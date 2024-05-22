https://ukraina.ru/20240522/1055218010.html
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ - 22.05.2024 Украина.ру
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
Российские войска взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 22 мая в Минобороны РФ
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
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"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ.Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии и в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
https://ukraina.ru/20240306/1053738772.html
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новости, россия, клещеевка, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, вс рф
Новости, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, ВС РФ
Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
Российские войска взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 22 мая в Минобороны РФ