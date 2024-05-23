Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055210673.html
Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским - 23.05.2024 Украина.ру
Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
Власть президента Украины стала нелегитимной, и теперь это позволит называть ее незаконной оккупационной властью. Отсюда следует встает вопрос гарантий физической безопасности Зеленского, считает историк, миссионер Руслан Калинчук. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
2024-05-23T05:15
2024-05-23T05:15
украина
россия
запад
роберт фицо
михаил павлив
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_3bbb9029a214428815ffd00d18b5220e.jpg
Эксперт исключил то, что Россия попытается каким-то образом ликвидировать Зеленского. Чего не скажешь про Запад.“После Второй мировой войны сложился общепринятый консенсус, что по легитимно избранным главам государств нельзя наносить удары. Хотя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показало, что уже и этот постулат международного права англосаксы нарушили”, - утверждает Калинчук.Напомним, что президент РФ Владимир заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского "прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины". Из этого следует, что эти вопросы следует решать либо через выборы на Украине, либо через официальное определение Конституционного суда страны.“Зеленский не пойдёт на выборы. Ему не позволят этого сделать его кураторы из Вашингтона и Лондона. Причина проста — Зеленский не выиграет первый и проиграет второй тур. Это чревато нестабильностью на Украине. Обращаться в Конституционный суд тоже рискованно. Потому что, повторюсь, Конституция не запрещает проведение выборов президента. А тогда — смотри абзац выше. Кроме того, обращение в суд вынесет вопрос на политическую повестку, а это опасно”, - отметил эксперт.Ранее в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив отметил, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец."Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - полагает Павлив.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний. И тут ему даже водка, названная его именем, не поможет.Проведет ли переговоры Киев с Москвой без участия Зеленского, вы можете узнать в интервью Руслана Калинчука: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_cdd9700024abde05952324f9f93e223f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, роберт фицо, михаил павлив, вооруженные силы украины, сво
Украина, Россия, Запад, Роберт Фицо, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, СВО

Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским

05:15 23.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Власть президента Украины стала нелегитимной, и теперь это позволит называть ее незаконной оккупационной властью. Отсюда следует встает вопрос гарантий физической безопасности Зеленского, считает историк, миссионер Руслан Калинчук. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт исключил то, что Россия попытается каким-то образом ликвидировать Зеленского. Чего не скажешь про Запад.
После Второй мировой войны сложился общепринятый консенсус, что по легитимно избранным главам государств нельзя наносить удары. Хотя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показало, что уже и этот постулат международного права англосаксы нарушили”, - утверждает Калинчук.
Напомним, что президент РФ Владимир заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского "прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины". Из этого следует, что эти вопросы следует решать либо через выборы на Украине, либо через официальное определение Конституционного суда страны.
Зеленский не пойдёт на выборы. Ему не позволят этого сделать его кураторы из Вашингтона и Лондона. Причина проста — Зеленский не выиграет первый и проиграет второй тур. Это чревато нестабильностью на Украине. Обращаться в Конституционный суд тоже рискованно. Потому что, повторюсь, Конституция не запрещает проведение выборов президента. А тогда — смотри абзац выше. Кроме того, обращение в суд вынесет вопрос на политическую повестку, а это опасно”, - отметил эксперт.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив отметил, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец.
"Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - полагает Павлив.
Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний. И тут ему даже водка, названная его именем, не поможет.
Проведет ли переговоры Киев с Москвой без участия Зеленского, вы можете узнать в интервью Руслана Калинчука: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше.
 
УкраинаРоссияЗападРоберт ФицоМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
05:25Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
05:15Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
04:45"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
04:30Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
04:20Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
04:10Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион"
04:00Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском
03:45Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск
03:30"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ
03:20Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
03:15Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"
03:00Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить
02:50Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области
02:40Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт
23:56Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения
23:29В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся
22:56Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
22:28Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов
Лента новостейМолния