Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине - 21.05.2024 Украина.ру
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Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине
Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине - 21.05.2024 Украина.ру
Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 мая в соцсети X назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной
2024-05-21T14:16
2024-05-21T14:16
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"США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", - написал МедведевОн добавил, что результат мероприятия будет недействительным, поскольку мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта.Кроме того, политик призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.По мнению Медведева, независимо от того, какие намерения преследуют такие страны, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевскими неонацистами.В середине июня Швейцария планирует провести конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
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швейцария, новости, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, украина, совбез
Швейцария, Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Украина, Совбез

Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине

14:16 21.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 мая в соцсети X назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной
"США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", - написал Медведев
Он добавил, что результат мероприятия будет недействительным, поскольку мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта.
Кроме того, политик призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.
По мнению Медведева, независимо от того, какие намерения преследуют такие страны, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевскими неонацистами.
В середине июня Швейцария планирует провести конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
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