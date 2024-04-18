https://ukraina.ru/20240418/1054565407.html

Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке

Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке - 18.04.2024 Украина.ру

Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке

Основатель "Телеграма" Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, как спецслужбы США пытались поставить под контроль созданный им мессенджер. Этот пример в очередной раз показал, что свобода слова давно не является на Западе фундаментальной ценностью

2024-04-18T05:29

2024-04-18T05:29

2024-04-18T05:29

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ФБР против "Телеграма"В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Павел Дуров рассказал, что рассматривал Соединенные Штаты, а именно Сан-Франциско, как возможную базу для своего проекта, однако затем передумал.По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника."Попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера", - заявил Дуров.Создатель "Телеграма" пояснил, что американские спецслужбы хотели внедрить в код мессенджера специальные инструменты, которые позволили бы им тайком получить доступ к личным данным пользователей.Кроме того, на него лично оказывалось давление со стороны политического истеблишмента США. После штурма Капитолия 6 января 2021 года демократы требовали от Дурова предоставить данные о беспорядках, а республиканцы убеждали этого не делать."Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США", - рассказал он.Дуров также пожаловался на цензуру со стороны американских IT-гигантов – Apple и Google, которые всячески вставляют "Телеграму" палки в колеса и угрожают удалить это приложение из своих магазинов.Помимо этого, Дуров высказал мнение о том, что любой гаджет может быть взломан, поэтому он не считает продукцию того же Apple безопасной.Подконтрольный AppleКак показывает предыдущая практика, выпад Дурова против корпораций из Кремниевой долины отнюдь не беспочвенный.Упомянутая создателем "Телеграма" компания Apple давно и плодотворно сотрудничает с американскими спецслужбами.В июне прошлого года ФСБ сообщила о срыве "разведывательной акции" спецслужб США, которая проводилась через "яблочные" смартфоны."В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", - сообщала ФСБ РФ.Отмечалось, что заражению подверглись несколько тысяч аппаратов этой марки."Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами", - говорилось в сообщении.Примечательно, что Apple периодически пытается делать вид, что находится в контрах с властями США и якобы не хочет с ними сотрудничать. В 2016 году компания отказалась предоставлять ФБР коды для взлома заблокированного iPhone террориста Саида Ризвана Фарука, который устроил массовое убийство в городе Сан-Бернардино.Цензура по заказу Белого домаЕще более плодотворное сотрудничество налажено у ФБР с соцсетью Facebook*.Помимо жесткой политической цензуры, которую продвигает эта платформа в интересах властей США, она напрямую работает рука об руку с местными спецслужбами.В 2022 году газета New York Post опубликовала материал на основе беседы с источниками из американского Минюста. По их словам, в течение 19 месяцев сотрудники Facebook осуществляли слежку за аккаунтами пользователей, которые высказывали антиправительственные взгляды и критиковали власти страны.Более того, основатель этой соцсети Марк Цукерберг признавался, что ФБР обращалась к компании с просьбой цензурировать весь контент, связанный с историей про ноутбук Хантера Байдена, в котором содержалась компрометирующая информация. Произошло это незадолго до президентских выборов в США.Известно также, что такие платформы как Facebook, Instagram* и Twitter на регулярной основе осуществляли цензуру по команде из Белого дома, ФБР, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и даже бюро переписи населения и других американских госорганов.Известны также факты работы этих соцсетей в интересах США против других стран. В июле прошлого года телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США о том, что ФБР взаимодействовало со Службой безопасности Украины с целью удаления пророссийских аккаунтов в социальных сетях.Блокировка любых пророссийских сообщений вместе с этим сопровождалась режимом наибольшего благоприятствования аккаунтам, пропагандирующих русофобию, в том числе с самых радикальных позиций. Так, в YouTube и на других сервисах продолжают действовать каналы и паблики, посвященные "Правому сектору"** и "Азову"** - экстремистских и неонацистских украинских формирований.Помимо этого, администрация этих соцсетей никак не реагировала на жалобы пользователей, которые обращали внимание на многочисленные призывы к терактам и убийствам против россиян.Разоблачения СноуденаВ 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден обнародовал секретные файлы американских спецслужб, которые раскрыли подлинный размах слежки с участием крупнейший IT-компаний.Благодаря Сноудену стало известно о тайной государственной американской программе PRISM, которая заключалась в массовой слежке за переговорами американцев посредством телефона и интернета.В это дело были вовлечены такие гиганты индустрии, как Microsoft, Apple, AOL, Yahoo!, Google и другие.В рамках PRISM АНБ имело доступ практически к любой информации из соцсетей, мессенджеров и иных сервисов коммуникации: содержимому электронной почты, фотографиям, видео, пересылаемым файлам и т.д.Кроме интернета, спецслужбы США плотно контролировали телефонную связь.Сноуден обнародовал секретное решение суда, по которому оператор сотовой связи Verizon был обязан ежедневно передавать АНБ информацию по всем звонкам на территории США и звонках американских абонентов в другие страны. Само содержание переговоров якобы не раскрывалось, зато спецслужбам были известны номера телефонов, время вызова, длительность разговора и другая информация.Соединенные Штаты не только не гнушаются прямым шпионажем, но и пытаются заткнуть рот тем, кто осмелится придать эти факты огласке. Сноудену удалось ускользнуть от репрессивной машины Запада, чего не скажешь о Джуллиане Ассанже, который публиковал на своем проекте WikiLeakes разоблачения американских властей.Издание Украина.ру недавно подробно писало о злоключениях Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США и 175 лет тюремного заключения.*Соцсеть, принадлежит корпорации Meta, запрещена в РФ**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240405/1054314790.html

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эксклюзив, сша, павел дуров, telegram, фбр, facebook, джулиан ассанж