https://ukraina.ru/20240517/1055130240.html

Загадочная судьба Десятинного монастыря

Загадочная судьба Десятинного монастыря - 17.05.2024 Украина.ру

Загадочная судьба Десятинного монастыря

В Киеве снесли храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и княгини Ольги Десятинного монастыря на Старокиевской горе. Учитывая негативное отношение нынешней власти к УПЦ, а также то, что сноса храма требовали националисты, сомнений в том, что это акт преследования православия, быть не должно. Но они есть. Не всё так однозначно

2024-05-17T14:41

2024-05-17T14:41

2024-05-17T16:56

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Неоднозначно прежде всего то, что храм снесён по решению суда. Т. е. речь идёт о демонтаже сооружения, которое юридически является никаким не храмом, а незаконно установленной малой архитектурной формой. Но сама по себе ситуация, когда нынешняя украинская власть что-то делает в соответствии с законом, выглядит несколько… нетривиально.В этой связи имеет смысл вспомнить историю Ольгинского храма (в некоторых источниках его называют часовней — нет, это полноценный храм с причтом и звонницей).История этой древней святыни восходит к 2006 году, когда вблизи фундамента исторической Десятинной церкви было проведено пасхальное богослужение, для чего был установлен храм-палатка (скиния). Значительный приток верующих (а это всё же исторический центр города — рядом Андреевская церковь и Владимирский спуск) заставил УПЦ продлить службу на всю неделю.К концу процесса в храме-палатке была явлена чудотворная икона Владимирская — Десятинная, и было решено её тут на месте и оставить, для чего была возведена небольшая деревянная часовня.В 2007 году блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан) освятил храм в честь князя Владимира и княгини Ольги.Постепенно временная конструкция была обложена кирпичом и украшена, превратившись в полноценный храм. Хотя, разумеется, читать раздел справки "Википедии", посвященной его "архитектуре", немного смешно — единого проекта не было, храм постепенно достраивался вокруг изначального "киоска".В 2009 году Священный синод УПЦ открыл Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный мужской монастырь. Наместником монастыря был утвержден архимандрит (позже — епископ) Гедеон (Харон).Отец Гедеон сам по себе крайне интересный персонаж: родился он в 1960 году в Одессе, по происхождению грек. С 1982 года начал служить в церкви, а в 1987 году — пострижен в монахи в Курске. В РПЦ дослужился до игумена Знаменского Абалацкого мужского монастыря близ Тобольска. В 1991 году эмигрировал в США, получил гражданство, служил капелланом в ВМФ. Вернулся на Украину в 1999 году.С 2010 года в монастыре проводится постриг, а в 2015 году состоялась канонизация Блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого.Разумеется, нахождение постройки на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" незаконно. Но у монастыря были высокие покровители — действующие народные депутаты от Партии регионов. Власти Киева старались в конфликт с УПЦ по этому поводу не вступать.В 2013 году, когда руководство монастыря обвинялось в причастности к попытке рейдерского захвата находящейся поблизости школы № 25 (на тот момент одной из немногих школ с русским языком обучения), дело было спущено на тормозах, хотя требования родителей были удовлетворены.В 2017 году на монастырь попытались напасть националисты. Разумеется, их беспокоил не захват земли и самовольная стройка, а то, что это церковь "московских попов".Для начала двое отморозков попытались сжечь церквушку при помощи коктейля Молотова. Она, к счастью, не загорелась. Отморозков, оказавшихся студентами-архитекторами, задержали. Тут же началась истерика "патриотической общественности" под лозунгом "онижеархитекторы" — ребята просто пытались улучшить вид города, спалив МАФ с охраняющим его монахом… Была организована акция протеста нескольких десятков националистов (язычников из "Национального корпуса"*). Но на защиту храма вышло несколько сотен верующих.Главным, однако, оказалось то, что архимандрит Гедеон — гражданин США, и среди братии есть несколько американцев. Он позвонил на улицу Сикорского, и посол Мэри Йованович, по слухам, провела разъяснительную работу с министром Арсеном Аваковым.Однако со временем позиция США по этому вопросу изменилась. Был взят курс на создание ПЦУ, и монастырь УПЦ во главе с американцем оказался невыгоден.В 2018 году Гедеон, будучи епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии УПЦ, принял активное участие в борьбе против создания ПЦУ. Он, в частности, подавал в суд на Верховную раду, требуя отменить постановление об обращении к патриарху Варфоломею.В феврале 2019 года Гедеона не пустили на Украину после поездки в США, где он встречался с конгрессменами, убеждая их в незаконности вмешательства украинских властей в дела церкви. Было заявлено, что его украинское гражданство было аннулировано, потому что, принимая его, он не сообщил о наличии гражданства США и России.В сентябре, однако, суд признал решение миграционной службы незаконным (на формальных основаниях — не была соблюдена процедура аннулирования гражданства). Но Гедеон, насколько нам известно, на Украину уже не возвращался.После создания ПЦУ попытки силового захвата храма не предпринимались. Это правда, понять можно — центр города. Даже по решению суда осуществлялась целая военная операция с привлечением нескольких сот полицейских и нацгвардейцев и глушением мобильной связи, и всё это ночью. Проводилась работа по переманиванию в ПЦУ отдельных священнослужителей и монахов, но на общине это не отразилось.В 2020 году Национальный музей истории Украины обратился в суд, и 15 февраля 2023 года иск был удовлетворён — постройку, как нарушающую архитектурный комплекс, надлежит снести. Мотивация — речь идёт об охранной зоне памятника из списка ЮНЕСКО, где строительство запрещено в принципе.Менее чем через неделю Синод УПЦ удовлетворил прошение епископа Гедеона и отправил его на покой в связи с состоянием здоровья. Была ли связь между этими решениями, неизвестно.Собственно, по сути принятого решения вопросов нет. Но возникают вопросы другого порядка:— почему суд принял очевидное решение только после начала СВО?— почему суд принял решение после того, как УПЦ поставила под сомнение свою каноничность, приняв решение отказаться от принадлежности к Московскому патриархату (сейчас она ни к какому патриархату не принадлежит)?— принял бы суд такое решение, если бы община Ольгинского храма перешла в ПЦУ?P. S. Приход Киевской епархии ПЦУ с. Княжичи Киевской области обратился к музею истории Украины с просьбой передать им обломки Ольгинского храма УПЦ после его демонтажа. Музей ответил отказом — этим "имуществом" он не распоряжается.* Экстремистская организация, запрещённая в России.Подробнее об истории Десятинной церкви читайте тут.

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