СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям - 22.05.2024 Украина.ру
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СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям - 22.05.2024 Украина.ру
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
Служба безопасности Украины обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе за антиукраинские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2024-05-22T13:56
2024-05-22T13:56
новости
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юрий бардаш
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Уроженца Украины Юрия Бардаша обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".Также СБУ утверждает, что Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания в своем телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Например, призывает освободить Киев и Харьков.Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Также он был участником "Грибов".В январе украинский продюсер, основатель продюсерского центра Kruzheva Music получил в Луганске российское гражданство. Он опубликовал фотографию, где держит российский паспорт на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.
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Новости, Украина, Юрий Бардаш, Владимир Путин, Россия, Киев, СБУ

СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям

13:56 22.05.2024
 
© Скриншот с видео YouTubeБывший участник группы "Грибы" Юрий Бардаш
Бывший участник группы Грибы Юрий Бардаш
© Скриншот с видео YouTube
Читать в
Служба безопасности Украины обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе за антиукраинские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Уроженца Украины Юрия Бардаша обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".
Также СБУ утверждает, что Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания в своем телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Например, призывает освободить Киев и Харьков.
"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства",- говорится в материале.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Также он был участником "Грибов".
В январе украинский продюсер, основатель продюсерского центра Kruzheva Music получил в Луганске российское гражданство. Он опубликовал фотографию, где держит российский паспорт на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.
Юрий Бардаш
17 января 2023, 10:11
Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиковВладимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"
 
НовостиУкраинаЮрий БардашВладимир ПутинРоссияКиевСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
14:31На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам
13:56СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
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