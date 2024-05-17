https://ukraina.ru/20240517/1055134673.html

Украина и помощь Запада

Украина и помощь Запада - 17.05.2024 Украина.ру

Украина и помощь Запада

Российские СМИ имеют одну замечательную особенность. Они воспринимают Украину как нечто необычное и неведомое, как если бы она на Луне находилась. Поэтому с энтузиазмом воспринимают и начинают тиражировать любую ересь, распространяемую украинскими СМИ, если им кажется, что эту ересь можно подать в патриотичном ключе.

2024-05-17T15:34

2024-05-17T15:34

2024-05-17T16:05

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владимир зеленский

иосиф сталин

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Так уже более полугода только ленивый не писал и не говорил в российских СМИ, что вот, мол, скоро Зеленский потеряет легитимность. Даже если бы это было так, хотелось бы спросить: и что? Мы не примем капитуляцию Украины, если её решит подписать Зеленский? Ещё как примем, с радостью. Потому что акт капитуляции, подписанный Киевом завтра, решит значительно больше наших проблем, чем стоящая на Одере победоносная российская армия через год.Но самое смешное заключается в том, что ровно те же люди, которые сейчас в СМИ рассуждают о "нелегитимности" Зеленского и "выдающихся возможностях", которые она якобы открывает перед Россией, каких-то пять лет назад по ровно такому же поводу имели диаметрально противоположное мнение. Когда военное положение, ссылаясь на "Керченский инцидент", пытался ввести Порошенко, чтобы отменить выборы, все сегодняшние "делегитимизаторы" Зеленского были абсолютно уверены, что Порошенко может это сделать и останется при этом легитимным президентом Украины (никакой "срок полномочий" у него не "истечёт").Так ведь писала украинская оппозиционная Порошенко пресса. А раз она оппозиционна "кровавому кондитеру", значит российские журналисты, знающие о Луне больше чем об Украине и не рефлексирующие по этому поводу, считали правильным распространять это "оппозиционное" мнение. Точно так же, как пять лет назад российская пресса была полна надежд на то, что "Зеленский придёт – порядок наведёт". И даже то, что Путин на вопрос о готовности встречаться с потенциальным новым украинским президентом старался давать уклончивый ответ, никого не заставляло задуматься. Как же, ведь Зеленский против Порошенко, а Порошенко негодяй.Никто, почему-то не удосужился вспомнить, что Гиммлер конкурировал за власть с Герингом, что не мешало обоим быть негодяями.Сейчас ситуация изменилась. Теперь Зеленский президент, а Порошенко в оппозиции и хочет избраться на его место. Поэтому порошенковская пресса, которая пять лет назад была уверена в том, что отсутствие выборов не отменяет легитимность, вдруг решила, что отменяет. Ну а так как Зеленский ожиданий российских СМИ не оправдал и теперь все знают, что он не "известный артист и внук героя войны", а "проклятый кокаинист и кровавый клоун", то, как я уже отметил, те же люди, которые пять лет назад распространяли одну информацию об особенностях украинского законодательства, регулирующего режим военного положения, сегодня распространяют диаметрально противоположную.Они не лгут - просто не помнят, что сами же писали пять лет назад.Точно так же обсуждается проблема западной помощи Украине. Большинство сходится во мнении, что Запад, мол, правильной и достаточной помощи не представил, заставил Украину наступать и бросил её, когда наступление провалилось.Никто, почему-то не задаёт себе вопрос, а почему тогда этот бессердечный Запад до сих пор поставляет на Украину ракеты всё большего радиуса действия и пытается додавить Шольца, чтобы Германия присоединилась к данному мероприятию, что позволило бы резко увеличить количество ракет, которые ВСУ могли бы выпускать в одном залпе, а также продлить на несколько месяцев террористические обстрелы российского приграничья? Ведь для того, чтобы ракеты дальностью 350-500 км не долетали до пограничных городов России, надо отодвинуть линию фронта практически к Днепру, а чтобы они не попадали по российскому Херсону, фронт должен уйти за Умань (к Виннице и Житомиру).Почему Запад до сих пор обучает украинских военнослужащих в своих учебных центрах? Почему не отменена передача Украине F-16, которые являются не только истребителями, но и носителями тех самых крылатых ракет, которыми Украина пытается терроризировать население прифронтовых регионов России?Да, Запад уже понял, что Киев самостоятельно не выстоит. Но США делают всё, чтобы заставить часть Восточной Европы втянуться войну с Россией, ослабив, таким образом, давление на Украину и дав ей шанс. Чтобы получить время на "убеждение" своих, не слишком рвущихся на войну с Россией восточноевропейских союзников, Вашингтон и понукаемая им Западная Европа ищут по всему миру для Киева оружие и боеприпасы. И надо сказать, это вовсе не их вина, что огромная помощь 2022-23 годов была бездарно растрачена Киевом в его прошлогоднем летне-осеннем "контрнаступлении".Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Запад вынужденно стал союзником СССР, но вовсе не собирался выращивать из Союза сверхдержаву. Наоборот, западные политики спали и видели, чтобы Гитлер и Сталин обессилели друг друга и их страны стали лёгкой добычей англосаксов.Помощь СССР по ленд-лизу прекратить было нельзя, но всегда можно было сослаться на то, что торговый флот союзников не резиновый, конвои несут большие потери от германских подводных лодок и авиации, и поэтому совсем уж всё поставить в СССР невозможно, а потому, что смогли, то и поставили. Ну и поставлять больше ненужного, чем нужного. Особенно с осени 1942 года, когда никто уже не сомневался, что Германия войну проиграет, а СССР выиграет и без западной помощи.Просто отменить ленд-лиз союзники не могли, это выглядело бы вызывающе, а координировать свои действия с СССР было необходимо, чтобы понести потери поменьше и попытаться хоть какие-то позиции в Восточной Европе сохранить. Но вот варьировать номенклатуру поставок могли. И даже пытались это делать, но в целом безуспешно.Почему? Потому, что советское руководство, хоть и оказалось не готово к тому формату войны, который в 1941 году предложила Германия, всё же быстро адаптировалось к ситуации и имело чёткое представление о том, как оно собирается гасить блицкриг и чего ему для этого не хватает.Гарри Гопкинс, разработавший закон о ленд-лизе, а с июля 1941 года, ставший спецпредставителем президента США и полгода постоянно бывавший в Москве, вспоминал, что во время первой же встречи со Сталиным, когда речь зашла о том, какая именно помощь нужна от союзников, руководитель СССР немедленно, по памяти, не сверяясь ни с какими бумагами, начал диктовать перечень необходимого, начиная от колючей проволоки и заканчивая авиационным бензином и алюминием – только успевай записывать.Ближе к концу 1941 года, после огромных потерь СССР в технике, которые не могли быть восполнены перебазировавшимися за Урал заводами, вышедшими на нормальный режим работы только ко второй половине 1942 года, СССР требовал и получал танки и самолёты. Авиационные бензины и алюминий оставались в списке первоочередных потребностей до конца войны. А вот танки после 1943 года СССР уже не очень интересовали. Потребность в артиллерийских орудиях, как и в стрелковом оружии, Союз всю войну закрывал сам. Мелкие партии американских пистолетов-пулемётов и пистолетов в СССР поступали, но их заказывали скорее для сравнения и изучения западных технологий, чем по военной необходимости – это был буквально штучный товар.К концу войны СССР, полностью закрывший свою потребность в истребителях, которые США массово поставляли в первый период войны, стал проявлять интерес к американским и английским тяжёлым бомбардировщикам. Опять-таки интересовали технологии. Союзники эту технику поставлять отказались, но всё же нужные самолёты в руки СССР попали.Весь второй период войны, начиная с лета 1943 года, СССР требовал и получал в огромном количестве автомобили, лёгкие бронетранспортёры, инженерные машины – всё, что надо для быстрого наступления, для резкого повышения мобильности войск. В результате, вступавшая в Европу советская армия была полностью моторизована.Но всю вторую половину войны СССР также активно получал по ленд-лизу тушёнку (которую наши бойцы назвали "вторым фронтом"), яичный порошок и другие консервированные продукты питания. Мужское население в массе своей ушло на фронт, и без того не слишком процветавшее советское сельское хозяйство оказалось в полном загоне. Без поставок продуктов союзниками стране грозил бы голод.Об объёмах поставок свидетельствует тот факт, что американские продукты были широко известны не только в армии, но иногда попадались и в гражданских пайках, Как правило о них вспоминают эвакуированные вместе с военными заводами. Государство пыталось поддержать силы рабочих стратегически важных предприятий. В целом последние три года войны и первый послевоенный год (пока оставались запасы) американские продукты составляли существенную часть рациона миллионов людей (преимущественно, конечно, в армии).Обращаю внимание, что советское руководство гибко реагировало на меняющиеся обстоятельства и соответственно меняло содержание заявок. Не единичны были случаи отмены предыдущих заявок и подачи новых, в связи с изменением потребностей.Но для этого необходимо было владеть ситуацией, адекватно её оценивать и при помощи имеющегося политического инструментария заставлять союзников удовлетворять наши потребности, а не просто заваливать нас любой продукцией своего ВПК. Некоторые материалы и техника требовались всегда, некоторые только на тот период, пока не была налажена работа эвакуированных предприятий, одни были нужны в обороне, другие в наступлении. И Запад, не любивший СССР и желавший его ослабить, исправно, как зайчик, возил всё, что от него требовалось.Почему же с Украиной не так?А с Украиной всё было точно так же. Просто украинские политики привыкли "воевать" на страницах СМИ, по телевизору, в интернете. Они не понимали, более того не хотели понимать, что за войну они ведут, каким они видят её завершение, какие условия мира их могут потенциально устроить. Следовательно, какой стратегии они будут придерживаться на фронте и какая именно им для этого нужна помощь.Они создавали для своего населения мифы о западном "супероружии", и сами же в них верили. Более того, они искренне считали, что Запад сам должен спланировать стратегию победы над Россией. Они считали себя чем-то вроде обоза при армии Запада. Свою роль они видели в том, чтобы спровоцировать Россию на конфликт, а дальше должен был выступить Запад, всех победить и выделить Киеву заслуженную им долю трофеев.Поэтому ещё в 2014 году Порошенко обещал победить Донбасс сразу же, как только ему дадут пресловутые "Джавелины". Кто-то ещё помнит истерику в украинских СМИ (кстати тоже перекинувшуюся в российские) по поводу дадут ли "Джавелины" или не дадут и если дадут, то когда? "Джавелины" дали, дали и много других ПТРК и ПЗРК. И кто сейчас о них вспоминает? Этого добра у Украины столько, что при каждом украинском отступлении подобные трофеи собирают сотнями. Сильно это помогло Киеву победить хотя бы Донбасс?Потом уже Зеленскому в 2022 году очень понадобились западные танки. Прям есть-пить-спать не мог без "Абрамсов" и "Леопардов". Это при том, что у Украины своих танков было не мало и в первый год конфликта заводы что-то ещё собирали при помощи каннибализма – из трёх-пяти стоявших на хранении танков делали один. Запад, как раз более адекватно оценивал ситуацию и пытался поставлять больше артиллерии и лёгкой бронетехники, которые у ВСУ были реально в дефиците.Запад организовывал поставки вертолётов и самолётов советского производства, разыскивая их по всему миру, чтобы украинская авиация могла хоть как-то проявлять себя на поле боя. Даже танки Запад Украине искал, но советских моделей или производных от них, которых было полно в тех же Польше и Чехии. Эти (бывшие советские и модернизированные поляками и чехами) танки до сих пор воюют в ВСУ, в то время как дорогие, плохо освоенные украинцами, неприспособленные к условиям театра боевых действий, а главное малочисленные западные модели преимущественно прячутся в тылу.Если посмотреть на номенклатуру поставок, организованных Западом в 2022 году, то мы придём к выводу, что США пытались подготовить ВСУ к вязкой обороне, насытив боевые порядки артиллерией и резко повысив мобильность ВСУ за счёт поставок лёгкой бронетехники (БТР, БМП, бронеавтомобилей разных моделей). Это полностью соответствовало оглашённой США концепции войны с Россией на истощение.В Пентагоне вряд ли работали идиоты, верившие, что украинская армия способна разгромить ВС РФ и продиктовать условия мира в поверженной Москве. Но после своего локального успеха в Харьковской области и ухода ВС РФ из правобережных районов Херсонской области, случившихся во второй половине 2022 года, украинские политики поверили в свою непобедимость.У меня сложилось впечатление, что "Леопарды" и "Абрамсы" они требовали, чтобы, как мечтал один неубитый персонаж, проехать в них по Москве в парадном строю.В общем, кого-то на Западе им удалось убедить в том, что если дать им всё, что они просят, то они в 2023 году достигнут невиданных успехов (как минимум возьмут Ростов и Крым, при том, что некоторые в мечтах и вовсе видели себя восточнее Воронежа). Остальные же решили, что чем спорить с этими скандалистами и поддерживающими их собственно западными идиотами, дешевле им дать то что они просят и пусть делают что хотят.И дали. После чего западные неадекватные лоббисты украинских стратегических планов, в надежде утереть нос своим внутриполитическим противникам стали спрашивать у украинцев когда же наконец начнётся обещанное наступление. Только тут до некоторых в Киеве дошло, что Запад Москву брать не будет – всё надо делать самим. Тем более, что сами же бахвалились.Остальное знают все. Украинцы, правда, рассказывают, что это западные советники так плохо спланировали их наступление, но любому нормальному человеку известно, что советник советует, а решение принимает облечённый полномочиями руководитель. Да и на заседаниях ставки Зеленского, после которых оглашались все амбициозные бредовые планы, никто никаких советников не видел. Ну и наконец гнать танки и БМП колоннами на минные поля тоже не советники украинским генералам предлагали.Да, нынешняя война для всех, в том числе и для ВС РФ оказалась неожиданной – не совсем такой, как предполагалось. Так бывает с каждой войной. Поэтому войны и выигрываются теми, кто быстрее учится на поле боя. ВС РФ столкнулись с большинством из тех же проблем с которыми столкнулись ВСУ, и решили их. В частности выработали тактику эффективного наступления в условиях полной прозрачности армейского тыла для технической, космической и авиационной (включая БЛА) разведки противника. Под новую тактику родилась новая структура боевых подразделений, произошло их насыщение необходимой техникой и оборудованием. Посоле чего характер боевых действий резко поменялся, а преимущество ВС РФ стало очевидным.Но если бы российские представители носились по миру с криками: "Какие красивые китайские танки! Дайте нам пару сотен срочно, и мы завтра же победим!" - а потом погнали бы эти танки на минные поля, то эффект бы не многим отличался от наступления имени "полководца" Залужного.В общем, союзник – это не тот, кто решит за тебя твои проблемы, союзник пытается с твоей помощью решить свои проблемы. При этом ему глубоко наплевать на то, какие именно затраты ты при этом понесёшь. Союзное руководство призвано своим народом защищать его интересы, а интересы твоего государства ты должен защищать сам.Тем же, кто, как украинские руководители, считают иначе, нужен не союзник, а опытный психиатр, потому, что если вместо психиатра им достаётся союзник, то вслед за ним тоже приходит врач, но паталогоанатом.Более подробно о ситуации на фронтах специальной военной операции читайте в статье военного обозревателя Укрваина.ру, полковника Геннадия Алехина СВО на минувшей неделе. Россия начинает давить под Харьковом, а Украина превращается в Германию 1944 года

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украина, запад, ссср, владимир зеленский, иосиф сталин, вооруженные силы украины, впк, пентагон, петр порошенко, мнения