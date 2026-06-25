https://ukraina.ru/20260625/moskva-sokhranyaet-ustoychivost-britanskiy-zhurnal-otsenil-ekonomiku-rossii-1080635006.html

"Москва сохраняет устойчивость". Британский журнал оценил экономику России

"Москва сохраняет устойчивость". Британский журнал оценил экономику России - 25.06.2026 Украина.ру

"Москва сохраняет устойчивость". Британский журнал оценил экономику России

Журнал The Economist опубликовал редакционную статью под заголовком "Российская военная экономика испытывает проблемы, но не собирается рушиться", опровергая сообщения о том, что Российской Федерации угрожает полномасштабный экономически кризис

2026-06-25T16:16

2026-06-25T16:16

2026-06-25T16:16

эксклюзив

кир стармер

the economist

россия

лондон

аэрофлот

мир без границ

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg

Это еженедельное издание выходит в Лондоне с 1843 года, традиционно считаясь рупором британского политического истеблишмента.Еще Карл Маркс называл The Economist "органом европейской финансовой аристократии, поразительно точно описывающим устремления этого класса". Журнал всегда выступал с антисоветских, а потом с антироссийских позиций, призывая к безграничной поддержке Киева и максимально жесткому давлению на Москву. И статья о том, что российская экономика уверенно держится на плаву, несмотря на атаки Запада, звучит на фоне других его публикаций разительным диссонансом.The Economist рассказывает, что британская пресса прочит России наступление рецессии, объясняя это комбинированными последствиями западных санкций и украинских воздушных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако британские журналисты предостерегают своих коллег от скоропалительных выводов. Они напоминают о том, что российская экономика развивается под санкционными ограничениями более пяти лет – но развалить ее за это время так и не удалось. Потому что Москва сумела наладить активные торговые отношения с ведущими государствами Глобального Юга."С начала конфликта на Украине Россия не раз показывала нос тем, кто прочил ей экономический крах. Бросив вызов западным санкциям, она перенаправила торговлю на такие страны, как Китай и Индия, потратила обширные бюджетные резервы на вооруженные силы, инфраструктуру и социальные выплаты. С 2022 по 2025 год ВВП на душу населения с поправкой на инфляцию вырос на 12% – неплохо по сравнению с мрачными прогнозами. И несмотря на новые трудности, военная экономика страны не собирается рушиться. Данные Всемирного экономического банка сулят даже ускорение роста ВВП в марте и апреле, отчасти благодаря скачку цен на нефть. Иными словами, рецессия России почти наверняка не грозит", – делают выводы авторы этого материала.The Economist идет еще дальше. Британский журнал критикует главный миф западной пропаганды, согласно которому в России построена жесткая военная экономика, которая помогает государству сопротивляться Западу ценой разрушения гражданского сектора и сферы услуг.Статья соглашается с тем, что в российский военно-промышленный сектор направили серьезные бюджетные средства. Однако ее авторы отмечают – гражданская экономика РФ не переживает вследствие этих действий упадок, а, наоборот, достаточно активно растет, признавая за ней определенные достижения. И нужно подчеркнуть, что подобный объективный подход к оценке российских реалий является для ангажированной британской прессы чем-то совершенно невероятным."В некоторых отношениях состояние экономики действительно улучшается. Инфляция вдвое ниже недавнего максимума свыше 10%. Реальная заработная плата уже на 25% выше, чем в 2019 году, и продолжает расти. У многих компаний дела идут просто чудесно. За первые пять месяцев 2026 года пассажирооборот национального авиаперевозчика – "Аэрофлота" –превысил 40 миллиардов пассажиро-километров – это почти на десятую часть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобная устойчивость во многом обусловлена жесткими налоговыми стимулами. Те, кто пророчит кризис, утверждают, что огромные расходы выкачивают рабочую силу из остальной экономики и истощают государственную казну. Однако военные расходы России выросли за время конфликта лишь на 3-4% ВВП – это немало, но недостаточно для того, чтобы привести к серьезным последствиям. Гражданская экономика не сокращается, а наоборот, держится на плаву", – констатируют неожиданно прозревшие британские журналисты.Такие благостные оценки со стороны известного своей антироссийской репутацией журнала не должны вводить в заблуждение. The Economist дает их не для того, чтобы призвать к нормализации отношений с Москвой, а, наоборот, требует от Лондона ужесточения антироссийской политики.Британцы отмечают, что новые пакеты санкций и удары украинских беспилотников не смогут по-настоящему подорвать российскую экономику, предрекая, что она снова продемонстрирует в текущем году тенденции к росту. И делают из эти прогнозов вывод – для того, чтобы нанести России действительно серьезный ущерб, необходимо радикализировать теневую гибридную войну, которую давно ведет против нее Великобритания."Финансовые проблемы России не особенно обострились. Чтобы оплатить боевые действия, правительство может увеличить налоги – как оно недавно сделало с НДС. Покрыть дефицит, который в настоящее время составляет около 3% ВВП, можно счет "кубышки" – бюджетных средств, отложенных государством на черный день. Можно также делать заемы на податливом внутреннем рынке. Учитывая все данные обстоятельства, в этом году Россия может ожидать роста ВВП в 1% – примерно на уровне Франции или Канады. Ужесточение санкций – вроде тех, что Великобритания ввела 16 июня, – может немного снизить этот рост. То же самое произойдет, если цены на нефть продолжат падать, а украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру усилятся. Но чтобы военная экономика Кремля забуксовала по-настоящему, потребуются куда более радикальные средства", – заключает в конце своей статьи The Economist.Западные аналитики обсуждают возможные сценарии этого обострения. Они полагают, что британский флот способен решиться на новые пиратские захваты следующих в российские порты судов, которые проходят через пролив Ла-Манш – как это недавно случилось с взятым на абордаж танкером Smyrtos. Причем, судя по последним сообщениям из Лондона, британское правительство собирается передавать украденную нефть Украине, для финансирования режима Зеленского.Однако захват танкера Smyrtos тоже вызвал в британской прессе неожиданную реакцию. Местные газетчики всегда приветствовали пиратство в исполнении моряков королевского флота, но сейчас они говорят, что нападение на танкер представляло собой телевизионное шоу, снятое за счет британских налогоплательщиков.Газета Mail on Sunday написала, что операция против мирного гражданского судна имела постановочный характер, и являлась самопиаром премьера Кира Стармера, пытавшегося отстрочить свою отставку. Британские коммандос, которые изображали штурм танкера, в действительности не встретили на борту никакого сопротивления. Они просто позировали перед камерами, выполняя распоряжения правительственных пиарщиков, которые командовали захватом судна вместо генералов и адмиралов."Рейд коммандос был организован пиар-машиной Даунинг-стрит, которая руководила операцией морских пехотинцев в отчаянной попытке поднять имидж Стармера как "сильного человека" непосредственно перед саммитом G7 и после отставки министра обороны Джона Хили. Все явно было полностью срежиссировано. Они представили происходящее как голливудский фильм", – с иронией пишут об этом в британской газете, ссылаясь на анонимные источники в британских верхах.И это свидетельствует о том, что узаконенное Лондоном морское пиратство вызывает недовольство даже среди подданных британского короля.Читайте по этой теме статью: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева"

https://ukraina.ru/20260625/britaniya-khochet-prodat-neft-s-zakhvachennogo-tankera-v-polzu-kieva---telegraph--1080612177.html

россия

лондон

мир без границ

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, кир стармер, the economist, россия, лондон, аэрофлот, мир без границ, украина