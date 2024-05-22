https://ukraina.ru/20240522/1055218594.html

СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям

СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям - 22.05.2024 Украина.ру

СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям

Служба безопасности Украины обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе за антиукраинские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

2024-05-22T13:56

2024-05-22T13:56

2024-05-22T13:56

новости

украина

юрий бардаш

владимир путин

россия

киев

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102590/68/1025906836_0:0:906:509_1920x0_80_0_0_e6a7f43d16d00082291d5c4f9fa680ed.jpg

Уроженца Украины Юрия Бардаша обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".Также СБУ утверждает, что Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания в своем телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Например, призывает освободить Киев и Харьков.Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Также он был участником "Грибов".В январе украинский продюсер, основатель продюсерского центра Kruzheva Music получил в Луганске российское гражданство. Он опубликовал фотографию, где держит российский паспорт на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.

https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, юрий бардаш, владимир путин, россия, киев, сбу