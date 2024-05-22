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СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям - 22.05.2024 Украина.ру
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
Служба безопасности Украины обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе за антиукраинские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2024-05-22T13:56
2024-05-22T13:56
2024-05-22T13:56
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Уроженца Украины Юрия Бардаша обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".Также СБУ утверждает, что Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания в своем телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Например, призывает освободить Киев и Харьков.Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Также он был участником "Грибов".В январе украинский продюсер, основатель продюсерского центра Kruzheva Music получил в Луганске российское гражданство. Он опубликовал фотографию, где держит российский паспорт на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html
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новости, украина, юрий бардаш, владимир путин, россия, киев, сбу
Новости, Украина, Юрий Бардаш, Владимир Путин, Россия, Киев, СБУ
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
Служба безопасности Украины обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе за антиукраинские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Уроженца Украины Юрия Бардаша обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".
Также СБУ утверждает, что Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания в своем телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Например, призывает освободить Киев и Харьков.
"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства",- говорится в материале.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Также он был участником "Грибов".
В январе украинский продюсер, основатель продюсерского центра Kruzheva Music получил в Луганске российское гражданство. Он опубликовал фотографию, где держит российский паспорт на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.