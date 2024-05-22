Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ

Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ В среду российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. Село разрушено до основания, поэтому бои идут за окрестные высоты. Также Клещеевку обходят на флангах. Линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи