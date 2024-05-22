Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055218010.html
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ - 22.05.2024 Украина.ру
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
Российские войска взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 22 мая в Минобороны РФ
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
новости
россия
клещеевка
донецкая народная республика
минобороны
вооруженные силы украины
минобороны рф
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_0:159:3134:1923_1920x0_80_0_0_131c739d692c2351e5dc1234bd9b5775.jpg
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ.Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии и в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
https://ukraina.ru/20240306/1053738772.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_52762dba496231b1a17cbdeb424b1f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, клещеевка, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, вс рф
Новости, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, ВС РФ

Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ

13:33 22.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 22 мая в Минобороны РФ
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ.
Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии и в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
6 марта, 14:19
Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУВ среду российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. Село разрушено до основания, поэтому бои идут за окрестные высоты. Также Клещеевку обходят на флангах. Линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи
 
НовостиРоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаМинобороныВооруженные силы УкраиныМинобороны РФВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам
13:56СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
13:33Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
13:33Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
13:22Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве
13:02На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
13:00Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая
12:55Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе
12:43Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК
12:18"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США
11:29Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
10:50Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
10:35"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину
10:11Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием
09:49Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси
09:00Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая
08:47Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем
08:13Главное за ночь 22 мая
08:00Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой
07:53Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби
Лента новостейМолния