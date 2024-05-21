Херсон выносим за скобки: эксперт объяснил, почему России не выгоден рывок к Днепру
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина сохранит свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ, а Киев на это не идет. Но это не означает, что Москва собирается расширить зону боевых действий до Харькова или Одессы. Такое решение серьезно поменяло бы переговорный расклад
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Одно дело, когда вы стоите на позиции закрепления за собой четырех новых субъектов, а другое дело – если вы оперируете новыми регионами. После такого те же страны Юга и Китай могут воспринять Россию как агрессора, которая измеряет свою мощь захватом новых территорий. Путин этого не хочет. Поэтому ВС РФ сосредоточатся на освобождении Донбасса и Запорожья. Херсон мы пока выносим за скобки, потому что он подразумевает другой масштаб и статус операции", - заявил Скоробогатов.
Более того, подчеркнул эксперт, даже в случае обрушения фронта российские силы не будут стремительно прорываться к Днепру, при этом ВС РФ продолжат работу над созданием буферной зоны и уничтожением техники врага. Дальше все будет зависеть от стратегии Вашингтона, которая может измениться к концу этого года, резюмировал собеседник издания в интервью Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября.
18 мая, 07:40Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере ХарьковщиныБывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру объяснил панику в украинских пабликах относительно наступления российских военных на севере Харьковщины
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
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