСУ, нигде не давая им серьёзно закрепиться, отметил он.
"Но если попытаться остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков фронта, тут же возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ", - подчеркнул Ищенко.
С Юга к переправам Запорожья и Днепропетровска даже ближе, чем от Авдеевки, а результат тот же – необходимость для украинских войск как можно быстрее, теряя людей и технику, бежать с левого (восточного) берега к оставшимся переправам в Киеве и Кременчуге, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
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