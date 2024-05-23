https://ukraina.ru/20240523/1055210673.html

Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским

Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским - 23.05.2024 Украина.ру

Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским

Власть президента Украины стала нелегитимной, и теперь это позволит называть ее незаконной оккупационной властью. Отсюда следует встает вопрос гарантий физической безопасности Зеленского, считает историк, миссионер Руслан Калинчук. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-23T05:15

2024-05-23T05:15

2024-05-23T05:15

украина

россия

запад

роберт фицо

михаил павлив

вооруженные силы украины

сво

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Эксперт исключил то, что Россия попытается каким-то образом ликвидировать Зеленского. Чего не скажешь про Запад.“После Второй мировой войны сложился общепринятый консенсус, что по легитимно избранным главам государств нельзя наносить удары. Хотя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показало, что уже и этот постулат международного права англосаксы нарушили”, - утверждает Калинчук.Напомним, что президент РФ Владимир заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского "прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины". Из этого следует, что эти вопросы следует решать либо через выборы на Украине, либо через официальное определение Конституционного суда страны.“Зеленский не пойдёт на выборы. Ему не позволят этого сделать его кураторы из Вашингтона и Лондона. Причина проста — Зеленский не выиграет первый и проиграет второй тур. Это чревато нестабильностью на Украине. Обращаться в Конституционный суд тоже рискованно. Потому что, повторюсь, Конституция не запрещает проведение выборов президента. А тогда — смотри абзац выше. Кроме того, обращение в суд вынесет вопрос на политическую повестку, а это опасно”, - отметил эксперт.Ранее в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив отметил, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец."Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - полагает Павлив.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний. И тут ему даже водка, названная его именем, не поможет.Проведет ли переговоры Киев с Москвой без участия Зеленского, вы можете узнать в интервью Руслана Калинчука: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше.

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украина, россия, запад, роберт фицо, михаил павлив, вооруженные силы украины, сво