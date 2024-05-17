Загадочная судьба Десятинного монастыря - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055130240.html
Загадочная судьба Десятинного монастыря
Загадочная судьба Десятинного монастыря - 17.05.2024 Украина.ру
Загадочная судьба Десятинного монастыря
В Киеве снесли храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и княгини Ольги Десятинного монастыря на Старокиевской горе. Учитывая негативное отношение нынешней власти к УПЦ, а также то, что сноса храма требовали националисты, сомнений в том, что это акт преследования православия, быть не должно. Но они есть. Не всё так однозначно
2024-05-17T14:41
2024-05-17T16:56
киев
православие
упц
суд
пцу
храм
монастырь
мнения
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046029723_0:37:802:488_1920x0_80_0_0_da2b39aa8cfaa5042434ce9455745010.jpg
Неоднозначно прежде всего то, что храм снесён по решению суда. Т. е. речь идёт о демонтаже сооружения, которое юридически является никаким не храмом, а незаконно установленной малой архитектурной формой. Но сама по себе ситуация, когда нынешняя украинская власть что-то делает в соответствии с законом, выглядит несколько… нетривиально.В этой связи имеет смысл вспомнить историю Ольгинского храма (в некоторых источниках его называют часовней — нет, это полноценный храм с причтом и звонницей).История этой древней святыни восходит к 2006 году, когда вблизи фундамента исторической Десятинной церкви было проведено пасхальное богослужение, для чего был установлен храм-палатка (скиния). Значительный приток верующих (а это всё же исторический центр города — рядом Андреевская церковь и Владимирский спуск) заставил УПЦ продлить службу на всю неделю.К концу процесса в храме-палатке была явлена чудотворная икона Владимирская — Десятинная, и было решено её тут на месте и оставить, для чего была возведена небольшая деревянная часовня.В 2007 году блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан) освятил храм в честь князя Владимира и княгини Ольги.Постепенно временная конструкция была обложена кирпичом и украшена, превратившись в полноценный храм. Хотя, разумеется, читать раздел справки "Википедии", посвященной его "архитектуре", немного смешно — единого проекта не было, храм постепенно достраивался вокруг изначального "киоска".В 2009 году Священный синод УПЦ открыл Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный мужской монастырь. Наместником монастыря был утвержден архимандрит (позже — епископ) Гедеон (Харон).Отец Гедеон сам по себе крайне интересный персонаж: родился он в 1960 году в Одессе, по происхождению грек. С 1982 года начал служить в церкви, а в 1987 году — пострижен в монахи в Курске. В РПЦ дослужился до игумена Знаменского Абалацкого мужского монастыря близ Тобольска. В 1991 году эмигрировал в США, получил гражданство, служил капелланом в ВМФ. Вернулся на Украину в 1999 году.С 2010 года в монастыре проводится постриг, а в 2015 году состоялась канонизация Блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого.Разумеется, нахождение постройки на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" незаконно. Но у монастыря были высокие покровители — действующие народные депутаты от Партии регионов. Власти Киева старались в конфликт с УПЦ по этому поводу не вступать.В 2013 году, когда руководство монастыря обвинялось в причастности к попытке рейдерского захвата находящейся поблизости школы № 25 (на тот момент одной из немногих школ с русским языком обучения), дело было спущено на тормозах, хотя требования родителей были удовлетворены.В 2017 году на монастырь попытались напасть националисты. Разумеется, их беспокоил не захват земли и самовольная стройка, а то, что это церковь "московских попов".Для начала двое отморозков попытались сжечь церквушку при помощи коктейля Молотова. Она, к счастью, не загорелась. Отморозков, оказавшихся студентами-архитекторами, задержали. Тут же началась истерика "патриотической общественности" под лозунгом "онижеархитекторы" — ребята просто пытались улучшить вид города, спалив МАФ с охраняющим его монахом… Была организована акция протеста нескольких десятков националистов (язычников из "Национального корпуса"*). Но на защиту храма вышло несколько сотен верующих.Главным, однако, оказалось то, что архимандрит Гедеон — гражданин США, и среди братии есть несколько американцев. Он позвонил на улицу Сикорского, и посол Мэри Йованович, по слухам, провела разъяснительную работу с министром Арсеном Аваковым.Однако со временем позиция США по этому вопросу изменилась. Был взят курс на создание ПЦУ, и монастырь УПЦ во главе с американцем оказался невыгоден.В 2018 году Гедеон, будучи епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии УПЦ, принял активное участие в борьбе против создания ПЦУ. Он, в частности, подавал в суд на Верховную раду, требуя отменить постановление об обращении к патриарху Варфоломею.В феврале 2019 года Гедеона не пустили на Украину после поездки в США, где он встречался с конгрессменами, убеждая их в незаконности вмешательства украинских властей в дела церкви. Было заявлено, что его украинское гражданство было аннулировано, потому что, принимая его, он не сообщил о наличии гражданства США и России.В сентябре, однако, суд признал решение миграционной службы незаконным (на формальных основаниях — не была соблюдена процедура аннулирования гражданства). Но Гедеон, насколько нам известно, на Украину уже не возвращался.После создания ПЦУ попытки силового захвата храма не предпринимались. Это правда, понять можно — центр города. Даже по решению суда осуществлялась целая военная операция с привлечением нескольких сот полицейских и нацгвардейцев и глушением мобильной связи, и всё это ночью. Проводилась работа по переманиванию в ПЦУ отдельных священнослужителей и монахов, но на общине это не отразилось.В 2020 году Национальный музей истории Украины обратился в суд, и 15 февраля 2023 года иск был удовлетворён — постройку, как нарушающую архитектурный комплекс, надлежит снести. Мотивация — речь идёт об охранной зоне памятника из списка ЮНЕСКО, где строительство запрещено в принципе.Менее чем через неделю Синод УПЦ удовлетворил прошение епископа Гедеона и отправил его на покой в связи с состоянием здоровья. Была ли связь между этими решениями, неизвестно.Собственно, по сути принятого решения вопросов нет. Но возникают вопросы другого порядка:— почему суд принял очевидное решение только после начала СВО?— почему суд принял решение после того, как УПЦ поставила под сомнение свою каноничность, приняв решение отказаться от принадлежности к Московскому патриархату (сейчас она ни к какому патриархату не принадлежит)?— принял бы суд такое решение, если бы община Ольгинского храма перешла в ПЦУ?P. S. Приход Киевской епархии ПЦУ с. Княжичи Киевской области обратился к музею истории Украины с просьбой передать им обломки Ольгинского храма УПЦ после его демонтажа. Музей ответил отказом — этим "имуществом" он не распоряжается.* Экстремистская организация, запрещённая в России.Подробнее об истории Десятинной церкви читайте тут.
https://ukraina.ru/20230512/1046030682.html
https://ukraina.ru/20201019/1029299646.html
https://ukraina.ru/20220528/1034049635.html
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046029723_52:0:751:524_1920x0_80_0_0_d180de60f1aa84209b7396a81119be4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, православие, упц, суд, пцу, храм, монастырь, мнения, украина, сша
Киев, Православие, УПЦ, Суд, ПЦУ, храм, монастырь, Мнения, Украина, США

Загадочная судьба Десятинного монастыря

14:41 17.05.2024 (обновлено: 16:56 17.05.2024)
 
© РИА НовостиДесятинный монастырь
Десятинный монастырь
© РИА Новости
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве снесли храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и княгини Ольги Десятинного монастыря на Старокиевской горе. Учитывая негативное отношение нынешней власти к УПЦ, а также то, что сноса храма требовали националисты, сомнений в том, что это акт преследования православия, быть не должно. Но они есть. Не всё так однозначно
Неоднозначно прежде всего то, что храм снесён по решению суда. Т. е. речь идёт о демонтаже сооружения, которое юридически является никаким не храмом, а незаконно установленной малой архитектурной формой. Но сама по себе ситуация, когда нынешняя украинская власть что-то делает в соответствии с законом, выглядит несколько… нетривиально.
В этой связи имеет смысл вспомнить историю Ольгинского храма (в некоторых источниках его называют часовней — нет, это полноценный храм с причтом и звонницей).
История этой древней святыни восходит к 2006 году, когда вблизи фундамента исторической Десятинной церкви было проведено пасхальное богослужение, для чего был установлен храм-палатка (скиния). Значительный приток верующих (а это всё же исторический центр города — рядом Андреевская церковь и Владимирский спуск) заставил УПЦ продлить службу на всю неделю.
К концу процесса в храме-палатке была явлена чудотворная икона Владимирская — Десятинная, и было решено её тут на месте и оставить, для чего была возведена небольшая деревянная часовня.
В 2007 году блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан) освятил храм в честь князя Владимира и княгини Ольги.
Фрагмент диорамы Город Владимира
12 мая 2023, 18:00История
Дар Святого Владимира: Десятинная церковь
Постепенно временная конструкция была обложена кирпичом и украшена, превратившись в полноценный храм. Хотя, разумеется, читать раздел справки "Википедии", посвященной его "архитектуре", немного смешно — единого проекта не было, храм постепенно достраивался вокруг изначального "киоска".
В 2009 году Священный синод УПЦ открыл Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный мужской монастырь. Наместником монастыря был утвержден архимандрит (позже — епископ) Гедеон (Харон).
Отец Гедеон сам по себе крайне интересный персонаж: родился он в 1960 году в Одессе, по происхождению грек. С 1982 года начал служить в церкви, а в 1987 году — пострижен в монахи в Курске. В РПЦ дослужился до игумена Знаменского Абалацкого мужского монастыря близ Тобольска. В 1991 году эмигрировал в США, получил гражданство, служил капелланом в ВМФ. Вернулся на Украину в 1999 году.
С 2010 года в монастыре проводится постриг, а в 2015 году состоялась канонизация Блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого.
Разумеется, нахождение постройки на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" незаконно. Но у монастыря были высокие покровители — действующие народные депутаты от Партии регионов. Власти Киева старались в конфликт с УПЦ по этому поводу не вступать.
В 2013 году, когда руководство монастыря обвинялось в причастности к попытке рейдерского захвата находящейся поблизости школы № 25 (на тот момент одной из немногих школ с русским языком обучения), дело было спущено на тормозах, хотя требования родителей были удовлетворены.
В 2017 году на монастырь попытались напасть националисты. Разумеется, их беспокоил не захват земли и самовольная стройка, а то, что это церковь "московских попов".
Зеленский Варфоломей
19 октября 2020, 10:09
Продолжая Порошенко. Зачем Зеленский возвращается к томосуПрезидент Украины Владимир Зеленский уже дважды встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Первая встреча состоялась 8 августа, а вторая – 16 октября. Такая интенсивность контактов с Фанаром тем более удивительна, что Зеленский не давал оснований полагать, что он как-то особенно заинтересован в религиозной проблематике
Для начала двое отморозков попытались сжечь церквушку при помощи коктейля Молотова. Она, к счастью, не загорелась. Отморозков, оказавшихся студентами-архитекторами, задержали.
Тут же началась истерика "патриотической общественности" под лозунгом "онижеархитекторы" — ребята просто пытались улучшить вид города, спалив МАФ с охраняющим его монахом… Была организована акция протеста нескольких десятков националистов (язычников из "Национального корпуса"*). Но на защиту храма вышло несколько сотен верующих.
Главным, однако, оказалось то, что архимандрит Гедеон — гражданин США, и среди братии есть несколько американцев. Он позвонил на улицу Сикорского, и посол Мэри Йованович, по слухам, провела разъяснительную работу с министром Арсеном Аваковым.
Однако со временем позиция США по этому вопросу изменилась. Был взят курс на создание ПЦУ, и монастырь УПЦ во главе с американцем оказался невыгоден.
В 2018 году Гедеон, будучи епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии УПЦ, принял активное участие в борьбе против создания ПЦУ. Он, в частности, подавал в суд на Верховную раду, требуя отменить постановление об обращении к патриарху Варфоломею.
В феврале 2019 года Гедеона не пустили на Украину после поездки в США, где он встречался с конгрессменами, убеждая их в незаконности вмешательства украинских властей в дела церкви. Было заявлено, что его украинское гражданство было аннулировано, потому что, принимая его, он не сообщил о наличии гражданства США и России.
В сентябре, однако, суд признал решение миграционной службы незаконным (на формальных основаниях — не была соблюдена процедура аннулирования гражданства). Но Гедеон, насколько нам известно, на Украину уже не возвращался.
После создания ПЦУ попытки силового захвата храма не предпринимались. Это правда, понять можно — центр города. Даже по решению суда осуществлялась целая военная операция с привлечением нескольких сот полицейских и нацгвардейцев и глушением мобильной связи, и всё это ночью. Проводилась работа по переманиванию в ПЦУ отдельных священнослужителей и монахов, но на общине это не отразилось.
В 2020 году Национальный музей истории Украины обратился в суд, и 15 февраля 2023 года иск был удовлетворён — постройку, как нарушающую архитектурный комплекс, надлежит снести. Мотивация — речь идёт об охранной зоне памятника из списка ЮНЕСКО, где строительство запрещено в принципе.
Менее чем через неделю Синод УПЦ удовлетворил прошение епископа Гедеона и отправил его на покой в связи с состоянием здоровья. Была ли связь между этими решениями, неизвестно.
28 мая 2022, 11:20
Крах УПЦ. Разрушительная автокефалияПрошедшие 27 мая «совещание епископата и мирян», а затем и Собор УПЦ фактически приняли решение об автокефалии УПЦ. Собор усомнился в том, что патриарх Кирилл является главой церкви и принял изменения в устав, предполагающий полную самостоятельность УПЦ. Но как «самостоятельная» церковь будет жить дальше – непонятно
Собственно, по сути принятого решения вопросов нет. Но возникают вопросы другого порядка:
— почему суд принял очевидное решение только после начала СВО?
— почему суд принял решение после того, как УПЦ поставила под сомнение свою каноничность, приняв решение отказаться от принадлежности к Московскому патриархату (сейчас она ни к какому патриархату не принадлежит)?
— принял бы суд такое решение, если бы община Ольгинского храма перешла в ПЦУ?
P. S. Приход Киевской епархии ПЦУ с. Княжичи Киевской области обратился к музею истории Украины с просьбой передать им обломки Ольгинского храма УПЦ после его демонтажа. Музей ответил отказом — этим "имуществом" он не распоряжается.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
Подробнее об истории Десятинной церкви читайте тут.
 
КиевПравославиеУПЦСудПЦУхраммонастырьМненияУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
16:15Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании
15:50Депутатам Черкасской области вручили повестки
15:34Украина и помощь Запада
15:33Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок
15:05Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
14:55Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой
14:55Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP
14:52"Все потеряно": отставной офицер назвал какие "надежды ВСУ" будут разорваны на земле и сбиты в воздухе
14:48Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области
14:43Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии
14:41Загадочная судьба Десятинного монастыря
14:15Путин объснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского
14:06"Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать
13:49Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
13:33В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
13:31Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
13:29Путин озвучил план России по Харькову
Лента новостейМолния